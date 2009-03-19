АНОНС на 19 марта 2009 г

Продолжается двухдневный рабочий визит Ющенко в Брюссель

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Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко 19 марта посетит с рабочей поездкой Брюссель, где примет участие в саммите Европейской народной партии.

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады.

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Состоится расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры Украины на тему: «О состоянии соблюдения законодательства об оплате труда».

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10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция председателя правления польско-украинской компании «Девон» Анджея Дизманского, посвященная действиям отдельных должностных лиц НАК «Надра Украины» и других организаций, которые носят признаки коррупции и имеют целью заблокировать деятельность польского инвестора в области разведки и добычи газа на территории Украины (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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В НБУ состоится презентация юбилейной монеты, посвященной 200-летию со дня рождения Николая Гоголя.

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Состоится пресс-конференция председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины Вадима Гуржоса на тему: «Улучшение автомобильных дорог и безопасность движения».

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Состоится круглый стол на тему: «Товар из рук в руки. Прямые продажи: метод протаскивания товара или старт в бизнес?». Участники: Олеся Андреева, председатель Украинской ассоциации прямых продаж, ген.директор ООО «Мэри Кэй (Украина) Лимитед»; Алексей Емельянов, ген.директор ООО «Эмвей Украина» и др.

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Состоится очередное заседание общественного Антикризисного Совета, где будет презентована концепция Антикризисной программы УСПП. Свое видение антикризисной программы действий представят: Федерация металлургов Украины, Украинская ассоциация вторичных металлов, Ассоциация «Укрцемент», Корпорация ТНК-ВР, Запорожский автомобилестроительный завод и др.

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12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Государственные органы Украины на страже прав интеллектуальной собственности УЕФА во время подготовки к ЕВРО-2012". Вопросы: Охрана и защита символики УЕФА во время подготовки и проведения ЕВРО 2012; Предупреждение нарушений прав УЕФА в сфере интеллектуальной собственности и др. (ул.Крещатик, 4, конференц-зал) Нужна аккредитация. Телефоны: 044-490-73-71, 8-044- 492-82-82.

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Состоится пленарное заседание ІІІ сессии Киевского городского совета VI созыва.

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Состоится брифинг Виктора Турманова, председателя ЦК профсоюза работников угольной промышленности Украины, народного депутата Украины на тему: “Проведение 25 марта 2009 года в Киеве Всеукраинской акции протеста работников угольной промышленности. Акция будет проходить под лозунгом: «Решительное «НЕТ!» политике уничтожения угольной отрасли».

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