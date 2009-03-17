Кризис не должен повлиять на перспективу расширения ЕС

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид МИЛИБЕНД убежден, что кризис не должен повлиять на перспективу расширения Европейского Союза за счет таких стран как Турция, Украина или Исландия.

Как сообщает сегодня AFP, об этом он заявил в интервью польской газете Gazeta Wyborcza.

«Мы должны усилить наши отношения с нашими соседями. Поскольку эти кризисы продемонстрировали, насколько беззащитны мы перед проблемами по ту сторону наших границ”, - сказал министр.

«Как бы ни было соблазнительно, мы не можем позволить себе закрыться изнутри», - добавил Д.МИЛИБЕНД.

Британский министр выразил убеждение, что во всех странах - кандидатах на членство в ЕС уже заметны положительные сдвиги, достигнутые в результате реформ, которые осуществляются с целью получения членства в ЕС.

Кроме того, по его словам, перспектива членства в ЕС также помогает преодолевать националистические настроения и этническое разделение, в частности, это заметно в Балканских странах.

«За этими странами есть другие – Исландия и Украина, например, - для которых мы должны удерживать перспективу членства», - отметил Д.МИЛИБЕНД.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день статус кандидатов на членство в ЕС имеют Хорватия, Турция и бывшия югославская республика Македония. Кроме того, потенциально членство обещано всем странам Западных Балкан.