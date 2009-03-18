В Кировоградской обл погашено 5 млн. грн. долга по зарплате

С начала года органами прокуратуры Кировоградской области возбуждено четыре уголовных дела по фактам преднамеренной невыплаты зарплаты, по прокурорскому требованию погашено свыше 5 млн. грн. долга по оплате труда.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Всего при осуществлении надзора за соблюдением законодательства об оплате труда и занятости населения в 2009 году было возбуждено 15 уголовных дел, внесено 168 документов прокурорского реагирования.

Задолженность по зарплате в Кировоградской области по состоянию на 1 февраля - 39 млн. грн. Наибольшая задолженность по оплате труда - в Кировограде (10,1 млн. грн.) и Александрии (19,8 млн. грн.).