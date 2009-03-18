Главное на 18 марта (день)

Хроника дня

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Тимошенко: падение экономики остановилось

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает правительство к сдержанному оптимизму в связи с позитивной динамикой развития экономики Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании Кабинета министров.

«Мы можем говорить о том, что остановилось падение экономики, экономика начала реанимироваться, и есть первые шаги, которые свидетельствуют о позитивных изменениях в динамике производства. Это признак начала стабилизации, и я хочу всему правительству выразить благодарность за то, что все антикризисные меры, которые предприняты правительством, местными органами власти, сегодня привели к тому, что в феврале по отношению к январю у нас наблюдается позитивная динамика в промышленности», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Так, по словам премьера, объем промышленного производства в феврале 2009 года увеличился на 5,4%, в частности, в добывающей промышленности – на 9,9%, в перерабатывающей промышленности – на 12,4%, в легкой промышленности – на 20%.

«Это немножко придает оптимизма, но я хотела, чтобы мы были сдержанными оптимистами, потому что во всем мире ... кризисные явления продолжаются", - отметила премьер.

"Украине и в дальнейшем будет нелегко, но это первые позитивные шаги, которые мы наблюдаем», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Правительство будет работать над антикризисными мерами в сахарной отрасли и сельхозмашиностроении

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости разработки антикризисных мер для поддержки сельскохозяйственного машиностроения и сахарной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании правительства.

«Это следующий шаг, который мы будем осуществлять, потому что наибольшее падение произошло именно в этом направлении, в направлении сельскохозяйственного машиностроения. В ближайшие дни мы сможем рассмотреть такую антикризисную программу, сбалансировать ее с расходами бюджетов всех уровней. Я убеждена, что и этот вопрос мы сможем решить», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр сообщила, что сегодня на заседании правительства в блоке дополнительных вопросов планируется рассмотреть меры по усилению работы в сахарной отрасли. В частности, она уточнила, что речь идет о выделении дотаций сельхозпредприятиям по производству сахарной свеклы, а также установлении специальных цен на природный газ для сахарной отрасли по аналогии с химической и металлургической промышленностями.

Кабмин в два раза уменьшил свои зарплаты

Правительство с 1 апреля в два раза уменьшает зарплаты премьер-министра, вице-премьеров и министров.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня на заседании принял Кабинет министров.

Ограничение размера зарплат установлено на период с 1 апреля 2009 года до 1 января 2010 года в связи с мировым финансовым кризисом.

Кроме того, правительство обратилось с предложением к народным депутатам и Президенту Украины также принять решение об уменьшении своих зарплат.

На сегодняшнем заседании члены правительства договорились ограничить зарплаты лишь тем, кто занимает политические должности. Правительственные чиновники не поддержали предложение сократить выплаты чиновникам всех уровней и работникам государственных предприятий-монополистов, учитывая невысокий уровень зарплат в таких структурах.

НБУ призывает банкиров к незначительному спреду на межбанке

Национальный банк Украины призывает банкиров установить незначительное расхождение между курсами купли и продажи безналичной иностранной валюты на межбанковском валютном рынке.

Об этом сказано в письме НБУ к коммерческим банкам, текстом которого располагает УНИАН.

НБУ обращает внимание руководителей коммерческих банков на необходимость согласования со своими клиентами курса купли и продажи безналичной иностранной валюты за гривни на межбанковском валютном рынке.

Это необходимо для установления приемлемого курса для продавцов иностранной валюты и для ее покупателей, и незначительного расхождения между курсами купли и продажи безналичной иностранной валюты, отмечает регулятор.

Нацбанк обязал руководителей банков взять под личный контроль установление курсов купли и продажи безналичной инвалюты для клиентов с целью не допустить увеличения разницы между курсом купли и курсом продажи иностранной валюты за гривни.

Банк «Финансы и Кредит» попросит помощи у государства

Банк «Финансы и Кредит» рассмотрит вопрос участия государства в капитале банка. Об этом говорится в сообщении банка, опубликованном в газете «Урядовый курьер» №48 от 18 марта.

Этот вопрос планируется рассмотреть на внеочередном собрании акционеров банка 24 марта.

Также акционеры планируют рассмотреть вопрос о предоставлении уполномоченным лицам Министерства финансов права получать информацию о финансовом состоянии банка.

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.

ПриватБанк погасил кредит в 200 млн. долл.

КБ «ПриватБанк» 17 марта 2009 г., своевременно и в полном объеме погасил синдицированный кредит в сумме 200 млн долл. США. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

Кредит был привлечен в марте 2008 г.; его организаторами выступили The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BayernLB и UniCredit Markets&Investment Banking. Процентная ставка по кредиту составляла LIBOR +0,75%. Полученные средства были направлены ПриватБанком на финансирование экспортно-импортных операций клиентов банка.

