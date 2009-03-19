Растут продажи пиратских CD и DVD

Экономический кризис привел к росту доли пиратской DVD- и CD-продукции, сообщает РБК.

Процент нелегальных дисков в общем объеме продаж увеличился до 80%. В то же время на 25-30% снизились доходы от реализации легальных дисков в крупнейших мультимедийных сетях.

В последние годы рынок легальных дисков показывал ежегодный рост в 25-30%. В 2008 году объем рынка продаж фирменных DVD и CD составил 1,5-2 миллиарда долларов. Однако с началом кризиса покупатели начали экономить и вновь стали приобретать пиратскую продукцию. Немалая часть потребителей переместилась в Интернет.

Производители DVD-продукции уверены, что дальше ситуация будет еще хуже, а снижение уровня продаж легальной продукции может составить 40-50%. Это объясняется в том числе и тем, что прошлый год был весьма успешным для видео- и аудиоиндрустрии, тогда как в этом году положение может быть другим.

Похожая ситуация складывается и на музыкальном рынке, где падение объема продаж легальной продукции в начале этого года в марте может снизиться лишь благодаря выходу альбомов некоторых популярных исполнителей (например, ирландской группы U2).

Падение уровня продаж угрожает и доходам продюсеров от продажи прав на DVD, которые уже упали вдвое. Между тем еще в прошлом году они были сопоставимы с объемами продаж прав на показ фильма на федеральном телеканале.