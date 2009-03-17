ВР в четверг утвердит отчет председателя СБУ и создаст ВСК

Верховная Рада Украины приняла за основу проект постановления «Об отчете председателя СБУ о состоянии функционирования и кадрового обеспечения СБУ и управления имуществом, обеспечивающим ее деятельность».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» такое решение проголосовали 352 народных депутата из 442 зарегистрированных в зале. Документом, в частности предусмотрено принять меры, направленные на полную деполитизацию Службы безопасности Украины, предусмотреть ликвидацию подразделений, деятельность которых не соответствует задачам СБУ и провести инвентаризацию имущества Службы безопасности.

Данный проект постановления должен быть доработан и в четверг принят окончательно, как и проект постановления о создании ВСК по вопросам реформирования СБУ, который ВР также сегодня приняла за основу (проект постановления «Об образовании временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам реформирования СБУ и его законодательного обеспечения»). «За» проголосовали 369 из 441 народного депутата, зарегистрированного в зале.

Проектом постановления предусмотрено, что председателем будет избран народный депутат Украины Александр СКИБИНЕЦКИЙ (фракция БЮТ), а заместителем - народный депутат Украины Юрий САМОЙЛЕНКО (фракция Партии регионов).

Этот проект постановления должен быть доработан и в четверг, 19 марта, окончательно принят на заседании парламента.