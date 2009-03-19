Парламент занялся СБУ

Парламент принял постановление «Об образовании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам реформирования Службы безопасности Украины и ее законодательного обеспечения».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовало 355 из 440 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Постановлением предусмотрено избрать председателем ВСК народного депутата Александра СКИБИНЕЦКОГО (фракция БЮТ), его заместителем - Юрия САМОЙЛЕНКО.

В состав комиссии избраны пять народных депутатов (кроме руководства) - по одному представителю от каждой фракции.