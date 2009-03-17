Гриценко: Наливайченко должен подать на увольнение Хорошковского

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО просит председателя Службы безопасности Украины Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО в течение трех дней обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой освободить Валерия ХОРОШКОВСКОГО от должности первого заместителя председателя СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая с трибуны ВР во время рассмотрения вопроса о деятельности СБУ.

«Абсолютно очевидно для меня, что не может быть первым заместителем председателя СБУ гривневый миллиардер. Такого не должно быть в нашем государстве», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, если будет внесено представление на увольнение В.ХОРОШКОВСКОГО, то это будет означать, что в СБУ происходят положительные изменения.

Кроме того, А.ГРИЦЕНКО считает, что В.НАЛИВАЙЧЕНКО должен подготовить проект указа Президента и сократить количество генеральского состава минимум в четыре раза.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО назначил В.ХОРОШКОВСКОГО первым заместителем председателя Службы безопасности Украины 28 января т.г.