Разовая денежная помощь ветеранам, участникам, жертвам войны к 5 мая

Кабінет Міністрів України 18 березня 2009 р. прийняв постанову, якою встановив розміри разової грошової допомоги, що виплачується в 2009 році відповідно до законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань”.

Разова грошова допомога до 5 травня буде виплачена у таких розмірах:

- інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: інвалідам війни І групи – 540 гривень, інвалідам ІІ групи – 430 гривень; інвалідам війни ІІІ групи – 380 гривень;

- учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 340 гривень;

- особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною - 540 гривень;

- членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, - 180 гривень;

- учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 70 гривень.

Виплати здійснюватимуться за рахунок і в межах коштів, передбачених Міністерству праці та соціальної політики за бюджетною програмою 2501150 „Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань”. Обсяг видатків у 2009 році на зазначену мету становить 402,9 млн. гривень.

Інформація Міністерства праці та соціальної політики (подається мовою оригіналу)