По данным банка, на 1 января 2009 г. основными его акционерами являлись Игорь КОЛОМОЙСКИЙ (владеет 49,02% акций) и Геннадий БОГОЛЮБОВ (48,86%).

АУБ предлагает создать спецфонд помощи заемщикам

Ассоциация украинских банков предлагает создать специальный фонд по возобновлению платежеспособности домохозяйств при Министерстве труда и социальной политики.

Согласно сообщению пресс-службы АУБ, данные меры должны быть осуществлены в рамках законопроекта «О возобновлении платежеспособности домохозяйств», принятие которого инициирует ассоциация.

Такой специализированный государственный фонд должен регистрироваться в органах БТИ и/или земельного кадастра в качестве управителя имущества домохозяйств, без согласия которого невозможно любое отчуждение имущества домохозяйств, которые потеряли платежеспособность. Этот фонд должен осуществлять в интересах банка выплату процентов и ежемесячную сумму погашения тела ипотечного кредита, предоставленного домохозяйству. Уплата процентов, согласно предложениям АУБ, будет осуществляться по текущей ставке, но не больше средней ставки за последние шесть месяцев выплат по ипотеке.

Концепцией законопроекта предусмотрено, что Национальный банк Украины при формировании банками резервов под кредитные операции не должен требовать от них ухудшения оценки финансового состояния заемщиков, выплаты которых компенсирует уполномоченный госфонд.

Также концепцией предусматривается, что в отношении домохозяйств, которые отнесены к компетенции фонда по возобновлению платежеспособности, банки-кредиторы приостанавливают начисление штрафных санкций и исполнительные процедуры на предмет залога, а также списывают все штрафные санкции, начисленные за предыдущие 90 дней до даты судебного объявления о потере домохозяйством платежеспособности.

Предполагается, что благодаря таким мерам домохозяйства возобновят свою платежеспособность и продолжат самостоятельно исполнять свои обязательства перед банками по ипотеке.

Специальный госфонд должен также в полном объеме выкупить у банков ипотечные задолженности домохозяйств при невозобновлении ими полной платежеспособности. Фонд приобретает право залогодержателя недвижимости, под которую был получен ипотечный кредит. При этом все эти выплаты совокупно не могут превышать тот уровень, при котором домохозяйства теряют свою платежеспособность.

Проектом закона «О возобновлении платежеспособности домохозяйств» предусматривается ответственность за фальсификацию данных, предоставленных домохозяйствами относительно своей платежеспособности.

Валютный рынок

На межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1550/8,2850, к 11:00 сузился спрэд 8,2100/8,2800, а к 12:00 цены выросли до 8,2400/8,3050 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2350/0,2400, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2360/0,2400, а к 12:00 поднялись до 0,2385/0,2415. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 34,3950 (-0,1050).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3015/17, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,6075/10,7910, к 11:00 цены установились на следующих значениях - 10,6635/10,7685, а к 12:00 ушли вверх - 10,7290/10,8275.

В украинских коммерческих банках средний курс покупки доллара повысился на 4 коп. – до 8,13 грн., продажи – на 5 коп. – до 8,30 грн.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня повысился на 0,6%, по сравнению с 17 марта, и составил 10,49 грн., продажи почти не изменился – 10,87 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине повысился на 1,6%, по сравнению с 17 марта, и составил 0,2183 грн., продажи – также на 0,8% – до 0,2507 грн.

Американскую валюту в коммерческих банках Киева сегодня покупают в среднем по 8,17 грн./долл. (на 0,5% дороже по сравнению с 17 марта), продают – по 8,32 грн./долл. (на 0,6% дороже).

Евро в столице покупают в среднем по 10,58 грн. (курс повысился на 0,9% по сравнению с 17 марта), продают – по 10,90 грн. (курс повысился на 0,5%).

Комбанки столицы сегодня покупают российские рубли в среднем по 0,2182 грн. (дороже на 1,6% по сравнению с 17 марта), продают – по 0,2564 грн. (почти без изменений).

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,96534 грн., к российскому рублю – 0,22298 грн.

МВД против изменения скоростного режима на дорогах

Министерство внутренних дел Украины предлагает правительству сохранить в Правилах дорожного движения существующий скоростной режим в населенных пунктах для транспортных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО сегодня журналистам в Кабинете министров Украины.

«МВД в официальном порядке внесло проект постановления о сохранении в силе скоростного режима, который был установлен в городах, населенных пунктах и на дорогах без отбойников для разделения движения на две полосы», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время, по его словам, МВД готово согласится на увеличение скоростного режима до 110 км/час на приспособленных для этого дорогах, которые не проходят через населенные пункты.

