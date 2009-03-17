ГЛАВНОЕ на 17 марта (вечер)

Хроника дня

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Главные новости второй половины дня: НАК подготовил баланс газа на 2009 год и передал его в Кабмин; Тимошенко инициирует отмену 13%-ной надбавки к пошлине на импорт; КМУ рекапитализирует "несколько крупных банков" для финансирования строителей и аграриев; Украина за 2 месяца т.г. сократила экспорт электроэнергии почти на 46%

ТЭК: «Нафтогаз» подготовил баланс газа на 2009 год и передал его в Кабмин

На основании утвержденного Кабинетом министров Украины финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» подготовила и, по предоставлению Министерства топлива и энергетики Украины, передала на рассмотрение КМУ баланс потребления природного газа в Украине на 2009 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Нафтогаза Украины».

В сообщении отмечается, что, согласно расчетам специалистов компании, общее потребление газа на протяжении года будет составлять 55,9 млрд. куб. м. Из них поступление импортного газа должно составлять 33 млрд. куб. м; газ собственной добычи – 20,6 млрд. куб. м. Остальные потребности потребителей Украины будут обеспечены за счет газа, который находится в подземных хранилищах газа.

Для потребностей населения предусмотрена поставка 17,8 млрд. куб. м газа, предприятиям ТКЭ – 10,5 млрд. куб. м, бюджетным организациям – 1,05 млрд. куб. м, предприятиям промышленности – 19,3 млрд. куб. м газа. Также компания отмечает, что практически завершила договорную компанию по поставкам газа предприятиям промышленности. Все поставки газа от НАК «Нафтогаз Украины» и дочерней компании «Газ Украины» осуществляются по прямым договорам непосредственно с потребителями и региональными предприятиями по транспортировке и поставкам газа (обл- и горгазами).

Правительство обещает рекапитализировать ряд банков для обеспечения финансирования строителей и аграриев

Правительство Украины планирует рекапитализацию нескольких крупных коммерческих банков для того, чтобы обеспечить через эти банки финансирование строительной и аграрной отраслей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на совещании в Харьковской областной госадминистрации по обсуждению путей преодоления кризисных явлений.

«Мы можем, как государство, отобрать несколько мощных банков, которые финансировали строительство, аграрный комплекс и увеличить капитал этих банков за счет государственных средств, но поставив четкое условие – деньги на строительство, на производство и на аграрный сектор, а не в оффшорные зоны, как у нас, к сожалению, до сегодняшнего дня происходило. Мы сможем это проконтролировать, потому что если правительство увеличивает капитал банка, то оно имеет право или взять контрольный пакет банка или поставить своих управляющих», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер уточнила, что на сегодня для поддержки строительной отрасли в нее необходимо ежегодно вводить порядка 30 млрд. грн. инвестиций.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что Государственное ипотечное учреждение уже на следующей неделе выделит 1 миллиард гривень для завершения незавершенного строительства. «Создан при правительстве специальный антикризисный совет, который включает строителей, которые сами определили, как эти деньги будут распределяться по регионам, и на какие объекты незавершенного строительства они будут направлены», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля на заседании Кабинета министров Украины премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство Украины совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком, Международным валютным фондом и Национальным банком Украины разработало порядок рекапитализации коммерческих банков Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в результате рекапитализации государство сможет приобретать часть акций банков для того, чтобы покрыть убытки банков и дать возможность банковской системе работать в нормальном режиме.

По информации И.УМАНСКОГО, на рекапитализацию банков в Государственном бюджете предусмотрено 44 млрд. грн.

Правительство инициирует отмену 13%-ной надбавки к пошлине на импорт

Кабинет министров Украины инициирует отмену 13%-ной надбавки к пошлине на импортные товары.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО журналистам на брифинге в Харькове.

Она подчеркнула, что действие этой надбавки нарушает требования ВТО. «Поэтому завтра на заседании правительства мы будем обсуждать и принимать изменения к закону об отмене этих 13%. И я думаю, что до конца следующей недели мы передадим этот законопроект в парламент», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что если надбавка не будет отменена, то Украина может столкнуться с ответными мерами импортеров.

