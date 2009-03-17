На Буковине «Укрпочта» будет ездить

В Черновицкой области в этом году запланировано ввести четыре передвижных отделения почтовой связи. С 1 апреля два таких отделения уже начнут функционировать в Заставновском и Хотинском районах области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на презентации передвижного отделения почтовой связи заявил генеральный директор Черновицкой дирекции "Укрпочты" Ярослав ЦЮПАК.

По его словам, автомобиль передвижного отделения будет работать в определенных населенных пунктах четыре раза в неделю в определенный час на протяжении установленного для почтового обмена времени - от 30 минут до 1 часа. Здесь будут принимать платежи и почтовые отправления, будут реализовывать товары первой необходимости, телефонные карточки и т.д.

Я.ЦЮПАК считает, что введение таких отделений не «ухудшит, а наоборот улучшит качество этих услуг», их мобильность, а также уменьшит расходы на содержание почтовой сети.

В то же время, по его словам, в селах, которые будут обслуживать передвижные почтовые пункты, и в дальнейшем будут работать почтальоны. «Они будут предоставлять все виды услуг на дому, а также в помещениях сельских советов или других зданиях. В центре села будет установлен почтовый ящик и вывески о режиме работы передвижного отделения почтовой связи, которая будет иметь свой почтовый индекс», - добавил гендиректор Черновицкой дирекции "Укрпочты".

Предусматривается, что стационарные отделения почтовой связи останутся лишь в населенных пунктах с численностью более 2 тысяч жителей, или при условии обеспечения предполагаемой рентабельности.

Справка УНИАН. На сегодня сеть почтовой связи Черновицкой области состоит из 309 объектов, в т.ч. 39 городских отделений почтовой связи, 226 сельских отделений почтовой связи и 44 сельских пунктов почтовой связи. Большинство пунктов имеет минимальные объемы работ и является нерентабельными. Так, в прошлом году в 55 объектах почтовой связи области было принято для отправления менее 10 регистрируемых почтовых отправлений (посылка, бандероль, письмо с объявленной ценностью), то есть менее одного отправления в месяц. В Украине в этом году планируют ввести 60 передвижных отделений почтовой связи в 373 населенных пунктах, где сейчас действуют 193 стационарных почтовых пункта.