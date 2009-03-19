Главное на 19 марта (день)

Хроника дня

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Взаимоотношения Ющенко и Тимошенко будут решаться в Киеве, а не в Брюсселе Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что вопрос его взаимоотношений с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО должен решаться в Украине, а не в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Брюсселе во время подхода к украинской прессе, комментируя вчерашний призыв Президента Еврокомиссии Жозе Мануэля БАРРОЗУ о необходимости примирения украинских первых лиц.

«Ответ на вопрос, как можно сегодня консолидировать украинскую элиту и политическую власть, в Украине находится, простите, не в Брюсселе – это украинское домашнее задание», - сказал В.ЮЩЕНКО.

При этом он в который раз подчеркнул, что объединить власть в нашем государстве может общая цель. В данном случае это может быть наработка единого национального плана по выводу страны из кризиса. Президент отметил особую важность того, что сегодня власть должна совместно работать над антикризисным пакетом.

В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня нельзя говорить, что между ним и премьер-министром существует конфликт на личном уровне.

«Я бы не хотел, чтобы отношения Президента и премьера рисовались в таких красках – что это люди, которые конфликтуют, что это люди, которые не способны реализовать те или другие планы. Это не так. И я бы не хотел, чтобы где-то в Европе давали советы, что делать, это унизительно. Кроме украинской стороны, эти вопросы никто не решит», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что необходимо понимать, почему возникают подобные конфликты. И, по его мнению, основная причина заключается в изменениях в Конституцию, внесенных в 2004 году.

Президент отметил, что тогда в Основной Закон были заложены такие дисбалансы и противоречия между ветвями власти, что сейчас очень трудно сотрудничать.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что без проведения конституционной реформы украинской власти не удастся избегать противоречий.

Ющенко: без МВФ Украина не получит кредитов на модернизацию ГТС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что без сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) Украина не получит кредитов на модернизацию газотранспортной системы (ГТС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня журналистам в Брюсселе после встречи с комиссаром ЕС по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

«Без сотрудничества с МВФ мы не получим этот ресурс», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил, что сейчас Украина и ЕС завершили переговоры по финальному документу конференции доноров для украинской газотранспортной системы, которая состоится 23 марта.

По словам украинского Президента, этот документ будет иметь политический характер и, в частности, будет давать ответ на вопрос, как реформировать украинский газовый рынок в соответствии с европейскими стандартами, а также как интегрировать украинскую газотранспортную систему в европейский энергетический рынок.

В.ЮЩЕНКО отметил, что мастер-план реконструкции украинской ГТС состоит из прибыльной и неприбыльной части. При этом на прибыльную часть, по его словам, Украина рассчитывает получить кредиты, в том числе от европейских и мировых финансовых институтов.

Что касается неприбыльной части, то, по словам Президента, сейчас обсуждается форма ее финансирования. «Уверен, что мы найдем по обеим частям общую позицию», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в ходе конференции доноров для модернизации украинской ГТС предусматривается собрать 2,5 млрд. евро.

Дефицит платежного баланса Украины составляет 1,8 млрд. долл.

Дефицит платежного баланса Украины в январе составил 1,8 млрд. долл., при этом, положительное сальдо текущего счета составило 0,467 млрд. долл., отток средств по финансовому счету 2,3 млрд. долл. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сате Национально банка Украины (НБУ).

Существенное сжатие как внешнего, так и внутреннего спроса и соответствующее снижение цен на мировых товарных рынках обусловили резкое сокращение объемов внешнеторгового оборота (на 38,8% по сравнению с январем и на 43,7% против декабря 2008 года) к началу 2006 года.

В январе 2009 года состоялось падение экспортных поставок на 39,8% сравнительно с декабрем 2008 года до 2,5 млрд. долл. При этом падение наблюдалось почти по всем товарным группам.

