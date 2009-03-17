Главное на 17 марта (день)

Хроника дня

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Среди основных новостей первой половины дня стал ряд заявлений правительства о готовности повысить все соцвыплаты, поддержать углепром страны, помочь Харьковскому авиазаводу, а также статистика по добыче углеводородов в Украине, выведение временной администрации из ПИБ.

Правительство планирует повысить все социальные выплаты

Правительство планирует поэтапно с 1 апреля повышать все социальные выплаты.

Об этом говорится в обнародованном сегодня на правительственном портале постановлении Кабинета Министров Украины №198 от 11 марта 2009 года “Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан”, которое подписала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

В частности, правительство постановляет, что в 2009 году с 1 апреля надбавка к пенсии, ежемесячному пожизненному денежному содержанию, государственной социальной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам, лицам, которые не имеют права на пенсию, и инвалидам составляет 7,5 грн. Дальше, поэтапно, размер повышения с 1 июля будет составлять 14,2 грн., а с 1 октября - 28,4 грн.

Как объясняется в постановлении, такая мера принята с целью социальной защиты граждан и поддержки их покупательной способности с учетом роста цен.

В соответствии с решением правительства, повышение будет осуществляться независимо от даты назначения (перерасчета) пенсии (ежемесячного пожизненного денежного содержания, государственной социальной помощи) неработающим лицам, а лицам, которые получают пенсию (государственную социальную помощь) на детей и/или недееспособных лиц, - независимо от получаемого дохода.

В документе также отмечается, что это повышение проводится сверх размеров, предусмотренных постановлениями КМУ №265 от 26 марта 2008 года “Некоторые вопросы пенсионного обеспечения граждан” и №654 от 16 июля 2008 года “О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан” в пределах размеров, отмеченных в пункте 10 постановления КМУ №530 от 28 мая 2008 года “Некоторые вопросы социальной защиты отдельных категорий граждан” за счет средств, из которых выплачивается пенсия, ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственная социальная помощь.

Правительство также установило, что в 2009 году для повышения пенсий с 1 марта в соответствии с частью второй статьи 42 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” применяется коэффициент 1,0674. Повышению подлежат пенсии, начисленные с соответствии с отмеченным законом и Законами Украины “О научной и научно-технической деятельности”, “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы”, “О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц”, по обращениям, поступившим до 31 декабря года, который предшествует году, в котором проводится повышение пенсии.

Тимошенко: ситуация в промпроизводстве налаживается Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что на сегодняшний день ситуация в промышленном производстве Украины начала постепенно налаживаться, о чем свидетельствует снижение темпов падения производства в феврале по сравнению с январем 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании в Харьковской областной госадминистрации по обсуждению путей преодоления кризисных явлений.

«Если взять только промышленность, то февраль к январю у нас в целом по Украине 5,4% роста, а в Харьковской области такой рост составляет 11,7%. Это значит, что по сравнению с прошлым годом мы выглядим еще достаточно слабо, но уже по сравнению с прошлым месяцем (январем - УНИАН) у нас есть все шансы заявить, что мы постепенно встаем на ноги», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что это является следствием того, что по всей Украине начали действовать серьезные антикризисные меры, и их необходимо еще усилить.

Правительство поддержит угольщиков

Кабинет Министров Украины постановлением № 196 от 16 марта 2009 года утвердил Порядок использования в 2009 году 35 млн. грн. Стабилизационного фонда, предусмотренных для удешевления кредитов, финансирования инвестиционных проектов по строительству и техническому переоснащению угле- и торфодобывающих предприятий.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

Согласно постановлению правительства, бюджетные средства направляются угле- и торфодобывающим предприятиям государственной формы собственности или хозяйственным обществам по добыче угля, 100% акций которых принадлежит государству, независимо от того, какой орган осуществляет полномочия собственника государственного имущества угледобывающих предприятий, а также государственному предприятию “Дирекция по строительству объектов”.

Перечень объектов и предприятий и объемы финансирования по отмеченным направлениям утверждаются Кабинетом Министров Украины по предоставлению Минуглепрома, согласованным с Минэкономики и Минфином.

В то же время правительство отмечает, что бюджетные средства не будут выделяться субъектам ведения хозяйства, которые признаны банкротами, в отношении которых возбуждено дело о банкротстве, проводится санация или которые ликвидируются.

Бюджетные средства, которые не будут использованы по состоянию на 27 декабря бюджетного года, подлежат возвращению в Специальный фонд.