5 марта правительство приняло постановление "О внесении изменений в Правила дорожного движения", которым предусматривается повышение максимально допустимой скорости в среднем на 20 км/час. Так, что в населенных пунктах движение транспорта разрешается со скоростью 70 км/час, в населенных пунктах на дорогах, имеющих шесть и более полос в обоих направлениях, - 80 км/час, в населенных пунктах на дорогах, имеющих шесть и более полос в обоих направлениях движения и установленный бетонный или другой отбойник, - 90 км/час.

14 марта МВД заявило, что считает нецелесообразным увеличение скоростного режима движения на дорогах Украины, поскольку «именно из-за игнорирования требований скоростных режимов совершается значительная часть дорожно-транспортных происшествий».

ВР повысит акциз на табачные изделия

Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о внесении изменений в Закон "О ставках акцизного сбора на табачные изделия". Об этом говорится в сообщении информационного управления Верховной Рады.

Так, проектом предлагается повысить с 1 мая 2009 года ставки акциза на сигареты без фильтра в 2,2 раза, с фильтром – на 60%.

Предлагается увеличение акцизного сбора на все табачные изделия с 16% до 20% и взимание его не от оборота, а от максимальной розничной цены.

Законопроектом предлагается установить акцизный сбор с единицы реализованного товара (продукции) на: сигары, включая сигары с отрезными концами, и сигариллы (тонкие сигары), с содержанием табака, в размере 60 грн. за 100 шт. (вместо действующих 100 грн. за 1 тыс. шт.); на табак и заменители табака, табак «гомогенизованный» или «восстановленный»; табачные экстракты и эссенции в размере 25 грн. за 1 кг (вместо 0 грн.).

Проектом также предусматривается повысить размер минимальной доли налогового обязательства по уплате акцизного сбора за каждое собственное название сигарет без фильтра, папирос до 50 грн за 1000 шт. (вместо действующих 18 грн); сигарет с фильтром - до 100 грн за 1000 шт. (вместо 40 грн).

Разработчики проекта отмечают, что реализация законопроекта обеспечит поступление в госбюджет Украины за девять месяцев 2009 года дополнительно 3,7 млрд. грн.

ВР одобрила изменения в закон о регулировании хоздеятельности

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О дополнении к статье 3 Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 243 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусмотрено предоставление регуляторам рынков финансовых услуг – Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и специально уполномоченному органу исполнительной власти в сфере регулирования рынков финансовых услуг, которым является Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг, возможности оперативного осуществления государственного регулирования рынков финансовых услуг.

Проектом закона предлагается распределить нормативно-правовые акты Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и актам специально уполномоченного органа исполнительной власти в сфере регулирования рынков финансовых услуг на регуляторные акты и не регуляторные акты для обеспечения надлежащего уровня государственного регулирования рынка финансовых услуг.

Ющенко говорит о благоприятных условиях для потребкооперации

Сегодня в Украине сложились благоприятные условия для развития потребительской кооперации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, выступая на XX съезде потребительской кооперации Украины.

По словам Президента, сложившиеся в Украине условия сегодня как никогда благоприятны для развития потребительской кооперации.

По его словам, сегодня на сельскохозяйственном рынке существует монополизация первичного оптового рынка, что ставит в невыгодное положение сельскохозпроизводителей. По мнению Президента, именно в эту цепочку должны включаться предприятия потребкооперации и развивать свою сеть для улучшения работы сельхозпроизводителей. "Одна из целей работы - развитие рынков, торговых мест для сельскохозяйственного производителя... необходимо создать широкую сеть кооперативных рынков", - отметил он.

По мнению В.ЮЩЕНКО, для активизации работы кооперации необходимо законодательно урегулировать вопрос развития сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов.

В агросекторе в феврале отмечен рост

Аграрный сектор Украины остается единственным, показавшим рост к предыдущему году за последние два месяца, однако по итогам года его результаты должны ухудшиться. Такое мнение высказал УНИАН финансовый аналитик Astrum Investment Management Александр ШКУРПАТ.

По его словам, за два последних месяца производство сельхозпродукции выросло на 1,1%. Учитывая то, что в январе рост составлял 0,5%, аграрный сектор даже немного ускорил свой рост в феврале.

Отметим, промышленное производство страны в феврале т.г. сократилось на 32% к предыдущему году.

«На повторение рекордных показателей 2008 г. надеяться не приходится: негативную роль должно сыграть сокращение кредитования села, погодные условия также могут оказаться хуже, чем в 2008 г. Мы подтверждаем свой прогноз по сокращению добавленной стоимости в аграрном секторе по итогам 2009 г. на 10%», - отметил А.ШКУРПАТ.