Обострение кризисных явлений в экономике Украины, падение обменного курса гривни, ограничение доступа к финансовым ресурсам, значительное снижение внутреннего совокупного спроса в Украине, а также низкие объемы импорта газа в январе 2009 года привели к сокращению объемов импорта в 2 раза сравнительно с январем и декабрем 2008 года до 2,3 млрд. долл.

Объемы поступлений прямых иностранных инвестиций в Украину за января 2009 года оцениваются в 259 млн. долл., что почти в 3 раза меньше, чем в соответствующем месяце 2008 года (757 млн. долл.), но в 3,5 раза меньше, чем среднемесячный объем в 2008 году. Больше всего сократились иностранные инвестиции в банковский сектор, доля которых в январе 2009 года составляла лишь 23,4% (сравнительно с 42,7% в среднем за 2008 год). Чистый приток прямых иностранных инвестиций в отчетном периоде составил лишь 180 млн. долл.

Январь 2009 года стал первым месяцем за последние три года, когда привлечения частного сектора по долгосрочным негарантированным кредитам и еврооблигациям были меньше, чем объемы выплат по ним - отрицательное сальдо по этой статье составило 434 млн. дол. (коэффициент покрытия новыми привлечениями платежей по долгосрочным кредитам и еврооблигациям составил 53,7%).

Сокращение объемов внешних поступлений при осуществлении значительных выплат по ранее привлеченным ресурсам способствовало снижению объемов частного внешнего долга. В январе 2009 года он сократился на 1,5 млрд. дол. США (или на 1,6%) и состоянием на 1 февраля 2009 года оценивается в 87.7 млрд. дол. Более всего сократился долг банковской системы - на 1,3 млрд. дол. (или на 3,2%) и состоянием на 1 февраля 2009 года его объемы оценены в 38,4 млрд. дол. В структуре задолженности банковской системы сократилась доля краткосрочной задолженности на 1 п.п. до 22.6%, а ее объемы состоянием на 1 февраля 2009 год оцениваются в 8.7 млрд. дол.

В январе 2009 года отрицательное сводное сальдо платежного баланса в размере 1,8 млрд. дол. США было профинансировано за счет резервных активов, объем которых состоянием на 1 февраля 2009 года составил 28,8 млрд. дол., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5,7 месяцев будущего периода.

Ющенко предложит ЕС новые объемы транспортировки газа

Украина хочет говорить с ЕС о новых объемах транспортировки газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил сегодня журналистам в Брюсселе после встречи с комиссаром ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

«Мы бы хотели говорить о новых объемах», - сказал он.

Президент Украины отметил, что на сегодня Украина имеет одну из мощнейших газотранспортных систем в Европе, но эта система, по его убеждению, будет работать только в том случае, если она будет интересной для потребителей в Европейском Союзе.

В.ЮЩЕНКО не предоставил других деталей.

Как сообщал УНИАН, украинская газотранспортная система может ежегодно поставлять в Европу около 120 млрд. кубометров газа.

Законодательство

Правительство упростит разрешительную систему Для улучшения инвестклиматаПравительство одобрило Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (относительно упорядочения разрешительной системы для улучшения инвестиционного климата), подготовленный Министерством экономики на основе предложения Совета инвесторов при Кабинете министров.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины

Согласно сообщению, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН убежден, что нормативный акт снимет все лишние препятствия на пути развития предпринимательской деятельности, и тем самым создаст условия для повышения конкурентоспособности экономики государства, и будет способствовать привлечению инвестиций в экономику Украины.

По словам министра, нормативным актом предусмотрено внесение изменений в Гражданский кодекс Украины и 7 законов Украины. Изменения в Гражданский кодекс Украины направлены на защиту прав инвесторов следующим образом: требование о намерении участников ООО продать свою долю должно рассылаться другим участникам этого общества рекомендуемым письмом.

Изменения к Закону Украины “О хозяйственных обществах” направлены на упрощение порядка ликвидации общества путем увеличения предельной границы годового хозяйственного оборота с 250 необлагаемых минимумов (4,25 тыс. грн.) до 25 тыс. необлагаемых минимумов (425 тыс. грн.), при не превышении которого не нужно подтверждение аудитором ликвидационного баланса.

Изменения к Закону “О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности” предусматривают:

- отмену необходимости лицензирования 7 видов хозяйственной деятельности:

- применение единого порядка лицензирования, который определен Законом Украины “О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности” и предоставление возможности устанавливать особенности лицензирования для отдельных видов хозяйственной деятельности, которые предопределены спецификой их осуществления, в специальных законах;

- внедрение лицензирования лишь при условии недостаточности других средств государственного регулирования;

- предоставление права Совету министров Автономной Республики Крым делегировать свои полномочия по лицензированию соответствующим министерствам, комитетам АРК;

- отмена полномочий Госкомпредпринимательства относительно контроля за соблюдением субъектами ведения хозяйства лицензионных условий с целью устранения дублирования полномочий органов государственного контроля в этой сфере;

- предоставление права Кабинету министров устанавливать на отдельные виды деятельности по предоставлению органа лицензирования неограниченный срок действия лицензии.

Отменяется лицензирование видов хозяйственной деятельности, которые не составляют угрозы для безопасности жизни и здоровья граждан и окружающей естественной среды, в частности, посредническая деятельность таможенного брокера; деятельность по перепродаже предметов искусства, коллекционирования и антиквариата; деятельность по производству и импорту химических источников тока. Отменяется также лицензирование деятельности по содержанию тотализаторов, игровых заведений, поскольку нет необходимости в одновременном лицензировании отдельно помещений для азартных игр и непосредственно самих азартных игр.

Изменения к Закону “О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности” предусматривают:

- приобретение субъектом хозяйствования права на осуществление хозяйственной деятельности по принципу “молчаливого согласия»;

- введение норм дифференциации степени влияния хозяйственной деятельности на жизнь и здоровье граждан, состояние окружающей среды на “высокий”, “средний” и

“незначительный”, в зависимости от которых выдача документов разрешительного характера является обязательной, может быть применен принцип “молчаливого согласия” или право на совершение определенных действий, субъект ведения хозяйства приобретает путем представления декларации;

- установление четких требований к порядку выдачи документов разрешительного характера или отказа в их выдаче, переоформлении, выдаче дубликатов, остановки действия, аннулирования документов разрешительного характера;

- уточнение функций администратора и порядка ведения общегосударственного реестра документов разрешительного характера;

- установление порядка контроля за соблюдением законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера.

ВР внесла изменения в декрет Кабмина о госпошлине

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в декрет Кабинета министров Украины «О государственной пошлине» по поводу операций с ценными бумагами».

Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон проголосовали 229 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается установить размеры ставок государственной пошлины за операции с ценными бумагами - за регистрацию выпуска ценных бумаг, кроме облигаций государственных и местных ссуд - 0,1% номинальной стоимости выпуска ценных бумаг, но не более пятикратного размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января текущего года; за регистрацию деривативов - 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

ВР внесла изменения в закон о либерализации экспорта электроэнергии

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об электроэнергетике» (относительно урегулирования вопросов экспорта электроэнергии).

Как передает корреспондент УНИАН, за закон проголосовали 416 из 442 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено определение термина «энергопоставщики» включением в их возможные функции также экспорт электрической энергии.

Кроме того, законом устанавливается, что доступ к мощностям межгосударственных электрических сетей Украины для экспорта электрической энергии предоставляется на условиях аукциона на срок не более одного года.

Порядок проведения аукциона утверждается правительством.

Энергопоставщики для экспорта электрической энергии закупают необходимые объемы электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии Украины по цене не ниже оптовой, сформировавшейся на рынке. Передача электрической энергии, предназначенной для экспорта, осуществляется на основании договора с лицензиатом, который осуществляет передачу электроэнергии по межгосударственным электросетям.