При этом она подчеркнула, что введение такой надбавки было инициативой Верховной Рады.

Справка УНИАН. С 6 марта вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом», которым вводится 13% надбавка к таможенным ставкам ввозной пошлины.

Законом предусматривается введение сроком на 6 месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины. Эта надбавка вводится исключительно с целью восстановления равновесия платежного баланса, состояние которого определено как критическое в соответствии с действующими правилами, и приравнивается к ввозной пошлине в понимании Закона «О едином таможенном тарифе».

Электроэнергетика: Украина в январе-феврале сократила экспорт электроэнергии почти на 46%

Украина в январе-феврале текущего года сократила экспорт электроэнергии на 45,9% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 627,3 млн. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики.

Согласно сообщению, в феврале экспорт электроэнергии сократился по сравнению с февралем 2008 года на 43,2% – до 310,4 млн. кВт/ч.

В январе-феврале экспорт украинской электроэнергии в Венгрию сократился в 9,8 раза – до 62,7 млн. кВт/ч, в Румынию – на 8,4%, до 21,6 млн. кВт/ч. По перетокам в адрес Молдовы поступило 0,6 млн. кВт/ч.

В то же время в Словакию, на которую по итогам двух месяцев текущего года приходилось 86,5% в общем объеме экспорта электроэнергии, экспортировано 542,4 млн. кВт/ч, что в 9,5 раза больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Напомним, что с 1 января Украина прекратила экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову из-за отказа от этих операций контрагентов ГПВД «Укринтерэнерго» молдавской Energocom и польской Zomar.

Украина экспортирует электроэнергию в Словакию, Венгрию и Румынию. Экспорт электроэнергии осуществляет ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупает ее на оптовом рынке электроэнергии по установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ) тарифу.

В 2008 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 14,5% по сравнению с 2007 годом – до 7,868 млрд. кВт/ч. В стоимостном отношении объемы экспорта украинской электроэнергии в 2008 году выросли на 26,8%, или 101,6 млн. долл., – до 480,4 млн. долл.

В 2007 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 11,8%, или 1 млрд. 236,6 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом, – до 9 млрд. 200,4 млн. кВт/ч.

По данным Госкомстата, в 2006 году Украина экспортировала 10 млрд. 436,9 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 24,9%, или 2 млрд. 78,8 млн. кВт/ч, больше, чем в 2005 году.

Тимошенко: приватизировать «Турбоатом» нет необходимости

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ОАО «Турбоатом» на сегодняшний день приватизировать нет необходимости, а также нет причин для смены его руководства, поскольку предприятие работает успешно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня журналистам на брифинге премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Я считаю, после того как сегодня изучила все показатели работы «Турбоатома»… я думаю, что такое успешное государственное предприятие нет никакой необходимости приватизировать. Кроме того, нет необходимости менять там генерального директора», – заявила глава правительства.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что предприятие демонстрирует высококачественную работу, поэтому она как премьер-министр будет поддерживать это предприятие как государственное.

Как сообщалось, 3 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил на совещании, посвященном совершенствованию государственной политики в сфере защиты прав собственности, что в последнее время отчуждение государственного имущества происходит при прямом участии государственных учреждений. Среди предприятий, над которыми сегодня нависла угроза отчуждения государственного имущества, В.ЮЩЕНКО назвал, в частности, предприятия, которые находятся в управлении Министерства промышленной политики, в частности “Турбоатом”.

Президент Украины также обратил внимание исполняющего обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины на необходимость противодействия отчуждению госимущества, разработки прозрачных правил приватизации госпредприятий.

17 февраля В.ЮЩЕНКО в своем выступлении на расширенном совещании по вопросам развития атомной энергетики отдельно остановился на ситуации с «Турбоатомом».

«Для меня является неприемлемым желание правительства приватизировать это предприятие. Убежден, что это большая ошибка», – сказал он.