«Нафтогаз» увеличил платежи в бюджет в 2 раза

Предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", в январе-феврале увеличили платежи в бюджеты всех уровней в 2,1 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 6,049 млрд. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что в целом, предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в январе-феврале т.г. увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 86,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 7 млрд. 347,5 млн. грн., в т.ч. в Госбюджет – 7 млрд. 144,9 млн. грн.

В 2008 году предприятия, входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины», увеличили платежи в бюджеты всех уровней почти на 76,3%, по сравнению с 2007 годом, до 25 млрд. 115,8 млн. грн.

В целом, предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в 2008 году увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 53,9%, по сравнению с 2007 годом, до 31 млрд. 949,9 млн. грн., в т.ч. в Госбюджет – 30 млрд. 637,5 млн. грн.

Украина увеличила добычу газа

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-феврале увеличили добычу природного газа на 4,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 3 млрд. 674,3 млн. куб. м, в т.ч. предприятиями НАК “Нафтогаз Украины” увеличен объем добычи на 3,9% – до 3 млрд. 351,6 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В феврале украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, увеличили добычу природного газа на 3,7%, по сравнению с февралем 2008 года, до 1 млрд. 742,8 млн. куб. м, в т.ч. предприятиями НАК “Нафтогаз Украины” увеличен объем добычи на 2,6% – до 1 млрд. 588,4 млн. куб. м.

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-феврале сократили добычу нефти и газового конденсата на 8% или на 57,5 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 662,8 тыс. тонн. В том числе, предприятия НАК “Нафтогаз Украины” в январе-феврале сократили объем добычи нефти и газового конденсата на 7,5% или на 40,3 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 612,4 тыс. тонн.

Украина сократила транзит газа в Европу

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-феврале сократила транзит природного газа в страны Европы на 53,2% или на 12,6 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 11,1 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

Следует отметить

Россия сокращает добычу газа

Объем добычи нефти в РФ, включая газовый конденсат, в январе-феврале 2009 года упал на 2,2% по сравнению с аналогичным показателем 2008 года и составил 78,2 млн тонн, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу государственной статистики (Росстат) РФ.

Добыча газа в России за 2 месяца текущего года снизилась на 12,2% по сравнению с январем-февралем 2008 года и достигла 105 млрд кубометров.

Харьковский авиазавод получит 383,5 млн. грн. на достройку 9 самолетов

Харьковскому государственному авиационному производственному предприятию будет выделено из Стабилизационного фонда 383 млн. грн. из 500 млн. грн., предусмотренных на отрасль авиастроения, для достройки 9 самолетов, которые на сегодняшний день находятся в стадии готовности более чем на 90%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, общаясь с сотрудниками ХГАПП.

«Эти деньги в Стабилизационном фонде есть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что в ближайшее время совместно с руководством предприятия будет составлен план-график ежемесячного поступления денег из Стабфонда.

По словам премьер-министра, достройка 9 самолетов позволит обеспечить дополнительно тысячу рабочих мест на предприятии, а их продажа принесет 212 млн. долл.

Ю.ТИМОШЕНКО также заявила о том, что парламенту необходимо принять законопроект о поддержке авиастроения, разработанный Вячеславом БОГУСЛАЕВЫМ (фракция Партии регионов). Этим законом авиастроительные предприятия будут освобождены от платы за землю и смогут ввозить иностранные комплектующие на льготных условиях, отметила она.

Премьер высказала надежду, что такой закон будет принят большинством состава Верховной Рады, в том числе и депутатами Партии регионов.

Ю.ТИМОШЕНКО пообещала через три месяца снова посетить ХГАПП, чтобы посмотреть, каких результаты предприятие достигло за этот период.

В конце посещения авиазавода премьер присутствовала на демонстрационном полете самолета Ан-74ТК-300.

Из ПИБ выведена временная администрация

Из Проминвестбанка (ПИБ) выведена временная администрация, а полномочия по управлению банком переданы председателю правления ПИБ Виктору Башкирову.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель председателя правления Проминвестбанка Вячеслав Юткин.

"Сегодня в 9 утра подписан акт передачи полномочий по управлению банком от временного администратора главе правления Виктору Башкирову, который был накануне утвержден Нацбанком на эту должность ", - сказал В.Юткин.

В «Проминвестбанке» 7 октября 2008 года была введена Национальным банком Украины временная администрация. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа, в результате рейдерской атаки, стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при осуществлении платежей.