Также предусматривается обязательство лицензиата, который осуществляет передачу этой энергии, ежеквартально обнародовать информацию о мощностях межгосударственных электрических сетей, их текущей загрузке, а также свободной мощности этих сетей.

Финансы

НБУ: в банке «Финансы и кредит» куратора нет

Национальный банк Украины опроверг информацию о назначении в банк «Финансы и кредит» куратора.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление сделал сегодня директор департамента внешнеэкономических связей Нацбанка Сергей КРУГЛИК.

«В банке «Финансы и кредит» куратор не был введен», - сообщил он. По его словам, вчера, делая заявление о том, что в данном банке введен куратор, член правления Национального банка Украины, исполнительный директор по вопросам платежных систем и расчетов Виктор КРАВЕЦ, допустил ошибку.

В свою очередь, пресс-служба банка "Финансы и кредит" опровергла информацию о введении куратора. В банке обратили внимание на то, что через неделю должно состояться собрание акционеров банка, на котором будет рассмотрен вопрос о возможности вхождения государства в его акционерный капитал.

Как сообщалось, согласно постановлению Кабинета Министров Украины №148 от 18 февраля 2009 года, правительство будет принимать участие в капитализации негосударственных банков лишь в случае введения в них временной администрации Национального банка Украины.

В свою очередь, исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ 11 марта после заседания Кабмина заявил журналистам, что в процедуру рекапитализации банков было внесено ряд уточнений. В частности, уточнена норма, в соответствии с которой правительство может принимать решение относительно рекапитализации не только в случаях, когда введена временная администрация, а также когда в банке введен куратор. Но этот документ еще не обнародован, следовательно, на сегодняшний день он не вступил в силу.

Валютный рынок

На межбанке 18 марта было продано 405 млн. долл.

Вчера, 18 марта, объем торгов на украинском межбанке (в эквиваленте) составил 404,965 млн. долл.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно предоставленной информации, объем торгов по доллару составил 223,057 млн. долл., средневзвешенный курс сформировался на уровне 7,9654 грн./долл.

По данным Нацбанка, объем торгов по евро составил 75,687 млн. евро при средневзвешенном курсе 10,6691 грн./евро, по английскому фунту – 15,679 млн. фунтов при средневзвешенном курсе 11,3463 грн./фунт, по российскому рублю – 967,066 млн. рублей при средневзвешенном курсе 2,36 грн. за 10 российских рублей.

Национальный банк Украины вчера осуществлял интервенции на межбанке. Накануне он заявил, что готов покупать доллары по 7,7 грн./долл., продавать – по 7,9 грн./долл. В сообщении пресс-службы не уточняется объем интервенции Нацбанка.

При этом, по информации дилеров, вчерашние котировки были в пределах 8,21-8,42 гривен за 1 доллар США.

16 марта объем торгов на украинском межбанке (в эквиваленте) составил 337,158 млн. долл. Средневзвешенный курс доллара сформировался на уровне 7,9479 грн./долл. НБУ выходил с интервенциями на межбанк.

НБУ выставит 20 марта на спецаукцион доллары и евро

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о проведении в пятницу, 20 марта, четвертого специального аукциона, на котором будут реализовываться доллары и евро. Об этом говорится в объявлении, обнародованном на сайте НБУ.

Валюта будет продаваться с целью удовлетворения потребностей клиентов банков - физических лиц - резидентов, а также физических лиц - резидентов - субъектов предпринимательской деятельности (малый бизнес), которые обусловлены необходимостью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте. Банки будут осуществлять покупку иностранной валюты для обеспечения выполнения физическими лицами и предпринимателями текущих платежей по кредитным соглашениям, которые подлежат уплате в марте 2009 года (включая просроченную задолженность).

Минимальные суммы заявок - 50 тыс. долл. и 10 тыс. евро.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,3700/8,4850, к 12:00 спрэд сузился до 8,4350/8,4700 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2455/0,2505, к 12:00 цены поднялись - 0,2490/0,2515. В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 33,7665 (-0,7235).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3486/88, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,2815/11,4505, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,3560/11,4170.

