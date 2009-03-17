Ходорковского будут судить, защите отказано в прекращении дела

Хамовнический суд Москвы, рассматривающий второе уголовное дело против экс-главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковского и главы МФО "МЕНАТЕП" Платона Лебедева, на предварительных слушаниях оставил без удовлетворения все ходатайства защиты, сообщает РИА "Новости".

В частности, судья не стал прекращать дело или возвращать его в Генпрокуратуру. Журналистам дали возможность во вторник наблюдать за оглашением постановления через телетрансляцию, однако звук включили только на резолютивной части, поэтому мотивы принятия судьей такого решения пока не известны. Рассмотрение дела по существу начнется 31 марта. Председатель суда Виктор Данилкин сообщил, что рассмотрит дело единолично, а процесс будет проходить в открытом режиме. Ходорковскому и Лебедеву на этот раз вменяют хищение чужого имущества в крупном и особо крупном размерах с использованием служебного положения - на 900 миллиардов рублей.

За две недели предварительных слушаний, начавшихся 3 марта, защита Ходорковского и Лебедева заявила свыше 40 ходатайств, в том числе о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Однако суд оставил все ходатайства защиты без удовлетворения. Самым многочисленным из ходатайств защиты было о возврате дела прокурору - его адвокаты заявляли четыре раза по различным основаниям, в том числе для включения в обвинительное заключение списка свидетелей защиты, в который, в частности, входит министр финансов Алексей Кудрин.

Всего в рамках процесса планируется допросить более 500 свидетелей. Суд также отказался исключить из дела за истечением срока давности эпизод с обвинением в хищении акций "Восточной нефтяной компании" (ВНК). Защитники считают, что в ноябре 2008 года исполнилось 10 лет с момента вменяемого преступления, поэтому уголовное преследование должно быть прекращено по нереабилитирующим основаниям. Просьбы адвокатов Ходорковского и Лебедева также касались условий проведения процесса - они просили пересадить подзащитных из стеклянной клетки за стол адвокатов, разрешить подсудимым передавать записки своим защитникам и дать возможность адвокатам и их клиентам конфиденциально общаться. Эти просьбы суд отклонил ранее.