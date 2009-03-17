СП: КГГА не реагирует на решения совещания у Президента

Темпы углубления проблем в столице вызывают серьезную обеспокоенность главы государства - Президент Украины даже инициировал специальное совещание, которое состоялось 4 марта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, это подчеркнул руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ, отметив: при этом за две недели столичные власти не сделали ни одного шага для решения поднятых вопросов.

«Тарифная политика местных властей в сфере жилищно-коммунального хозяйства вызывает много нареканий. В то же время системной работы по реформированию жилищно-коммунального хозяйства, снижению ресурсоемкости его услуг КГГА избрала совсем другой, неверный путь», - сказал Р.ЖУКОВСКИЙ, напомнив, что с целью компенсации низких тарифов для населения в жилищно-коммунальной сфере в конце прошлого года было принято распоряжение КГГА о необоснованном резком повышении тарифов на эти услуги для бюджетных учреждений и других потребителей.

«По ряду категорий потребителей эти тарифы были повышены почти в 10 раз. Такие решения могут привести к повышению стоимости товаров и услуг, которые реализуются субъектами ведения хозяйства, увольнению их работников и даже к банкротству. В то же время властями Киева не осуществлены шаги для упорядочения тарифов», - сказал Р.ЖУКОВСКИЙ.

Кроме того, отметил он, по информации НАК «Нафтогаз Украины», киевские городские власти вместо решения вопросов расчетов предприятий теплоэнергетики за газ, компенсации разницы в тарифах на тепловую энергию из местного бюджета, использование мазута в качестве альтернативного вида топлива практически отстранились от решения существующих проблем.

«Киев - крупнейший должник за потребленный природный газ. АЭК «Киевэнерго» с начала года увеличила долги на 738 млн. грн., а общая задолженность уже превысила 1 млрд. грн. В то же время главный фактор этой задолженности - неполучение от Киева компенсации задолженности разницы в тарифах между себестоимостью на производство тепловой энергии и установленными городскими властями тарифами на тепло, которая по состоянию на 1 января текущего года составила 1,4 млрд. гривен. Это - один из главных факторов постоянного напряжения в расчетах НАК «Нафтогаз Украины» с Россией», - отметил Р.ЖУКОВСКИЙ.

По его словам, нерешенные проблемы экономики Киева не остались незамеченными для международных рейтинговых агентств. В частности, агентство Fitch Rating снизило долгосрочный рейтинг столицы. Прогноз по долгосрочным рейтингам «негативный», что никоим образом не способствует привлечению инвестиций.

«Отсутствие в столице благоприятного инвестиционного, предпринимательского климата не позволило обеспечить надлежащее наполнение государственного бюджета. Бюджет столицы продолжает терять средства», - отметил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента.

Он напомнил, что по итогам 2008 года сводный бюджет Киева не выполнен, не осуществлена надлежащая мобилизация местных ресурсов для его выполнения. «Недофинансированы важные социальные и гуманитарные программы, исчерпывающие меры для их надлежащего финансирования не приняты», - сказал Р.ЖУКОВСКИЙ, отметив: по доходам сводный бюджет Киева не выполнен на 16,4 %, в том числе по общему фонду - на 14% от годового плана (городской бюджет - на 14,4%, бюджеты районов - 12,6%). Расходы на социальную защиту и социальное обеспечение профинансированы на 79,9% от годового плана, на жилищно-коммунальное хозяйство - на 66,1%, на здравоохранение - на 89,1%, образование - на 91,5%.

«Без учета трансфертов, уже за 2 месяца 2009 года киевским бюджетом получено на 434 млн. грн. (или на 18,3 %) меньше, чем за соответствующий период в прошлом году. Вместо системной работы по созданию благоприятного климата для бизнеса и выполнения бюджета за счет существующих налогов киевская власть постоянно инициирует новые поборы. Широкий негативный общественный резонанс приобрела попытка КГГА в нынешних тяжелых кризисных условиях ввести плату за предоставление медицинских услуг лечебно-профилактическими государственными и коммунальными заведениями здравоохранения в Киеве путем издания соответствующего распоряжения», - сказал Р.ЖУКОВСКИЙ.

Он добавил, что незаконность норм, предусмотренных в проекте распоряжения КГГА о введении платных медицинских услуг, засвидетельствовала прокуратура Киева по результатам проверки соответствия законодательству этого документа.

«Поражают другие отдельные инициативы киевских властей по введению новых поборов - за вход или въезд на кладбища, наличие в помещениях кондиционеров, спутниковых антенн и т.д. Наличие этих проблем и системных просчетов в действиях КГГА свидетельствует о реальной неадекватности и непрофессионализма действий столичных властей», - сказал Р.ЖУКОВСКИЙ.

«Такие действия возможны только при условии сильной поддержки, а следовательно, прикрытия правительством поведения столичных властей», - продолжает представитель Секретариата Президента Украины. «Правительство должно немедленно рассмотреть на специальном заседании ситуацию в Киеве, работу КГГА и отчет о выполнении поручений главы государства. Такие поручения были сделаны 4 марта во время совещания по проблемам Киева и работы городских властей», - напомнил Р.ЖУКОВСКИЙ

Иначе «у общества будет очередное убеждение, что популисты таки нашли друг друга - премьер-министр и мэр чрезвычайно много обещали обществу и меньше всех отчитывались, особенно за последний период».