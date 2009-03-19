«Комстар-ОТС» соединил Москву, Киев и Франкфурт

«Комстар – Объединенные ТелеСистемы» (ОАО «КОМСТАР-ОТС»), оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ, объявляет о вводе в эксплуатацию магистральной линии связи Москва-Киев-Франкфурт. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Пропускная способность сети 10 Гбит/с.

«Комстар-ОТС» на сегодняшний день также использует интернет-магистраль, связывающую российскую и международную сети доступа в Интернет через страны Скандинавии.

«Новая магистраль, по нашему мнению, является еще более надежной. Этот канал связи обеспечивает потребности нашей дочерней компании на Украине, но в будущем он будет играть все более существенную роль для пропуска трафика Группы компаний «Комстар-ОТС», - отметил вице-президент по технологиям ОАО «Комстар-ОТС» Александр КИРИЛЛОВ.

В дальнейшем «Комстар-ОТС» планирует расширить магистральную линию связи Москва-Киев-Франкфурт до 40 Гбит/с и сделать это направление одним из основных, связывающих телекоммуникационную сеть «Комстар» с глобальной сетью Интернет.

Благодаря новой линии связи абоненты «Комстар-Украина», дочерней компании «Комстар-ОТС», получили возможность прямого скоростного доступа к российским интернет-ресурсам.