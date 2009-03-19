Парламент занялся СБУ
11:00, 19 марта 2009Разное
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Создана ВСК по реформированию
Парламент принял постановление «Об образовании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам реформирования Службы безопасности Украины и ее законодательного обеспечения».
Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовало 355 из 440 народных депутатов, зарегистрированных в зале.
Постановлением предусмотрено избрать председателем ВСК народного депутата Александра СКИБИНЕЦКОГО (фракция БЮТ), его заместителем - Юрия САМОЙЛЕНКО.
В состав комиссии избраны пять народных депутатов (кроме руководства) - по одному представителю от каждой фракции.
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