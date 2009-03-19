Ющенко обещает подписать все антикризисные решения ВР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает подписать все решения Верховной Рады, принятые в контексте антикризисных мер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня журналистам после саммита Европейской народной партии.

Он призвал парламентариев к активной работе над антикризисным пакетом законов.

«Пожалуйста, я приглашаю всех общаться в рамках коалиции, находить понимание. Я даю слово, что все решения, которые будут приняты парламентом в контексте антикризисных действий, я подпишу», - сказал Президент.

При этом он подчеркнул, что принятие антикризисного пакета является прямой обязанностью руководителя коалиции.

«Если есть большинство, оно должно всячески поддерживать антикризисный пакет, и те законопроекты, которые нужно принять в рамках возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом, – это задание руководителя коалиции, это задание парламентского большинства», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что призывает всех депутатов, независимо от их политической принадлежности, поддержать антикризисный пакет.