Баланс недели: транш МВФ откладывается, Нацбанк ухудшил макропрогноз, а международные партнеры призывают ускорить реформы

На протяжении последних месяцев правительство Украины и другие представители власти неустанно проповедовали одну и ту же мантру - ключевые реформы, которые призваны ускорить экономический рост, не могут ждать, они должны быть одобрены Верховной Радой и начать реализовываться как можно скорее.

В частности, речь шла о двух основных реформах - пенсионной и земельной. Первая предусматривает повышение пенсий большинству украинских пенсионеров с октября, а также сокращение дефицита Пенсионного фонда за счет детенизации экономики. Вторая предоставит возможность гражданам страны продавать и покупать сельскохозяйственную землю в объеме до 200 га в одни руки и, благодаря ей, мы простимся с атавизмом советских времен – отсутствием у граждан права распоряжаться своей землей.

И хотя существует широкий экспертный консенсус относительно того, что указанные реформы перезрели уже несколько десятков лет, политической воли на их быстрое принятие нет.

Изначально предполагалось, что пенсионная и земельная реформы могут и должны быть рассмотрены парламентом до конца сессии – до 15 июля, после чего депутаты уйдут на длительные каникулы - до начала осени, а Украина получит важный для повышения макроэкономической стабильности и роста экономики транш Международного валютного фонда.

Однако на уходящей неделе премьер-министр Владимир Гройсман предположил, что МВФ отложит выделение транша Украине из-за неготовности парламента принять земельную реформу.

«В то время, как пенсионная реформа подготовлена по графику и необходимые меры по созданию антикоррупционного суда были предприняты, закон о земельной реформе не будет принят вовремя. Отсрочка задержит пятый транш МВФ в размере до 1,9 млрд долл., хотя правительство остается приверженным программе», - сказал Гройсман.

На следующий день министр финансов Александр Данилюк сообщил, что проблемы есть и с принятием пенсионной реформы, в связи с чем транш откладывается на осень.

«Есть определенные условия, которые мы должны выполнить. Как только мы их выполним, то получим завершение пересмотра программы и транш. Мы ожидаем, что это произойдет осенью. У нас был амбициозный план - получить транш летом, но у парламента заняло больше времени рассмотреть необходимые законопроекты. Это - пенсионная реформа, которая является приоритетом номер один для нас. Мы сделаем все от нас зависящее для ее принятия до окончания парламентской сессии. Но все выглядит так, что вопрос переносится на осень. Это нормальная ситуация, в конечном итоге два месяца ничего не меняют», - сказал министр.

А еще через день эстафету снова принял Гройсман - сообщил, что транш можно ожидать до конца 2017 года.

Между тем, о важности принятия парламентом пенсионной реформы до конца сессии заявили послы стран «Большой семерки» в Украине.

«Мы, послы «Большой семерки», хотели бы выразить нашу решительную поддержку плана пенсионной реформы, предложенного украинским правительством, и мы призываем Раду принять без задержек соответствующее законодательство на своем пленарном заседании на следующей неделе. Пенсионная реформа является одним из самых серьезных вызовов для любого правительства, и мы хотели бы отметить политическое мужество и дальновидность, с которыми руководство Украины воплощает давно назревшую реформу», - говорится в заявлении послов.

Простимулирует ли заявление «Большой семерки» народных избранников реформировать пенсионную систему - покажет время, но цифры непреклонны - без инициатив по сокращению дефицита Пенсионного фонда и денег западных кредиторов, в первую очередь, Международного валютного фонда, Украине будет невероятно сложно обеспечить выплаты по внешним долгам, которые в 2017-2019 годах исчисляются в 14 млрд долларов. Затягивание же старта необходимых реформ и отсрочка транша не способствуют ни росту экономики, ни инвестиционной привлекательности страны.

Нацбанк ухудшил экономический прогноз

Национальный банк Украины по результатам очередного заседания монетарного комитета подтвердил опасения по поводу дальнейшего сотрудничества с МВФ.

«В связи с тем, что откладывается рассмотрение ключевых законопроектов, требуемых по программе с МВФ, и сессионная депутатская активность возобновится осенью, мы ожидаем переноса одного транша на следующий год», - сообщил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий.

По его словам, в результате ожидаемый объем финансирования от МВФ в этом году сократится с трех траншей на 4,5 млрд долл. до двух траншей на 3 млрд долл.

Параллельно с этим регулятор ухудшил прогноз роста украинской экономики по итогам года до 1,6% с 1,9%.

«Пересмотр прогноза произошел из-за худших результатов экономической активности в первой половине года, в частности, в сфере услуг, и из-за пересмотра оценок урожая зерновых», - отмечается в материалах НБУ.

Кроме того, Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 12,5% после двух месяцев ее снижения, что отражает неготовность регулятора и далее снижать ставку из-за роста инфляции. Потребительские цены в июне ускорились до 15% с 13,5% в мае, что явно выше траектории прогноза.

В то же время, регулятор сообщил о намерениях облегчить досрочное погашение кредитов в пользу нерезидентов.

«Во-первых, банки смогут раньше срока погашать такие кредиты. Во-вторых, бизнес сможет досрочно погашать кредиты в случае, когда акционером такого заемщика или нерезидента является международная финансовая организация», - подчеркнул Смолий.

