IBM намерен купить Sun Microsystems
13:40, 18 марта 2009Разное
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За 6,5 млрд. долл. наличными
Крупнейшая в мире сервисная компьютерная компания International Business Machines (IBM) ведет переговоры о покупке производителя программного обеспечения Sun Microsystems, сообщает k2kapital со ссылкой на Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомы с ситуацией.
Предполагается, что сделка, стоимость которой оценивается в 6,5 млрд. долл., будет совершена за наличный расчет. Об остальных подробностях переговоров относительно возможной сделки не сообщается.
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