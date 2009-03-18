К надбавке к пошлине нужно подходить дифференцированно

В системе введения надбавок к пошлинам на импорт товаров необходимо применять дифференцированный подход с учетом того, как такие действия оценивает Всемирная торговая организация (ВТО).

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала сегодня журналистам председатель парламентского комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя отмену правительством 13-процентной надбавки к ввозной пошлине.

«Нам нельзя потерять свое лицо перед Всемирной торговой организацией, когда навстречу нашим товарам также будут выставлены ограничивающие барьеры… Должен быть задействован механизм дифференциации – на что-то можно ввести надбавки, получив соглашение от ВТО, а если это будет огульно…, то и себе сделаем хуже», – сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее мнению, украинское производство нуждается в экономическом патриотизме, однако для этого надо быть готовым производить импортозаменяющие товары, которые смогут поддержать конкурентоспособность национальной экономики.

«А когда мы не можем производить необходимый металл, но при этом после принятия данного закона (о 13-процентной надбавке к пошлине на некритический импорт – УНИАН) на него будет распространяться 13-процентная надбавка к пошлине, то это приведет к удорожанию продукции на внутреннем рынке», – отметила глава парламентского комитета.

Справка УНИАН. Сегодня Кабинет Министров отменил действие Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом», вступившего в силу с 6 марта, которым вводится 13-процентная надбавка к таможенным ставкам ввозной пошлины.

Закон предусматривает введение сроком на 6 месяцев временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины. Эта надбавка вводится исключительно с целью восстановления равновесия платежного баланса, состояние которого определено как критическое в соответствии с действующими правилами, и приравнивается к ввозной пошлине в понимании Закона «О едином таможенном тарифе».

На прошлой неделе Япония объявила о намерении принять ответные меры, если действие временной надбавки в размере 13% к действующим ставкам ввозной пошлины на импортные товары не будет отменено на импортируемые в Украину японские автомобили.

17 марта премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что выступает за отмену этой надбавки, так как ее введение противоречит нормам ВТО.