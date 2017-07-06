ЕБРР продолжит поддержку Украины в проведении реформ

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отметил высокий уровень взаимодействия с Украиной и продолжит поддержку нашей страны в реализации необходимых изменений, которые правительство проводит после Революции достоинства.

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Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины со ссылкой на заявление президента ЕБРР Сумы Чакрабарти в ходе заседания Совета директоров банка при участии украинской делегации под руководством премьер-министра Владимира Гройсмана в Лондоне (Великобритания).

В свою очередь, глава украинского правительства поблагодарил руководство ЕБРР за поддержку реформ, включая принятие антикоррупционного законодательства, дерегуляцию рынка газа, внедрение системы электронных государственных закупок и е-декларирования для государственных служащих, начало реформы государственной службы, переход к среднесрочному бюджетному планированию.

"Мы ломаем зарегулированность, возрождаем институциональную способность, продвигаем децентрализацию, что является одной из наиболее успешных реформ в стране", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация под руководством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана 5-7 июля находится с визитом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, где принимает участие в Конференции по вопросам реформ в Украине.