АПК

В Украине зерна не треть больше прошлогоднего

В Украине к 1 марта 2009 г. в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и на предприятиях, которые принимают на хранение и переработку зерновые, имелось в наличии 16,2 млн. тонн зерна (на 35% больше против 1 марта 2008 г.), в том числе 7,9 млн. тонн пшеницы (на 45% больше). Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Сообщается, что непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 7,9 млн. тонн зерна (в 1,8 раз больше), в том числе 3,2 млн. тонн пшеницы, 1,8 млн. тонн кукурузы, 1,5 млн. тонн ячменя, 195 тыс. тонн ржи. Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 8,3 млн. тонн зерна, в том числе зернохранящие – 5,6 млн. тонн.

Запасы семян подсолнечника составили 2,8 млн. тонн, из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 1,1 млн. тонн, а в предприятиях, которые совершают его переработку и хранение – 1,7 млн. тонн.

Вылов рыбы увеличился на треть

В январе-феврале 2009г. предприятиями и физическими лицами – предпринимателями, которые совершают рыбохозяйственную деятельность, было выловлено и добыто в целом 27,9 тыс. тонн рыбы и других водных живых ресурсов, что на 14,1% больше в сравнении с январем–февралем 2008 года. В том числе вылов рыбы увеличился на треть и составил 22 тыс. тонн (78,9% общего объема). Об этом говорится в сообщении Государственного комитета статистики Украины.

Объем добычи других водных живых ресурсов сократился на 25,8% и составил 5,9 тыс. тонн.

В водах исключительных (морских) экономических зон других государство выловлено и добыто 19,5 тыс. тонн (70% общего объема), исключительной (морской) экономической зоны Украины – 6,8 тыс. тонн (24%), во внутренних водоемах – 1,6 тыс. тонн (6%).

ТЭК

Украина в январе импортировала почти 400 тыс. т угля

В январе текущего года в Украину было импортировано 384 тыс. тонн угля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил 18 марта на пресс-конференции в Донецке председатель Профсоюза работников угольной промышленности Виктор ТУРМАНОВ.

По его словам, в прошлом году в Украину было завезено из-за границы 12 млн. тонн угля, а в январе этого года – уже 384 тыс. тонн. А. ТУРМАНОВ возмутился этим фактом, потому что сегодня в Украине достаточно своего угля, который не востребован.

«Наш уголь на складах горит, а мы завозим из-за кордона», - сказал он. И подчеркнул, что правительство Украины «должно ввести квоты, чтобы стало невыгодно завозить уголь извне в Украину, потому что своего хватает».

В то же время В.ТУРМАНОВ сообщил, что Кабинет министров в понедельник, 16 марта, на внеочередном заседании принял протокольные решения, в которых «пообещал запретить ввозить уголь в Украину».

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Министерства угольной промышленности, в Украине в январе-феврале т.г. было добыто 11,8 млн. тонн угля. Предприятия Минуглепрома в январе-феврале т.г. добыли 6 млн. 767,851 тыс. тонн рядового угля, в том числе коксующегося – 1 млн. 612,353 тыс. тонн, энергетического – 5 млн. 155,498 тыс. тонн.

Долги по зарплате в угольной отрасли превышают 1 млрд. грн.

В угольной отрасли Украины задолженность по заработной плате в настоящее время составляет 1 млрд. 127 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вчера на пресс-конференции в Донецке председатель Профсоюза работников угольной промышленности (ПРУП) Виктор ТУРМАНОВ.

«На сегодняшний день по угольщикам задолженность по выплате заработной платы составляет 1 млрд. 127 млн. грн.», - сказал глава ПРУП.

Он отметил, что Кабинет министров в понедельник, 16 марта, на внеочередном заседании принял протокольные решения, которыми закрепил свои обязательства по погашению этого долга.

По словам В.ТУРМАНОВА, «до 20 марта будет выплачена задолженность по заработной плате, которая имеется, и долгов не должно быть».