АНОНС на 18 марта 2009г.

10-00 - Состоится заседание Кабинета Министров Украины. Вход в Дом Правительства - с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

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9-45 – В. Ющенко примет участие в съезде кооператоров во Двореце «Украина»

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10-00 - Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул.. Грушевского, 5, сессионный зал).

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11-00 - В г. Киеве, возле КМУ и в областных центрах Украины начнется Всеукраинская Акция протеста «НЕТ беспределу банков». Организаторы: Народное движение «Третья Республика», ОО «Антикредит», ОО «ГРАД»

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция Виктора Пинзеника на тему: «Украинский кризис: состояние, диагностика и лечение» (ул..Крещатик, 4, конференц-зал).

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13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Новое увеличение ставок акцизного сбора приведет к коллапсу легального табачного рынка в Украине». Участники: Валентина Хоменко, ген.директор Ассоциации производителей табачных изделий «Укртютюн»;. Дмитрий Редько, менеджер по корпоративным вопросам ЗАО «Джей Те Интернешнл Компани Украина»; Елена Хоменко, управляющий директор ЗАО «Филипп Моррис Украина»; Константин Рябенко, директор по корпоративным вопросам ЗАО «Филипп Моррис Украина»; Андрей Криль, руководитель отдела по корпоративным связям А/Т табачная компания «В.А.Т.-Прилуки»; Сергей Палийчук, генеральный директор «Империал Тобако Юкрейн»; Юрий Кишко, руководитель отдела по корпоративным связям «Империал Тобако Юкрейн» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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14-00 - Пресс-конференция, посвященная работе временных администраций в комбанках. Участники: директор Департамента прекращения деятельности банков К.Раевский, временный администратор ОАО КБ «Надра» В.Жуковская, руководство НБУ.

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14-00 - Пресс-конференция не тему: “Губит людей не пиво?”, посвященная проблемам качества питьевой воды. («Интермедиа консалтинг»).

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14-30 - Начнется заседание парламентского Комитета по вопросам социальной политики и труда (ул.. Банковская, 6-8, к. 525).

14-30 – Заседание Комитет ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма. Вопросы: Проект Закона о внесении изменений в Семейный кодекс Украины (об усыновлении); Проект Постановления о праздновании 90-летия создания Комсомола Украины; Проект Постановления о присуждении в 2008 году Премии ВРУ за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления и др.

15-00 - Начнется заседание парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. Будет рассматриваться Проект Закона о внесении изменений в ст.2 Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

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15:00 - Круглый стол, посвященный новой системе индикаторов — ежемесячному макроэкономическому консенсус-прогнозу. Результаты первого консенсус-прогноза будут оглашены на круглом столе, который состоится в 18 марта (среда) в пресс-центре Украинского национального информационного агентства «Укринформ».

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15-00 - Начнется заседание Комитета ВРУ по вопросам науки и образования. Вопросы: Об утверждении рекомендаций слушаний в Комитете по вопросам науки и образования на тему: “Эффективность применения законодательства Украины в сфере авторского права и смежных прав” ; Проект Закона о внесении изменений в статью 64 Закона Украины “О высшем образовании” (об отсрочке оплаты за обучение);Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины “О местном самоуправлении в Украине” и другие (ул. Садовая 3-а, к. 1316). Вход по карточкам аккредитации. Телефоны для справок и дополнительной аккредитации: 255-31-55, 255-33-04, e-mail: brodzianska@rada.gov.ua .

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15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция народного архитектора Украины главного архитектора г.Киева в 1986-1992рр Николая Жарикова на тему: “Непарламентские слушания о недостатках по подготовке центра города Киева к ЕВРО-2012”. Вопросы: Готовы ли старые кварталы центральной части Киева (Крещатик, ул..Владимирская, площади Контрактовая и Львовская, Майдан Незалежности и др.) к надлежащего приему многочисленных гостей чемпионата и туристов? Возможно ли строительство новых транспортных развязок, гостиниц и небоскребов в центре столицы? Есть ли что показать и чем удивить гостей ЕВРО-2012 (сооружение мемориальных комплексов “Бабий Яр” и памяти жертв Чернобыля, размещение музея истории Киева и др.). Ул. Крещатик, 4, конференц-зал.

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15-30 - Парламентский Комитет по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики проведет слушания на тему: «О подготовленных ко второму чтению проектах законов о внесении изменений в Закон Украины «Об Общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 годы» и об Общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2008-2012 года (реестр. № 2399, 3063)».

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- Делегация Верховной Рады Украины во главе с первым заместителем Председателя Верховной Рады Украины А.Лавриновичем примет участие в восьмом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной Рады Украины и Федерального Собрания Российской Федерации в Москве (Российская Федерация).

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- В Донецке состоится пресс-конференция председателя Профсоюза работников угольной промышленности Украины Виктора Турманова, посвященная критической ситуации в отрасли и предстоящим акциям протеста шахтеров, намеченным на 25.03.2009 года. Начало в 13-00 (ул. Артема 87, 2 этаж, зал заседаний Донецкого областного совета профсоюзов, вход через гостиницу “Централь”). Телефон: (062) 300-23-14.