Тимошенко: ситуация в промпроизводстве начала налаживаться

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что на сегодняшний день ситуация в промышленном производстве Украины начала постепенно налаживаться, о чем свидетельствует снижение темпов падения производства в феврале по сравнению с январем 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании в Харьковской областной госадминистрации по обсуждению путей преодоления кризисных явлений.

«Если взять только промышленность, то февраль к январю у нас в целом по Украине 5,4/% роста, а в Харьковской области такой рост составляет 11,7%. Это значит, что по сравнению с прошлым годом мы выглядим еще достаточно слабо, но уже по сравнению с прошлым месяцем (январем - УНИАН) у нас есть все шансы заявить, что мы постепенно встаем на ноги», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что это является следствием того, что по всей Украине начали действовать серьезные антикризисные меры, и их необходимо еще усилить.

Как сообщалось, в Украине спад промышленного производства в феврале 2009 года, по сравнению с февралем 2008 года, составил 31,6%, в январе-феврале 2009 года против аналогичного периода 2008 года – спад 32,8%, в феврале 2009 года против января 2009 года зафиксирован рост на уровне 5,4%.

Госкомстат: Положительное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе составило 397,8 млн. долл.

Положительное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе 2009 года составило 397,8 млн. долл. против отрицательного сальдо в размере 975,2 млн. долл. в январе 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе т.г. против января 2008 года экспорт товаров уменьшился на 33,4% – до 2 млрд. 439,6 млн. долл., импорт – на 56%, до 2 млрд. 041,8 млн. долл. Также сообщается, что коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,19 (в январе 2008 года – 0,79).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 163 стран мира.

В общем объеме экспорта товаров по сравнению с январем 2008 года увеличилась доля зерновых культур – с 0,1% до 7,8%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 5,2% до 6,3%, жиров и масел животного или растительного происхождения – с 4,5% до 5,8%, семян и плодов масличных растений – с 0,8% до 3%.

В то же время уменьшилась доля черных металлов – с 35,9% до 29,8%, механических машин – с 5,3% до 4,8%, удобрений – с 3,4% до 3,1%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 3,7% до 2,7%, руды, шлаков и золы – с 2,8% до 2,3%, продуктов неорганической химии – с 2,9% до 2,2%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля механических машин – с 8,4% до 8,6%, фармацевтической продукции – с 2,2% до 3,6%, полимерных материалов, пластмасс – с 2,8% до 3,4%, съедобных плодов и орехов, цитрусовых – с 0,7% до 3,3%, руды, шлаков и золы – с 0,8% до 3,1%. Уменьшилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее переработки – с 37% до 26,5%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных – с 13% до 8,1%, электрических машин – с 4,5% до 4,2%.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2008 году составило 13 млрд. 484,5 млн. долл. против 7 млрд. 263,6 млн. долл. в 2007 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в 2008 году составило 18 млрд. 531,9 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 5 млрд. 047,4 млн. долл. против соответственно 11 млрд. 321,9 млн. долл. отрицательного сальдо и 4 млрд. 058,3 млн. долл. положительного сальдо в 2007 году.

Украина в январе уменьшила экспорт давальческого сырья на 16,4% - до 3 млн. долл.

Украина в январе 2009 года уменьшила экспорт давальческого сырья, по сравнению с январем прошлого года, на 16,4% - до 3 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По информации Госкомстата, в январе в Украину импортировано готовой продукции, произведенной из давальческого сырья, на сумму 1,4 млн. долл. (спад против января 2008 года в 6,1 раза).

Также в Госкомстате сообщили, что в январе в Украину поступило иностранного давальческого сырья на 78,6 млн. долл., что на 59,6% меньше, чем в январе 2008 года. Объем экспорта готовой продукции, произведенной из импортного давальческого сырья, уменьшился против января прошлого года на 44,1% и составил 150,2 млн. долл.

Финансы: Украина и МВФ продолжают корректировать программу сотрудничества по stand-by

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Украина и МВФ продолжают корректировку программы сотрудничества по предоставлению Украине кредита stand-by.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила Ю. ТИМОШЕНКО журналистам на брифинге в Харькове, отвечая на вопрос УНИАН, по какой причине письмо о совместных действиях Президента, правительства и Нацбанка до сих пор не направлено в МВФ.

