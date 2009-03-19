Взаимоотношения Ющенко и Тимошенко будут решаться в Киеве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что вопрос его взаимоотношений с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО должен решаться в Украине, а не в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Брюсселе во время подхода к украинской прессе, комментируя вчерашний призыв Президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ о необходимости примирения украинских первых лиц.

«Ответ на вопрос, как можно сегодня консолидировать украинскую элиту и политическую власть, в Украине находится, простите, не в Брюсселе – это украинское домашнее задание», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он в который раз подчеркнул, что объединить власть в нашем государстве может общая цель. В данном случае это может быть наработка единого национального плана по выводу страны из кризиса. Президент отметил особую важность того, что сегодня власть должна совместно работать над антикризисным пакетом.

В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня нельзя говорить, что между ним и премьер-министром существует конфликт на личном уровне.

«Я бы не хотел, чтобы отношения Президента и премьера рисовались в таких красках – что это люди, которые конфликтуют, что это люди, которые не способны реализовать те или другие планы. Это не так. И я бы не хотел, чтобы где-то в Европе давали советы, что делать, это унизительно. Кроме украинской стороны, эти вопросы никто не решит», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что необходимо понимать, почему возникают подобные конфликты. И, по его мнению, основная причина заключается в изменениях в Конституцию, внесенных в 2004 году.

Президент отметил, что тогда в Основной Закон были заложены такие дисбалансы и противоречия между ветвями власти, что сейчас очень трудно сотрудничать.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что без проведения конституционной реформы украинской власти не удастся избегать противоречий.

Как сообщал УНИАН, 18-19 марта В.ЮЩЕНКО находится с рабочим визитом в Брюсселе. Сегодня туда прибыла с визитом и премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО. Они планируют принять участие в саммите Европейской народной партии.