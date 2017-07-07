Новый патентный спор: Qualcomm подал жалобу на Apple

Один из крупнейших мировых производителей компонентов для мобильных устройств Qualcomm Inc. подал жалобу в комиссию по международной торговле США на корпорацию Apple за нарушение патентных прав, говорится в релизе Qualcomm.

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Согласно тексту жалобы, "Apple занималась незаконным ввозом и продажей смартфонов iPhone, что нарушает один или несколько пунктов формул шести патентов Qualcomm, охватывающих ключевые технологии, который обеспечивают работу важных функций iPhone". Qualcomm просит комиссию провести расследование по данному вопросу и запретить импорт этих смартфонов и других продуктов в США, предотвратив незаконное использование корпорацией Apple технологий Qualcomm, сообщает Прайм.

"Разработки Qualcomm являются сердцем каждого смартфона iPhone и значительно превосходят современные технологии и стандарты сотовой связи. ... Apple продолжает использовать технологию Qualcomm, но отказывается за это платить. Данные обвинения направлены на то, чтобы предотвратить нарушения Apple по шести нашим запатентованным технологиям", - приводятся в релизе слова исполнительного вице-президента и главного юрисконсульта Qualcomm Дона Розенберга.

В мае Qualcomm подал иск против Apple за невыплату роялти. Иск относится к тайваньским компаниям Compal Electronics Inc., Foxconn Technology Group, Pegatron Corp. и Wistron Corp. Они, согласно сообщению, нарушили патентно-лицензионное соглашение с Qualcomm, прекратив лицензионные платежи за использование технологии компании, которая используется в iPhone и iPad. Qualcomm утверждает, что эти компании задерживают выплату роялти, потому что компания Apple сама не выплачивает их и потребовала от компаний следовать ее примеру.

Компания Qualcomm — один из крупнейших мировых производителей чипов и компонентов для мобильных устройств, процессорные решения которой используются в смартфонах и планшетах Nokia, LG, Samsung, HTC, Sony и других. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Диего, Калифорния (США).

Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.