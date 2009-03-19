Британия значительно повысила стоимость своей визы

Британские власти заявили о решении значительно увеличить стоимость въездных виз.

Как сообщает Би-би-си, плата за право въехать в Соединенное Королевство вырастет на 50 фунтов стерлингов (около 70 долларов США).

Данное повышение коснется не всех категорий граждан, например, туристическая виза по-прежнему будет стоить 63 фунта стерлингов. Платить же на 50 фунтов больше придется студентам из стран, не входящих в ЕС, а также желающим эмигрировать в страну.

Власти утверждают, что вырученные средства пойдут в бюджеты местных муниципалитетов, позволят расширить штат учителей и полицейских, а также повысить зарплату переводчикам, труд которых стал очень востребован в связи с продолжающимся наплывом мигрантов.

Предполагается, что данная мера должна уменьшить поток иностранцев, прибывающих в Туманный Альбион в поисках работы. Местное население негативно относится к рабочим из-за рубежа, которые получают контракты и таким образом лишают заработка коренных жителей Великобритании.

Впрочем, не все считают, что увеличение визового сбора для мигрантов является решением проблемы. Оппозиция, например, считает, что желающие поработать в Великобритании найдут лишние 50 фунтов на визу, а, значит, социальную напряженность снизить не удастся. Вместо этого предлагается ввести более жесткие квоты на въезд иностранных рабочих, тем более что значительной экономической выгоды от мигрантов в последние годы зафиксировано не было.