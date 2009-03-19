Правительство упростит разрешительную систему

Правительство одобрило Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно упорядочения разрешительной системы для улучшения инвестиционного климата), подготовленный Министерством экономики на основе предложения Совета инвесторов при Кабинете министров.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины

Согласно сообщению, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН убежден, что нормативный акт снимет все лишние препятствия на пути развития предпринимательской деятельности, и тем самым создаст условия для повышения конкурентоспособности экономики государства, и будет способствовать привлечению инвестиций в экономику Украины.

По словам министра, нормативным актом предусмотрено внесение изменений в Гражданский кодекс Украины и 7 законов Украины. Изменения в Гражданский кодекс Украины направлены на защиту прав инвесторов следующим образом: требование о намерении участников ООО продать свою долю должно рассылаться другим участникам этого общества рекомендуемым письмом.

Изменения к Закону Украины “О хозяйственных обществах” направлены на упрощение порядка ликвидации общества путем увеличения предельной границы годового хозяйственного оборота с 250 необлагаемых минимумов (4,25 тыс. грн.) до 25 тыс. необлагаемых минимумов (425 тыс. грн.), при не превышении которого не нужно подтверждение аудитором ликвидационного баланса.

Изменения к Закону “О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности” предусматривают:

- отмену необходимости лицензирования 7 видов хозяйственной деятельности:

- применение единого порядка лицензирования, который определен Законом Украины “О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности” и предоставление возможности устанавливать особенности лицензирования для отдельных видов хозяйственной деятельности, которые предопределены спецификой их осуществления, в специальных законах;

- внедрение лицензирования лишь при условии недостаточности других средств государственного регулирования;

- предоставление права Совету министров Автономной Республики Крым делегировать свои полномочия по лицензированию соответствующим министерствам, комитетам АРК;

- отмена полномочий Госкомпредпринимательства относительно контроля за соблюдением субъектами ведения хозяйства лицензионных условий с целью устранения дублирования полномочий органов государственного контроля в этой сфере;

- предоставление права Кабинету министров устанавливать на отдельные виды деятельности по предоставлению органа лицензирования неограниченный срок действия лицензии.

Отменяется лицензирование видов хозяйственной деятельности, которые не составляют угрозы для безопасности жизни и здоровья граждан и окружающей естественной среды, в частности, посредническая деятельность таможенного брокера; деятельность по перепродаже предметов искусства, коллекционирования и антиквариата; деятельность по производству и импорту химических источников тока. Отменяется также лицензирование деятельности по содержанию тотализаторов, игровых заведений, поскольку нет необходимости в одновременном лицензировании отдельно помещений для азартных игр и непосредственно самих азартных игр.

Изменения к Закону “О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности” предусматривают:

- приобретение субъектом хозяйствования права на осуществление хозяйственной деятельности по принципу “молчаливого согласия»;

- введение норм дифференциации степени влияния хозяйственной деятельности на жизнь и здоровье граждан, состояние окружающей среды на “высокий”, “средний” и

“незначительный”, в зависимости от которых выдача документов разрешительного характера является обязательной, может быть применен принцип “молчаливого согласия” или право на совершение определенных действий, субъект ведения хозяйства приобретает путем представления декларации;

- установление четких требований к порядку выдачи документов разрешительного характера или отказа в их выдаче, переоформлении, выдаче дубликатов, остановки действия, аннулирования документов разрешительного характера;

- уточнение функций администратора и порядка ведения общегосударственного реестра документов разрешительного характера;

- установление порядка контроля за соблюдением законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера.