Главное на 18 марта (вечер)

Анекдот в тему:

Экономисты предсказали девять из последних пяти экономических кризисов.

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Хроника дня

Законодательство

Кабинет министров принял постановление, которым отменил действие 13% надбавки к пошлине на импорт товаров, кроме автомобилей и холодильников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Совета предпринимателей при Кабмине Оксана ПРОДАН.

Она подчеркнула, что согласно закону, которым такая надбавка была введена, правительство имеет право принимать решение о ее отмене на некоторые товары.

“Кабмин отменил эту надбавку для всего импорта, кроме автомобилей и холодильников”, - сказала О.ПРОДАН.

В то же время министр экономики Богдан Данилишин, данное постановление вступит в действие через 10 дней после публикации. Кроме того, министр сообщил, что Кабмин одобрил законопроект, которым действие 13% надбавки к ввозной пошлине будет отменено вообще.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон «О внесении изменений в закон «О фермерском хозяйстве».

Закон обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 3 марта.

Документ совершенствует действующее законодательство относительно развития фермерских хозяйств.

В частности, статья 5 закона "О фермерском хозяйстве" дополнена новой частью, которой в соответствии с Гражданским кодексом дается определение обособленной фермерской усадьбы.

Изменениями в статью 11 предусмотрено распространить предоставление финансовой поддержки на безвозвратной основе фермерским хозяйствам, расположенным в горных населенных пунктах, на полесских территориях, определенных в установленном порядке Кабинетом Министров Украины. Кроме того, уточняется порядок использования соответствующими фермерскими хозяйствами средств Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств.

Министерство регионального развития и строительства, Министерство финансов и Министерство экономики совместным приказом утвердили Положение о проведении конкурса с элементами аукциона по отбору застройщиков для предоставления государственной поддержки на достройку объектов незавершенного жилищного строительства.

Согласно приказу, которым располагает УНИАН, для проведения аукциона начальная стоимость жилья в Киеве установлена на уровне 8 тыс. грн./кв.м, в Киевской области – 7,5 тыс. грн./кв.м, в Севастополе и областных центрах – 6 тыс. грн./кв.м, в других населенных пунктах – 5 тыс. грн./кв.м. Шаг предложения для участия в аукционе определен в размере 1% начальной стоимости 1 кв.м.

Победителями конкурса являются участники, которые предложили наибольшую площадь жилья за предложенную цену. При этом застройщик берет на себя обязательство достроить и ввести в эксплуатацию объект строительства за средства, объем которых определяется из расчета цены, предложенной им на конкурсе.

Для организации конкурса создается конкурсная комиссия из 10 человек, которая осуществляет общее руководство и контроль над соблюдением условий проведения конкурса. Комиссию возглавляет министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА.

Информацию об объявлении конкурса комиссия публикует в газете «Урядовый курьер» и размещает на сайте Минрегионстроя не позже 15 календарных дней до даты проведения конкурса.

К участию в конкурсе не допускаются застройщики, которые не соответствуют критериям, определенным постановлением КМУ №127 и не прошли отбор межведомственной комиссией, относительно которых началось представление по делу о банкротстве, которые предоставили недостоверные или неполные данные в документах. Решение комиссии объявляется участникам конкурса письменно, не позже двух дней до проведения конкурса.

Приватизация

Государственный пакет акций "Одессаоблэнерго" может быть выставлен на приватизацию уже через неделю, после того как решатся спорные вопросы акционеров этого предприятия.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабинета министров журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

Он отметил, что в течение недели НАК "Энергетическая компания Украины" передаст акции предприятия ФГИУ, после чего объявление о приватизации объектов будет опубликовано в официальной прессе.

«У нас есть договоренность, что буквально на протяжении недели (произойдет передача акций – УНИАН)», - сказал Д.ПАРФЕНЕНКО.

Он отметил, что на предприятии не будет произведена допэмиссия.

Приватизация же всех шести облэнерго будет проводиться после публикации в установленные законом сроки, отметил он.

«Мы планируем один или два раза в неделю выставлять пакеты на продажу», - сказал Д.ПАРФЕНЕНКО.

На сегодняшний день уже около 10 компаний выразили желание участвовать в приватизации «Укртелекома», причем количество таких компаний постепенно растет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Украины Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

Он уточнил, что, в частности, участвовать в приватизации выразили желание компании Японии, России, Германии и др.

При этом он отметил, что на сегодняшний день еще не определена оценочная стоимость предприятия, а также сроки приватизации. «Пока черта в этом вопросе не подведена, потому что нет политической воли», - сказал Д.ПАРФЕНЕНКО.

Кабинет министров Украины принял решение об обязательном включении в условия приватизации государственных предприятий пункта об ответственности покупателей за возникновение задолженности по выплате заработных плат, а также по отчислениям обязательных платежей и налогов в бюджет.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Украины ПАРФЕНЕНКО.

По его словам, решением предусмотрено, что, в случае нарушения этих условий, Фонд госимущества имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора купли-продажи.

«В случае установления фактов невыполнения предусмотренных норм, Фонд госимущества имеет право в одностороннем порядке отказаться от договоров купли-продажи. И в этом случае объект приватизации возвращается в государственную собственность в сроки и по процедуре в соответствии с договором купли-продажи», - сказал Д.ПАРФЕНЕНКО.

Макроэкономика

Экономический спад в Украине по итогам 2009 года составит 9%.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные проведенного впервые в Украине консенсус-прогноза аналитиков ряда финансовых учреждений были обнародованы сегодня во время круглого стола на тему «Макроэкономический консенсус».

Свои данные для составления консенсус-прогноза предоставили десять организаций, в том числе банки, инвестиционные компании, научно-исследовательские организации: «Эрсте Банк», АКИБ «УкрСиббанк», «Раййфайзен Банк Аваль», Dragon Capital, Международный центр перспективных исследований и пр.

В ходе круглого стола ряд его участников, которые принимали участие в расчете консенсус-прогноза, подчеркнули, что именно сегодня, в период экономического кризиса и высокой волатильности прогнозов, очень важно объединить свои усилия по оценке реального состояния экономики страны.

Украина подписала договор с Японией о продаже 30 миллионов единиц своих квот на выброс углекислого газа.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония подписания прошла сегодня в Секретариате Кабинета министров Украины в присутствии премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Соответствующие документы были подписаны председателем Национального агентства экологических инвестиций Игорем ЛУПАЛЬЦЕВЫМ, послом Японии в Украине Тадаши ИДЗАВА и председателем организации по разработкам новых энергетических и промышленных технологий Японии Сеиджи МУРАТА.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что с подписания сегодняшних документов начинается стратегическое сотрудничество между Украиной и Японией в направлении модернизации и реконструкции многих сфер производства за счет полученных от продажи квот средств.

Она также подчеркнула, что полученные средства позволят модернизировать промышленность Украины в направлении сокращения загрязнений окружающей среды. При этом ни одна из сторон не назвала сумму сделки, сославшись на конфиденциальность информации.

Со своей стороны посол Японии в Украине отметил важность проведения в Украине активной политики улучшения экологического климата путем использования новых источников энергии и энергосберегающих технологий.

«На пути внедрения таких технологий большую работу должны провести украинское агентство экологических инвестиций и наша организация НЕДО (правительственная японская организация, которой предоставлено право принимать участие в переговорах относительно купли-продажи определенного объема единиц установленного количества (ААU) с целью обсуждения с Национальным агентством экологических инвестиций цены и объемов ААU - УНИАН)», - сказал посол.

Как уточнили УНИАН в Национальном агентстве экологических инвестиций, Украина располагает квотой на выброс парниковых газов в атмосферу в размере 4,5 млрд. единиц на 5 лет. При этом использует 2,8 млрд. единиц. За 5 лет Украина может продать 450 млн. единиц квот.

Финансовый рынок

Оздоровление банковской системы является основой для выхода экономик из кризиса.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал экс-министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК.

Он отметил, что возобновление нормальной работы банковской системы является фундаментальной основой восстановления потребления, прекращения падения национальной экономики и дальнейшего ее возрождения.

По словам ПИНЗЕНИКА, для нормализации работы украинских банков необходимо решить вопрос их рекапитализации. При этом он считает, что частные инвесторы должны участвовать в рекапитализации банка на приоритетной основе.

«Государство должно участвовать в рекапитализации только в случае, если частных средств для этого нет. То сеть не цель власти, правительства получить контроль над банком, это вынужденная мера в тех случаях, когда нет частных средств» - считает В.ПИНЗЕНИК.

Он также отметил, что ответственность за ситуацию в банках в первую очередь должны нести акционеры. «Средства, которые правительство потратит на рекапитализацию, должны идти на поддержку, на спасение банков, а не акционеров с тем, чтобы при последующей продаже пакета акций, принадлежащего государству, через два-три года, когда страна выйдет из кризиса, эти деньги должны будут вернуться, так как это деньги граждан Украины и должны будут вернуться в размерах даже больших, чем было потрачено на рекапитализацию» - отметил В.ПИНЗЕНИК.

По его словам, сегодня необходимо определить быструю процедуру ликвидации несистемных банков. «Банки которые не являются системными и которые не несут на себе риски системных метастазов для других банков или секторов экономики, должны ликвидироваться быстро», - добавил В.ПИНЗЕНИК. - «Банк не ликвидируют, когда уже ликвидировать нечего, банк ликвидируют (целесообразно ликвидировать – УНИАН) тогда, когда еще «живые» активы».

Кроме того, он считает целесообразным упростить процедуру слияния и поглощения банков, провести добровольную реструктуризацию обязательств по кредитам, а также ввести заявительный принцип изменений в уставный капитал банков, акционерами которых являются другие банки, банковские группы и другие структуры, которые уже прошли все необходимые проверки контролирующих органов.

По мнению В.ПИНЗЕНИКА, сегодня для восстановления доверия населения к банкам необходимо отменить ограничение на снятие депозитов, по мере рекапитализации банков, в том числе, возможно, по отдельным банками или группам банков.

Национальный банк Украины готовит три коммерческих банка к рекапитализации при участии государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Департамента реорганизации и прекращения деятельности банков Национального банка Украины Константин РАЕВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, в их числе «Укрпромбанк» и банк «Надра». Эти банки входят в группу крупнейших банков Украины, в них введена временная администрация - с 20 января и 10 февраля соответственно.

По словам временного администратора банка «Надра» Валентины ЖУКОВСКОЙ, для возобновления нормальной работы этого финансового учреждения в его капитал необходимо «влить» около 5 млрд. гривен.

Временный администратор «Укрпромбанка» Александр МАЙДАНЮК заявил, что, по расчетам, в случае оптимистического сценария банку потребуется рекапитализация на 3,5 млрд. гривен, по пессимистическому – 7 млрд. гривен. «Правда находится где-то посредине, и оценочная потребность в капитализации банка будет на уровне 5 млрд. гривен», - сказал А.МАЙДАНЮК.

По словам К.РАЕВСКОГО, еще один банк, который может быть рекапитализирован при участии государства, – это «Родовид Банк», акционеры которого еще 26 февраля приняли решение о необходимости участия государства в капитале банка с долей не менее 50% плюс 1 акция.

Директор департамента отметил, что необходимые документы сейчас находятся в процессе подготовки и будут переданы в правительство в конце марта.

Как сообщал УНИАН, на сегодня участие государства в своем капитале инициировали также банк «Финансы и кредит» и ОАО «Укргазбанк».

Согласно Порядку рекапитализации коммерческих банков Украины Кабинет министров Украины будет принимать участие в капитализации негосударственных банков лишь в случае введения в них временной администрации Национального банка Украины. Документом предусмотрено, что государство может принимать участие в капитализации банка при условии, что ему передается, единолично или вместе с другим инвестором, в случае заключения договора о совместном участии в капитализации банка не менее 50% плюс одна акция.

Акционеры "Проминвестбанка" разрабатывают документы на присоединение к нему банка «Национальный кредит».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента реорганизации и прекращения деятельности банков Национального банка Украины Константин РАЕВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

«Что касается банка «Национальный кредит», на сегодня решается вопрос о присоединении этого банка к "Проминвестбанку". Разрабатываются новыми акционерами "Проминвестбанка" соответствующие документы», - сказал он.

По другим украинским банкам, в которых введена временная администрация, К.РАЕВСКИЙ отметил, что временными администрациями "Захидинкомбанка", банка «Причерноморье» и «Одасса-Банка» ведутся переговоры о возможном участии в капитале банков временных администраторов. Предложений от временных администраторов "Трансбанка", банка «БИГ Энергия" и банка «Киев» в национальный банк еще не поступало.

Национальный банк Украины назначил куратора в банк «Финансы и кредит».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член правления Национального банка Украины, исполнительный директор по вопросам платежных систем и расчетов Виктор КРАВЕЦ сегодня на пресс-конференции. При этом он напомнил, что куратор введен также в «Укргазбанк».

«В этих банках введены кураторы. Ситуация в этих банках не является плачевной. Банки работают стабильно», – сказал В.КРАВЕЦ, не уточнив при этом дату назначения куратора и его фамилию.

В свою очередь, пресс-служба банка "Финансы и кредит" опровергает информацию о введении куратора. В банке обратили внимание на то, что через неделю должно состояться собрание акционеров банка, на котором будет рассмотрен вопрос о возможности вхождения государства в его акционерный капитал.

"Далее (в случае принятия положительного решения – УНИАН) должно пройти несколько технологических процедур, после которых в банк вводится куратор от НБУ. Хочу подчеркнуть, что в настоящее время банк работает стабильно, у него нет задержек с платежами, выплатой депозитов и процентов, формальный повод для введения кураторства НБУ в настоящее время отсутствует", – говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на пресс-секретаря банка «Финансы и кредит» Наталью НАПАДОВСКУЮ.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,1550/8,2850, к 11:00 спрэд сузился до 8,2100/8,2800, а к 12:00 цены выросли до 8,2400/8,3050. К закрытию ценовые уровни достигли текущего максимума – 8,3600/8,4250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:15 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2350/0,2400, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2360/0,2400, а к 12:00 поднялись до 0,2385/0,2415. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2405/0,2430. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,4900 (-0,0100).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3015/17, а к 14:30 выросли до 1,3069/1,3071. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6075/10,7910, к 11:00 цены установились на значениях 10,6635/10,7685, а к 12:00 ушли вверх – 10,7290/10,8275. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 10,9195/11,0185.

Согласно информации официального сайта НБУ, на 19 марта Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 18 марта – 770.0000)

100 EUR – 1011.0100 (на 18 марта – 996.5340)

10 RUR – 2.2371 (на 18 марта – 2.2298)

Новости ТЭК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает важнейшим за последние три года мероприятием в энергетическом сотрудничестве с Европейским Союзом донорскую конференцию по модернизации украинской газотранспортной системы, которая состоится 23 марта в Брюсселе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил сегодня в интервью немецкой телерадиокомпании ARD. Основными темами беседы стали политика европейской интеграции Украины и внутриполитическая ситуация.

«Очевидно, после тех событий, которые возникли с поставками газа в страны Европейского Союза, сегодня очень активно переосмысливается идеология европейской газовой политики. В контексте этих изменений должна трансформироваться и модель украинского сегмента единого европейского рынка», - сказал Президент.

Он подчеркнул заинтересованность Украины в том, чтобы интегрировать свою газотранспортную систему в европейскую. «Мы убеждены, что формировать такого типа коллективный интерес - это лучшая позиция для перспективного использования украинской ГТС», - сказал он. При этом, по словам Президента, конкретные принципы формирования единого европейского газового рынка, роль стран-поставщиков, транзитеров и потребителей должна стать предметом детального обсуждения.

«Мы за диверсификацию, за реализацию тех принципов, которые бы сохранили стабильное участие Украины в формировании европейского газового рынка», - подтвердил глава государства, засвидетельствов, что «Украина будет честная, открытая, надежная в этих процессах».

В.ЮЩЕНКО также заверил, что украинская ГТС поддерживается в надлежащем состоянии, и ее модернизация позволит существенно увеличить прокачку газа в европейские страны. Такая модернизация должна осуществиться на взаимовыгодной экономической основе.

«Речь идет не о подарках. Речь идет о взаимовыгодной экономической основе сотрудничества в теме технологического обновления ГТС. Это будет одним из компонентов саммита, который состоится 23 марта», - сообщил Президент.

Это мероприятие В.ЮЩЕНКО назвала самым важным в энергетическом сотрудничестве с ЕС за последние три года. «Мы будем рассматривать вопросы, касающиеся повышения эффективности, надежности работы самой системы и путей ее интеграции в единый европейский газовый рынок», - анонсировал Президент эту меру.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам выяснения обстоятельств нарушений должностными лицами СБУ Конституции и законов на следующем заседании намерена заслушать объяснение председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО и его первого заместителя Валерия ХОРОШКОВСКОГО по поводу возбуждения уголовного дела по факту злоупотребления должностными лицами НАК «Нафтогаз Украины» служебным положением, а также задержания заместителя начальника отдела Региональной энергетической таможни Тараса ШЕПИТЬКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ВСК.

Как отмечается в постановлении, депутаты, которые входят в состав комиссии, намерены примерно через 10 дней вызвать на очередное заседание комиссии отмеченных должностных лиц СБУ в качестве свидетелей.

Принимая такое решение, председатель комиссии Роман ЗВАРИЧ попросил своих коллег до момента вступления в действие закона о временных следственных комиссиях ВР не направлять приглашений должностным лицам, которых планируется заслушать, а после вступления закона в силу направить им вызовы, поскольку, в соответствии с этим законом, в случае их неявки на заседание комиссии можно будет поднимать вопрос о принудительной доставке, если они не явились без уважительных причин.

Кроме того, члены комиссии на сегодняшнем заседании приняли решение обратиться к председателю СБУ с требованием предоставить оригинал постановления следователя об открытии производства по делу в отношении должностных лиц «Нафтогаза»; предоставить разъяснение, способствовал ли Т.ШЕПИТЬКО совершению преступления, или является членом организованной преступной группировки и если так, то чтобы СБУ назвала ВСК все фамилии лиц, которые входят в эту ОПГ.

Также ВСК решила обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с требованием предоставить оригинал постановления прокурора об открытии оперативно-розыскного дела в отношении Т.ШЕПИТЬКО, а также пригласить представителей Генпрокуратуры для предоставления пояснений, что они сделали, как представители наблюдательного органа, после возбуждения СБУ указанного уголовного дела.

Высший хозяйственный суд Украины постановил направить на повторное рассмотрение дело о закрытии производства по банкротству НАЭК «Энергоатом».

Об этом УНИАН сообщил юридический представитель ООО «ВВД» Вячеслав ЛЫЧ.

По его словам, 11 марта т.г. суд, в частности, удовлетворил апелляцию ООО «ВВД» и постановил вернуть дело на рассмотрение Хозяйственного суда Киева.

«Дело о прекращении банкротства направлено на новое рассмотрение в связи с игнорированием первой инстанцией рекомендаций Верховного суда Украины», – пояснил В.ЛЫЧ.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе НАЭК «Энергоатом», компания уже обратилась с кассационной жалобой в Верховный суд Украины, поскольку считает решение Высшего хозяйственного суда «откровенно коррупционным с элементами рейдерской атаки».

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2008 года Хозяйственный суд Киева своим постановлением закрыл производство по делу о банкротстве НАЭК «Энергоатом».

Предыдущее дело о банкротстве компании было закрыто в 2007 году путем отзыва кредиторами своих заявлений. При этом 11 кредиторам – ООО «РКМ&Г», ООО «Центр-Таврида», ЗАО «Укртатнафта», ОАО «Донецкоблэнерго», ОАО «Эрко-Запорожье», КП «Фирма «Тарас», ООО «Наладочное монтажное предприятие по Запорожской АЭС», АО «Электроюжмонтаж-10», ЗАО «Альтаир», украинско-андоррское предприятие «АМП», ОАО «Атомсервис» – была погашена задолженность по договорам новации на общую сумму около 90 млн. грн.

Основанием для исключения ООО «ВВД» из состава кредиторов послужило заявление от имени директора компании Георгия ПОЛЕЩУКА, которое, как заявляют в самой компании, впоследствии экспертиза признала поддельным.

В дальнейшем решение суда о взыскании в интересах ООО «ВВД» 60,22 млн. грн. было обжаловано «Энергоатомом» по вновь выявленным обстоятельствам и 22 января 2008 отменено по результатам рассмотрения Хозяйственным судом Киева.

Информация для киевлян

Генеральная прокуратура Украины получила обращение главы Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ с просьбой проверить деятельность Киевской городской государственной администрации и приняла его к рассмотрению.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

В то же время в пресс-службе ведомства со ссылкой на слова генпрокурора Александра МЕДВЕДЬКО отметили, что аналогичное обращение по этому поводу уже было получено некоторый время тому назад от Президента, и оно находится в работе.

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(УНИАН)