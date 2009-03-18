IBM намерен купить Sun Microsystems

Крупнейшая в мире сервисная компьютерная компания International Business Machines (IBM) ведет переговоры о покупке производителя программного обеспечения Sun Microsystems, сообщает k2kapital со ссылкой на Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомы с ситуацией.

Предполагается, что сделка, стоимость которой оценивается в 6,5 млрд. долл., будет совершена за наличный расчет. Об остальных подробностях переговоров относительно возможной сделки не сообщается.