15 января 2009 года российский «Внешэкономбанк» выкупил дополнительную эмиссию акций банка и стал собственником 75% + 3 акции «Проминвестбанка», а ООО «Сигнус» – 12,37%.

Гендиректора Элита-Центра посадили на 8 лет

Шевченковский районный суд Киева приговорил генерального директора компании "Элита-Центр" Игоря ЦЫГАНКА к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщает “5 канал”, в суде было доказано, что он присвоил почти 18 млн. грн.

"По совокупности преступлений путем углубления менее сурового наказания более суровым, окончательно определить ЦЫГАНКУ к отбыванию 8 лет лишения свободы с конфискацией его имущества. Без разрешения занимать определенные должности или заниматься данной деятельностью", - озвучила приговор по этому делу судья Шевченковского райсуда Наталия МАРЧУК.

По информации телеканала, И.ЦЫГАНОК заявил, что будет подавать апелляцию.

"Я считаю, что забит еще один гвоздь в проблемы пострадавших, которым радоваться не приходится. При том, что их иски якобы удовлетворены. При том, что получить деньги невозможно. Я считаю, что нужно подавать апелляцию", - сказал он.

И.ЦЫГАНОК сейчас должен каждому из пострадавших по этому делу по 40 тыс. грн., сообщает “5 канал”. Еще по 2 тыс. грн. обязаны выплатить киевские власти. Это средства лишь за моральный вред. Но эти деньги люди не смогут получить, пока дело будут рассматривать в апелляционном суде.

Заседание суда вчера продолжалось около 4 часов.

Валютный рынок

Объем торгов на межбанке 16 марта составил 337,2 млн. долл.

Вчера, 16 марта, объем торгов на украинском межбанке (в эквиваленте) составил 337,158 млн. долл. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины в пятницу.

Согласно предоставленной информации, объем торгов по доллару составил 214,444 млн. долл. и средневзвешенный курс сформировался на уровне 7,9479 грн./долл.

По данным Нацбанка, объем торгов по евро составил 60,395 млн. евро при средневзвешенном курсе 10,5076 грн./евро, по английскому фунту – 2,173 млн. фунтов при средневзвешенном курсе 11,3694 грн./фунт, по российскому рублю – 1,204 млрд. рублей при средневзвешенном курсе 2,31 грн. за 10 российских рублей.

Национальный банк Украины вчера осуществлял интервенции на межбанке. Накануне он заявил, что готов покупать доллары по 7,7 грн./долл., продавать – по 7,9 грн./долл. В сообщении пресс-службы не уточняется объем интервенции Нацбанка.

При этом, по информации дилеров, вчерашние котировки были в рамках 8,08-8,18 гривень за 1 доллар США.

В банках Украины средний курс покупки/продажи доллара сегодня незначительно изменился, по сравнению с 16 марта, и составил 8,09/8,25 грн./долл. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки/продажи евро в коммерческих банках Украины сегодня незначительно повысился, по сравнению с 16 марта, и составил 10,43/10,85 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине повысился на 0,5%, по сравнению с 16 марта, и составил 0,2149 грн., продажи – также на 0,5% – до 0,2503 грн.

Американскую валюту в коммерческих банках Киева сегодня покупают в среднем по 8,10 грн./долл., продают – по 8,24 грн./долл. Курс в комбанках столицы незначительно изменился по сравнению с 16 марта.

Евро в столице покупают в среднем по 10,49 грн. (курс почти не изменился), продают – по 10,87 грн. (курс незначительно повысился).

Комбанки столицы сегодня покупают российские рубли в среднем по 0,2135 грн., продают – по 0,2574 грн. (курс почти не изменился по сравнению с 16 марта).

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,00/8,35 грн., евро – 10,30/11,00 грн., рубль – 0,195/0,26 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,90/8,30 грн., евро – 10,10/11,10 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,10/8,20 грн., евро – 10,50/10,80 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.

На межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0800/8,1800, к 11:00 сузился спрэд 8,1050/8,1800, и к 12:00 цены составили 8,1450/8,1650 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2325/0,2365, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2330/0,2365, и к 12:00 установились на следующих значениях 0,2345/65. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 34,5200 (-0,1600).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2978/80, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,4840/10,6200, к 11:00 цены повысились 10,5190/10,6225, а к 12:00 спрэд максимально сузился 10,5735/10,6135.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 10,04234 грн., к российскому рублю – 0,22102 грн.