И.о. главы Нацбанка отметил, что подобная либерализация позволит облегчить привлечение финансовых ресурсов из-за рубежа и одновременно не повлияет на стабильность национальный валюты.

Кроме того, регулятор пообещал в течение месяца представить законопроект «О валюте», предполагающий валютную либерализацию в обмен на прозрачность ведения бизнеса и уплату налогов в Украине.

Планы Национального банка несколько омрачает отсутствие назначения нового главы регулятора. Похоже, что и эта проблема не решится быстро - по словам источника в НБУ, к вопросу назначения сменщика подавшей в отставку Валерии Гонтаревой власти так же вернутся не ранее осени.

На фоне не слишком оптимистичных новостей о низких темпах реформ, а также в условиях умеренных шагов по монетарной либерализации, позитивной на уходящей неделе стала новость о завершении подготовки законопроекта о приватизации.

В частности, законодательная инициатива предусматривает регулирование приватизации одним законом (сейчас - семь законов), согласно которому будет лишь два типа объектов приватизации вместо пяти - крупные и малые. Крупные объекты приватизации будут продаваться исключительно при участии авторитетных советников, а малые - через электронную площадку Prozorro. При этом оспаривание приватизации будет возможно в течение трех лет после ее проведения. Кроме того, на приватизируемые объекты будет накладываться мораторий на банкротство. Условия приватизации будут утверждаться Кабинетом министров и могут предусматривать аукцион с условиями и аукцион без условий. В случае отсутствия покупателя будет возможность снижения цены на объект на 25-50%. Также приватизация будет возможна и посредством изучения ценовых предложений.

«Перед внесением в парламент мы рассмотрим законопроект на Нацсовете реформ. Нужно также плотно сотрудничать с профильным комитетом парламента», - отметил Гройсман.

Скорость принятия, а также качество законопроекта могут стать определяющими для процесса приватизации и привлечения инвестиций, которые, по заявлениям как правительства, так и Нацбанка, жизненно необходимы для экономического роста. Вопрос, как всегда, за малым - найдется ли политическая воля для очередного витка реформ.

Конференция по реформам

На уходящей неделе представители правительства Украины по предложению Великобритании приняли участие в международной конференции по реформам, проходившей в Лондоне.

Украинские власти приехали в Туманный Альбион презентовать план реформ, включающий качественные изменения в пенсионном обеспечении, создании рынка земли, проведении приватизации, образовании и медицине.

Премьер-министр Владимир Гройсман, выступая в качестве хедлайнера конференции, заявил о желании и готовности правительства продвигаться по плану, согласованному с Международным валютным фондом, и призвал парламентариев поддержать соответствующие законодательные инициативы.

В то же время, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что хотя значительный прогресс имеет место, но реформы становятся «нерешительными».

«Я сейчас произнесу мантру, которую вы много раз слышали: Украина за три года после революции сделала больше, чем за десятилетие. Это так. Но есть все больше признаков того, что реформы становятся нерешительными», - сказал Джонсон, подытожив результаты конференции.

Еще более категорично высказался заместитель государственного секретаря США Уильям Браунфилд, подчеркнув, что ключевой проблемой Украины остается коррупция.

«Я могу только повторить слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которые он сказал на последней министерской встрече НАТО: нам нет смысла бороться за тело украинского государства, в том числе на Востоке, если оно потеряет свою душу из-за коррупции», - отметил он.

Солидарными с Браунфилдом были и послы Великобритании и Нидерландов, в один голос заявившие о том, что репутации Украины среди инвесторов, в первую очередь, вредят коррупция и слабая судебная система.

Не остались в стороне и представители международных финансовых организаций, выразившие готовность увеличивать поддержку Украине в случае ускорения позитивных изменений.

«Сейчас мы идем к стабильности и экономическому росту, видим быстрые реформы в банковском и энергосекторах, в госзакупках, корпоративном управлении. Что нужно дальше? Снимать экономические барьеры, возвращать уважение к собственности и бороться с коррупцией», - отметил президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти.

В свою очередь вице-президент Всемирного банка в Европе и Центральной Азии Сирил Мюллер подчеркнул необходимость проведения взвешенной реформы земельных отношений.

При этом представители Европейского инвестиционного банка выразили готовность продолжать поддержку экспортно-ориентированных предприятий и развивать проекты технологического обновления Украины, инновационные и научные. В то же время, представители Организации экономического сотрудничества и развития заявили о намерении сотрудничать с Украиной в сфере инвестиций и создания делового климата, борьбы с коррупцией, институционального развития и верховенства права.

Таким образом, конференция в целом продемонстрировала готовность международных партнеров поддерживать Украину как на пути внутренних реформ, так и на геополитическом поприще. Похоже, что излюбленная схема отечественных чиновников и парламентариев «вечером деньги - утром стулья», перестает функционировать - поддержка цивилизованного демократического мира будет предоставляться лишь при условии проведения реальных изменений в стране.

Ключевым экономическим событием наступающей недели может стать последнее перед длительными каникулами заседание парламента, на которое должны быть вынесены законодательные инициативы по пенсионной реформе и образованию. Позитивный результат рассмотрения законопроектов позволит рассчитывать как на поддержку кредиторов, включая МВФ, так и на повышение инвестиционной привлекательности страны.

Максим Шевченко