Британия значительно повышает стоимость визы

Великобритания намерена повысить стоимость въездных виз для мигрантов и студентов из стран, не входящих в Евросоюз (ЕС). Как передает Би-Би-Си, стоимость этих типов виз планируется повысить на 50 фунтов стерлингов (53 евро), при этом полученные таким образом дополнительные средства планируется направить на финансирование британских муниципалитетов, принимающих въезжающих по этим визам лиц. Стоимость туристической визы в Великобританию планируется оставить на прежнем уровне.

Ранее британские власти уже ужесточали правила въезда для мигрантов из стран, не входящих в ЕС. В минувшем году была введена система выдачи разрешений на въезд по числу набранных очков. Эти меры были приняты для того, чтобы ограничить приток неквалифицированных работников в Великобританию.