Катар заявил о $340 миллиардах резервов в ответ на бойкот арабских стран

Катар обладает значительными резервами для противостояния дипломатическому бойкоту со стороны других государств, поэтому страна блокады не боится.

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Об этом в интервью американскому телеканалу CNBC заявил глава Центрального банка Катара Абдула бин Сауд Аль-Тани, передает RNS.

По оценке аль-Тани, у Катара есть примерно $40 млрд резервов наличностью и золотом, еще примерно $300 млрд — у Инвестиционного управления Катара. «В этом — надежность системы, которая позволит нам выдержать любой — любой внешний шок», — категорически отметил аль-Тани. «Поэтому я не считаю, что нам есть о чем беспокоиться в данный момент».

Глава ЦБ также в очередной раз отверг принадлежность Катара к спонсированию мирового терроризма. «У Катара есть хорошая, уникальная система. У нас есть законы, установленные в отношении любых видов терроризма. Мы сотрудничаем с МВФ и другими учреждениями в написании наших законов и осуществлении их экспертиз», — подчеркнул аль-Тани.

5 июня стало известно о том, что Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн приняли решение разорвать дипломатические отношения с Катаром, мотивировав это участием государства в финансировании и поддержке исламского терроризма. Позднее к ним присоединились Йемен, Ливия, Мавритания. Коморские острова, Мальдивы и Маврикий.

Против обвинений в адрес Катара публично выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 5 июля истек срок ультиматума Катару, состоящему из 13 пунктов, в числе которых — прекращение финансирования предполагаемых террористов, закрытие телеканала «Аль-Джазира», уменьшение сотрудничества с Ираном.