«Отработка программы - откорректированной программы - это не односторонняя работа Украины, это общая работа МВФ и Украины, в частности Президента, правительства и парламента. Мы свою часть сделали – передали все проекты на рассмотрение МВФ и ожидаем в ближайшие дни итог и результаты. После того как эти корректировки в программе будут согласованы, то и я, и Президент, мы (Украина – УНИАН) подпишем этот документ», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или непредоставлении Украине второго транша.

3 марта Украина направила МВФ проект официального письма о намерениях дальнейшего сотрудничества с фондом, которое является согласованной позицией украинской власти, за подписями Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА.

11 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что украинские власти согласовали все проблемные моменты, которые отмечал Международный валютный фонд, и через сутки будет направлено новое письмо в МВФ.

Кабмин готовит антикризисный пакет для развития с/х машиностроения

Правительство Украины готовит антикризисный пакет мер для развития сельскохозяйственного машиностроения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге в Харькове премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что работа над пакетом находится на завершающей стадии.

«Мы видим сегодня объем сельскохозяйственных машин, которые могут быть произведены украинскими предприятиями в течение 2009 года, чтобы дать нормальную загрузку отрасли, видим и ресурсы финансирования и видим лизинговые модели финансирования», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что развитие машиностроения будет следующим шагом правительства после окончательного принятия мер для развития авиастроения.

Кроме того, премьер сообщила, что в пятницу, 20 марта, планируется провести совещание с представителями предприятий авиапрома, чтобы определить дальнейшие шаги развития отрасли.

Напомним, правительство планирует принять решения о том, каким образом можно реструктуризировать долги предприятий, а также обеспечить льготные условия ввоза в Украину импортных деталей и механизмов, необходимых для строительства самолетов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 марта, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, общаясь с сотрудниками Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП), сообщила, что предприятию будет выделено из Стабилизационного фонда 383 млн. грн. из 500 млн. грн., предусмотренных на отрасль авиастроения, для достройки 9 самолетов, которые на сегодняшний день находятся в стадии готовности более чем на 90%.

«Эти деньги в Стабилизационном фонде есть», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что в ближайшее время совместно с руководством предприятия будет составлен план-график ежемесячного поступления денег из Стабфонда.

По словам премьер-министра, достройка 9 самолетов позволит обеспечить дополнительно тысячу рабочих мест на предприятии, а их продажа принесет 212 млн. долл.

Кроме того, вчера, 16 марта, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО в ходе посещения киевского авиационного завода «Авиант» и встречи с его коллективом сообщила, что правительство планирует реструктуризировать 0,5 млрд. грн. кредитов предприятия.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, она внимательно изучила финансовый баланс предприятия и определила главные шаги, которые необходимо осуществить.

«Первый шаг – это реструктуризация перед банками полумиллиардной задолженности, которую вывели по личным, частным счетам. Мы сделаем так, что банки пойдут нам навстречу, и мы рассрочим возвращение этой задолженности так, что она не будет мешать заводу жить», – отметила премьер-министр.

По ее словам, также для завода будут направлены средства из Стабилизационного фонда. “В апреле мы завершаем наполнение Стабфонда бюджета, там большой объем средств предусмотрен на два направления... и первые средства пойдут как раз на наши заводы, в том числе “Авиант”, – отметила премьер-министр.

3 марта во время совещания в Кабинете Министров по вопросам функционирования Херсонского машиностроительного завода.

премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО поручила Министерству промышленной политики подготовить минимальную программу по обеспечению функционирования всей машиностроительной отрасли в условиях кризиса.

«Сделайте, пожалуйста, программу, которая позволит обеспечить производство, обеспечить зарплатой трудовые коллективы», – поручила она министру промышленной политики Владимиру НОВИЦКОМУ.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, программа должна предусматривать поддержку машиностроительной отрасли за счет средств как государственного, так и местных бюджетов.

«Государственный бюджет все предприятия самостоятельно не потянет. Должны быть какие-то пропорции. Бюджеты сейчас в большинстве областей перевыполняются, и нужно предусмотреть возможность поддержки из местных бюджетов», – считает премьер-министр.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО поручила изучить возможность перераспределения средств Стабилизационного фонда, предусмотренных в размере 2 млрд. грн. на поддержку сельхозпроизводителей.

Строительство: За период кризиса в Украине остались без работы 15,6 тыс. строителей

За период с октября 2008 года по февраль 2009 года с предприятий строительной отрасли освобождено по собственному желанию и по согласию сторон 15 655 человек, предупреждено об увольнении 2918 работников отрасли.

Ооб этом сегодня сообщил глава Профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Украины Василий ЯНЬШИН в ходе коллегии в Минрегионстрое.

По его данным, на конец февраля т.г. 787 предприятий (58,9% от общего количества предприятий, на которых работают первичные организации профсоюза) полностью или частично остановили свою работу.

В связи с этим, 30 248 работников было отправлено в неоплачиваемые отпуска, 32 653 человек находились в простое по независящим от них причинам, 12 274 лиц работали неполное рабочее время.

Задолженность по зарплате строителям за январь выросла на 35%

Задолженность по зарплате работникам строительной отрасли Украины, по состоянию на 1 февраля т.г., выросла на 35,1%, по сравнением с 1 января т.г., - до 233,6 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель министра регионального развития и строительства Украины Дмитрий ИСАЕНКО в ходе коллегии в министерстве.

По его словам, из общей суммы объем задолженности по выплате заработной платы работникам экономически активных предприятий отрасли составляет 190,2 млн. грн., что в 1,4 раза больше против 1 января 2009 года.

При этом количество работников таких предприятий, которым не выплачена заработная плата, выросло в полтора раза и составило свыше 70 тыс. человек. Сумма долга по выплате заработной платы в расчете на одного штатного работника составляет 2 499 грн.

Как сообщил Д.ИСАЕНКО, задолженность экономически активных государственных предприятий отрасли составляет около 5 млн. грн. (2,6% от общей суммы долга таких предприятий в строительстве).

По его словам, объемы задолженности по заработной плате увеличились на строительных предприятиях, которые работают в 23 регионах Украины.

Уменьшились объемы задолженности по выплате заработной платы работникам строительных предприятий только в Тернопольской (на 18,6%), Днепропетровской (на 13,4%), Ивано-Франковской (на 11,6%) и Николаевской (на 4,4%) областях.

При этом 54% всей задолженности приходится на предприятия Донецкой области и Киева.

Объем задолженности по выплате заработной платы на предприятиях-банкротах и экономически неактивных предприятиях отрасли составляет 43,4 млн. грн. - 18,6 % от общего объема задолженности предприятий отрасли, сообщил Д.ИСАЕНКО.

Регионы: Во Львове очередников будут селить на чердаках домов

Во Львове под жилье для очередников будут обустраивать чердаки домов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, над реконструкцией чердаков, на которых будут устраивать помещение для львовян, будет работать специальная рабочая группа, которую возглавила председатель Галицкой районной администрации Ирина МАРУНЯК.

В состав рабочей группы вошли директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Юрий ГОЛЕЦ, внештатный советник городского председателя по финансово-экономическим вопросам Олег ЛАВРИК, начальник управления коммунальной собственности городского совета Евгений КЛИМКОВИЧ, начальник управления охраны исторической среды горсовета Лилия ОНИЩЕНКО-ШВЕЦ и начальник отдела правовой экспертизы юридического управления горсовета.

«Во Львове есть много крыш, требующих ремонта. Однако на эти работы в бюджете не хватает средств. Городской председатель предложил другой путь решения этой проблемы - обустраивать на чердаках помещения для очередников городского совета и, соответственно, ремонтировать крыши. Сейчас мы будем нарабатывать механизм такой работы», - отметила И.МАРУНЯК.

