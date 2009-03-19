”Восточное партнерство” – это новая внешняя политика Европы

Ферреро-Вальднер заявляет, что Брюссель. 19 марта. УНИАН. Комиссар Европейского Союза по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заявляет, что инициатива “Восточное партнерство” – не филантропия, а новая внешняя политика Европы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила сегодня на дискуссии в Европейском политическом центре.

“Эта политика – не филантропия, это – внешняя политика Европы XXI века”, - сказала она.

Комиссар отметила, что “Восточное партнерство”, открывает возможности для усиления сотрудничества, но в то же время, не предусматривает на нынешнем этапе членства для стран - восточных соседей ЕС.

Справка УНИАН. «Восточное партнерство» - польско-шведская инициатива, представленная в мае 2008 года и одобренная на заседании Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран - членов ЕС) в июне прошлого года.

«Восточное партнерство» должно охватить 6 стран - соседей Евросоюза: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину и Беларусь.

В рамках программы "Восточное партнерство" шести бывшим советским республикам до 2013 года будет выделено 350 млн. евро дополнительной финансовой помощи.

7 мая в Праге запланировано провести саммит инаугурации участников инициативы «Восточное партнерство».

Окончательное утверждение программы должно состояться на заседании Европейского Совета (саммите глав государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН) 19-20 марта.