Она также добавила, что «до 1 мая с.г. рабочая группа должна подать на рассмотрение исполнительного комитета положения «О реконструкции чердаков за средства городского бюджета».

Для строительства двух станций метро в Харькове КМУ выделит в75 млн. грн.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в текущем году правительство выделит 75 млн. грн. на строительство двух станций Харьковского метрополитена. Еще 75 млн. грн. из необходимых 150 млн. должна будет обеспечить областная государственная администрация.

Как передает корреспондент УНИАН, о достижении такой договоренности с руководством Харьковской облгосадминистрации премьер-министр сообщила сегодня журналистам на брифинге в Харькове.

Она отметила, что если средства будут выделены в полном объеме, то две новые станции метро могут быть построены до конца текущего года.

«Это реалистичный план. Я обратилась к Арсену Борисовичу (АВАКОВУ, глава ОГА - УНИАН), чтобы он дал график платежей по 75 млн. грн., которые мы должны выделить на метрополитен, и согласно этому графику будем платить», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в ходе селекторного совещания премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с губернаторами глава Харьковской ОГА Арсен АВАКОВ заявил, что для завершения строительства двух станций Харьковского метрополитена необходимо 150 млн. гривен.

Справка УНИАН. Харьковский метрополитен занимает второе место в Украине по протяжности линий и количеству перевезенных пассажиров. На сегодня протяжность всех линий метрополитена составляет 35,59 км, на которых расположено 28 станций. Инвентарное количество вагонов - 321.

СП считает провокационной позицию коалиции по кандидатуре главы МИД

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Секретариата Президента, переданном УНИАН.

В частности, в комментарии отмечается, что Президент Украины не намерен давать какие-либо дополнительные объяснения по поводу предложенной им кандидатуры на должность министра иностранных дел.

“Направленное в Верховную Раду представление о назначении Олега ШАМШУРА руководителем внешнеполитического ведомства страны четко подтверждает, кого именно глава государства желает видеть на этом посту”, - подчеркнули в пресс-службе.

Как констатируется в комментарии, Конституция Украины содержит прямую норму о том, что именно Президент руководит внешнеполитической деятельностью государства. “Исходя из этого положения Основного Закона, он единолично вносит в Верховную Раду представление о назначении главы МИД. Президенту, чтобы предложить парламенту эту кандидатуру, не нужно согласие или какие-то другие кадровые предложения от депутатского корпуса”, - говорится в комментарии.

“Внесение представления на О.ШАМШУРА значит, что глава государства воздает должное профессиональным, деловым и моральным качествам этого дипломата. Никакие другие обоснования такого кадрового предложения Президента не нужны”, - считают в пресс-службе.

“В то же время три фракции парламента, которые образуют так называемую коалицию, встречным выдвижением кандидатуры Бориса ТАРАСЮКА хотят перекроить на свой манер конституционный порядок назначения министра иностранных дел. Это свидетельствует о неконструктивной, провокационной позиции части депутатов, которая только вызовет лишнюю политизацию при обсуждении вопроса об утверждении О.ШАМШУРА руководителем МИД”, - отмечает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 марта, парламентская коалиция обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой «предоставить мотивированный ответ» на ее предложение по внесению в Верховную Раду представления о назначении министром иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА.

Обращение, которое подписали лидеры трех фракций – Иван КИРИЛЕНКО (БЮТ), Николай МАРТІНЕНКО (НУ-НС) и Игорь ШАРОВ (Блок Литвина), связано с тем, что коалиция до сих пор не получила от Президента ответ на свое предложение от 6 марта. «Вместо этого 17 марта 2009 года в Верховную Раду Украины поступило Ваше представление о назначении министром иностранных дел Украины Олега ШАМШУРА, что, фактически, означает отклонение Вами предложения парламентской коалиции», - говорится в обращении к Президенту.

Огрызко назначен первым заместителем секретаря СНБО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Владимира ОГРЫЗКО первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом говорится в указе Президента от 17 марта 2009 года № 163/2009, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 3 марта Верховная Рада Украины 250 голосами народных депутатов приняла постановление об освобождении В.ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины.