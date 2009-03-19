Главное на 19 марта (вечер)

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Хроника дня

Новости ТЭК

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сообщил о направлениях модернизации украинской газотранспортной системы, которые будут вынесены на рассмотрение Международной инвестиционной конференции 23 марта.

Об этом говорится в комментарии Б.СОКОЛОВСКОГО, текст которого передан УНИАН пресс-службой главы государства.

«Именно благодаря многолетней системной, последовательной и настойчивой работе Виктора ЮЩЕНКО запланированная на 23 марта 2009 года Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС становится реальностью, призванной положить начало этапу практической реализации наработанных идей и предложений», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Главная цель модернизации – существенное повышение уровня безопасности, надежности, прозрачности, оптимизации и коммерческой привлекательности маршрутов поставок природного газа через территорию нашего государства европейским, в том числе и украинским, потребителям.

Украинская ГТС проектировалась и в значительной мере эксплуатируется по стандартам и нормативам прошлого времени.

Несмотря на значительное исчерпание технического ресурса, украинская ГТС является ключевым элементом гарантирования энергетической безопасности и нашего государства, и всей Европы.

Следовательно, вполне логичными являются практические цели модернизации: приведение украинской ГТС к современным техническим, технологическим, экономическим,, экологических и других стандартам безопасности и нормам, принятым в высокоразвитых европейских государствах.

Модернизация в указанном контексте, по мнению Б.СОКОЛОВСКОГО, создаст потенциальные возможности для реализации взаимовыгодных, экономически оправданных международных инвестиционных проектов по расширению мощностей украинских маршрутов.

Реализация конкретных проектов по модернизации украинской ГТС будет способствовать утверждению справедливого баланса интересов всех заинтересованных участников газового рынка: поставщиков, потребителей и транзитеров. По мнению Б.СОКОЛОВСКОГО, реализация проекта положительно повлияет на развитие и динамику сотрудничества Украины и Европейского Союза с основными поставщиками газа, в первую очередь Российской Федерацией.

Б.СОКОЛОВСКИЙ уточнил, что украинская сторона предлагает конференции рассмотреть мастер-план, который предусматривает проведение модернизации по таким основным направлениям:

поддержка проектных технических параметров существующих основных транзитных газопроводов и подземных газовых хранилищ (ПГХ);

внедрение современных эффективных, экологически совместимых технологий транспортировки и хранения газа и управления его потоками;

внедрение современных методов и технологий контроля технического состояния объектов украинской ГТС, учета количества и качества газа в режиме реального времени и пространства на всей территории Украины;

приведение нормативно-технической базы украинской ГТС в соответствие с нормативами, которые применяются в странах ЕС.

Конкретно предлагаются для реализации, в частности, такие проекты: реконструкция линейной части газопроводов со вспомогательными объектами; модернизация и реконструкция систем линейной телемеханики и связи; модернизация и реконструкция компрессорных станций; модернизация и реконструкция подземных хранилищ газа; реконструкция и строительство новых газоизмерительных станций.

Упомянутые предложения, во исполнение поручений Президента Украины и правительства, разработаны специалистами НАК «Нафтогаз Украины»; в установленном порядке рассматриваются соответствующими органами исполнительной власти, в предварительном плане отработаны при участии ведущих европейских экспертов.

Предусматривается, что на конференции 23 марта 2009 года, среди других, также будет поддержано предложение о создании совместной с ЕС консультативной группы по подготовке и реализации проектов.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что в Европейской комиссии отмечается важность поддержки упомянутых инициатив Президента Украины правительством Украины. По его словам, в Европе надеются на дальнейшую поддержку этих инициатив со стороны украинской исполнительной власти и отраслевых хозяйствующих субъектов.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что Международная конференция по модернизации украинской ГТС, которая пройдет в Брюсселе 23 марта, будет успешной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам на брифинге по итогам саммита Европейской народной партии (ЕНП).

Премьер-министр сообщила, что сегодня в ходе встреч с председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ и федеральным канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ она обменялась мнением по поводу модернизации ГТС и предстоящей конференции. Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Европейский Союз заинтересован в том, чтобы ГТС Украины была модернизирована и работала надежно, как транзитная система поставки газа в страны Европы.

«Мы все верим в успех этой конференции 23 марта, и сегодня на всех встречах, и на саммите ЕНП этот вопрос обсуждался», - добавила она.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ)решила выдать НАК «Энергетическая компания Украины» лицензию на право осуществления поставок электроэнергии по нерегулируемому тарифу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла сегодня на своем заседании.

Лицензия будет выдана сроком на 10 лет.

Комментируя журналистам получение НАК «ЭКУ» лицензии, председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО отметил, что компания намерена заняться экспортными поставками электроэнергии.

«Они (НАК «ЭКУ» – УНИАН) такой же лицензиат, как и любой другой. Почему бы и нет?» – сказал В.КАЛЬЧЕНКО.

Согласно заявке, поданной в НКРЭ, компания намерена поставлять ежегодно 6 млрд. 832,8 млн. кВт/ч электроэнергии, что почти равняется объему всей электроэнергии, экспортированной из Украины в 2008 году. Ежемесячный объем поставок планируется на уровне 569,4 млн. кВт/ч.

Согласно информации одного из участников рынка, «Энергетическая компания Украины» в настоящее время ведет переговоры с венгерским государственным оператором MVM Zrt. о заключении прямых экспортных контрактов на поставки электроэнергии в Венгрию.

Президент НАК «ЭКУ» Владимир ЗИНЕВИЧ не стал комментировать УНИАН данную информацию, отметив лишь: «Пока никаких комментариев».

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины приняла закон об организации аукционов по продаже трансграничных мощностей энергосистемы Украины для организации экспортных поставок электроэнергии.

НКРЭ с 1 апреля повысила тариф для населения, потребляющего ежемесячно свыше 400 кВт/ч, в 3,1 раза - до 76,26 коп. (с НДС) за кВт/ч.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла на своем сегодняшнем заседании.

Новый тариф не будет применяться к следующим категориям бытовых потребителей: к многодетным семьям, воспитывающим более трех детей; приемным семьям; к абонентам, проживающим в домах с кухонными электроплитами; к абонентам, использующим электроэнергию на отопление жилья, в случае наличия счетчиков зонального учета потребления.

В ходе рассмотрения данного вопроса председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО напомнил, что, по данным энергокомпании, на сегодняшний день количество абонентов, потребляющих свыше 400 кВт/ч, составляет около 3% (600 тыс. абонентов) от общего количества бытовых потребителей. При этом данная группа потребляет 16% (4,6 млрд. кВт/ч ежегодно) от общего объема потребления электроэнергии населением.

В.КАЛЬЧЕНКО также допустил, что по итогам введения нового тарифа комиссия может вернуться к рассмотрению вопроса о блочных тарифах. В частности, он не исключил возможности снижения планки потребления, к которой будет применяться новый, экономически обоснованный тариф.

«Этот шаг необходимо было сделать. После проведения соответствующего анализа мы решим, остановимся мы на 400 или будем понижать планку», - отметил председатель комиссии.

Финансовый рынок

Госпитализирован исполняющий обязанности министр финансов Игорь УМАНСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

ВР рассматривала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в закон Украины «О налоге на добавленную стоимость» (о налогообложении услуг по международным перевозкам)», который должен был представлять И.УМАНСКИЙ.

Однако В.ЛИТВИН сообщил, что «только что И.УМАНСКИЙ попал в больницу».

На реплики из зала, мол, что происходит в Министерстве финансов, В.ЛИТВИН пошутил: «Ну такое министерство».

При этом спикер не уточнил, когда И.УМАНСКИЙ попал в больницу и по какой причине.

Сегодня рейтинговая компания Standard & Poor`s подтвердила долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента украинского АКБ «Укрсоцбанк» на уровне «ССС+/С», прогноз — «негативный».

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, вслед за этим рейтинги были отозваны по просьбе банка. В результате рейтинги Укрсоцбанка более не являются предметом мониторинга Standard & Poor`s. Также отозван рейтинг приоритетного необеспеченного долга «ССС+», присвоенный сертификатам участия в займе сроком погашения в 2010 году. Банк не имеет значительных выплат по корпоративному долгу внутренним или внешним кредиторам сроком погашения до конца 2009 года.

Банк "Надра" отменил запланированное на 27 марта собрание акционеров, в повестке дня которого был вопрос об увеличении уставного капитала.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном сегодня в прессе.

"…Полномочия общего собрания акционеров перешли к временному администратору ОАО КБ "Надра". В связи с этим внеочередное собрание акционеров, которое было назначено на 27 марта 2009 года, проводиться не будет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на собрании 27 марта акционеры банка "Надра" планировали рассмотреть вопрос об увеличении уставного капитала на 1,4 млрд. грн. - до 1,790 млрд. грн.

Ранее заявлялось о том, что совладелец компании «РосУкрЭнерго» Дмитрий ФИРТАШ может войти в состав акционеров банка «Надра», выкупив допэмиссию акций этого финансово-кредитного учреждения.

Пресс-служба банка 18 марта обнародовала сообщение, в котором указывалось, что временный администратор «Надры» Валентина ЖУКОВСКАЯ использовала исключительное право администратора без проведения собрания акционеров обратиться к Национальному банку Украины (НБУ) с ходатайством о капитализации банка за счет государственных средств. В НБУ также был передан план финансового оздоровления банка "Надра", который предусматривает участие государства в восстановлении его стабильной работы.

В этот же день на пресс-конференции В.ЖУКОВСКАЯ заявила, что объем средств, которые необходимо «влить» в банк для возобновления его нормальной работы, оценивается в 5 млрд. гривень.

На следующей неделе в Украине планируется начать работу по рекапитализации ряда банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что сегодня на саммите Европейской народной партии одним из главных вопросов был вопрос обеспечения прозрачной работы банков и банковской системы в целом.

“Кризис как раз и говорит о том, что банковская система оказалась наиболее уязвимой сферой. И сейчас нужна прозрачность, специальные меры для поддержки банковской системы, и Украина имеет специальную программу (в этом направлении – УНИАН) и со следующей недели начнет рекапитализацию банковской системы”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком, Международным валютным фондом и Национальным банком Украины разработало порядок рекапитализации коммерческих банков Украины. Об этом сообщила вчера, 18 марта, на заседании Кабмина премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что в результате рекапитализации государство сможет приобретать часть акций банков для того, чтобы покрыть убытки банков и дать возможность банковской системе работать в нормальном режиме.

Согласно Порядку рекапитализации коммерческих банков, Кабинет Министров будет принимать участие в капитализации негосударственных банков лишь в случае введения в них временной администрации. Документом предусмотрено, что государство может принимать участие в капитализации банка при условии, если ему передается, единолично или вместе с другим инвестором, в случае заключения договора о совместном участии в капитализации банка не менее 50% плюс одна акция.

Европейский Союз выделит 2,718 млн. евро для усиления украинского финансового сектора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов, соответствующий проект («Усиление сектора финансовых услуг Украины») будет осуществлен в Украине в течение 2 лет.

Минфин является бенефициаром и одним из реципиентов данного проекта.

Проект реализовывается с целью учреждения всесторонней национальной стратегии развития сбалансированного сектора финансовых услуг; для изучения текущей ситуации и разработки предложений относительно улучшения деления полномочий в формировании политики, регуляции и надсмотра в финансовом секторе; внедрения ряда приоритетных направлений национальной стратегии развития сбалансированного финсектора Украины.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,3700/8,4850, к 12:00 спрэд сузился до 8,4350/8,4700. К закрытию ценовые уровни снизились – 8,3800/8,4300 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:45 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2455/0,2505, к 12:00 цены поднялись до 0,2490/0,2515. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2490/0,2510. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,4500 (-1,0400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3486/1,3488, а к 14:50 выросли до 1,3634/1,3636. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,2815/11,4505, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,3560/11,4170. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 11,4190/11,5015.

Согласно информации официального сайта НБУ, на 20 марта Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 19 марта – 770.0000)

100 EUR – 1052.6670 (на 19 марта – 1011.0100)

10 RUR – 2.2766 (на 19 марта – 2.2371)

Макроэкономика

По данным Департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины, в феврале продолжилось существенное падение индекса производства базовых отраслей с незначительным его замедлением - до 29,9% (в годовом исчислении), по сравнению с 32% в январе 2009 года.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

«Дальнейшее ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, существенное сжатие внутреннего спроса выступили основными факторами негативных тенденций развития украинской экономики», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

По данным Департамента, снижение объемов промышленного производства в феврале составляло 31,6% в годовом исчислении, по сравнению с 34,1% в январе, благодаря незначительному замедлению падения производства в ключевых видах промышленной деятельности - металлургическом производстве, машиностроении, пищевой и легкой промышленности. Негативный вклад почти всех видов промышленной деятельности в феврале уменьшился, по сравнению с январем. В то же время, рост негативного вклада производства кокса и продуктов нефтепереработки связан с остановкой Одесского нефтеперерабатывающего завода на плановый ремонт.

В НБУ отмечают, что значительная девальвация национальной валюты, незначительное оживление внешнего спроса в результате принятия антикризисных мероприятий в странах-импортерах украинского металла способствовали стабилизации работы металлургической отрасли - падение в феврале замедлилось к 40,7% в годовом исчислении по сравнению с 46% в январе. Загрузка мощностей металлургического производства в феврале составляло 60-65%, по сравнению с 35% в ноябре 2008 года.

«По нашим оценкам, позитивные явления в металлургии являются временными в результате ожидаемого уменьшения количества контрактов до конца текущего года», - считают в НБУ.

В Нацбанке констатируют незначительное замедление падения производства в машиностроении - до 53,5% в феврале в годовом исчислении, по сравнению с 58,3% в январе. «По нашим оценкам, замедление падения обусловливалось статистическим эффектом большего количества рабочих дней в феврале. Существенное снижение инвестиционного спроса повлекло последующее падение производства продукции именно инвестиционного назначения. Все еще высокие девальвационные и инфляционные ожидания населения, вероятность введения 13-процентной пошлины на импортные товары обусловили незначительный рост спроса на бытовую технику и легковые автомобили», - отмечают в Нацбанке.

Существенное подорожание импортных товаров легкой промышленности в результате девальвации национальной валюты и роста инфляции Еврозоны и России, по мнению аналитиков Департамента, стимулировало переориентацию потребительского спроса на продукцию внутреннего производства. Состоялось замедление падения производства легкой промышленности с 38,4% в январе до 36,9% в феврале в годовом исчислении и пищевой промышленности - с 14,3% до 10,1%, соответственно.

В НБУ считают, что низкий спрос со стороны населения в условиях ожидания последующего падения цен на недвижимость, дефицит оборотных средств строительных компаний и отсутствие любых антикризисных мероприятий со стороны государства выступили основными факторами продолжения негативной динамики в строительстве. Падение за январь-февраль в строительстве составляло 57,3%, по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году, за февраль - 57% в годовом исчислении.

Значительное снижение товарного предложения на внутреннем рынке в результате существенного ухудшения экономической активности и сжатия потребительского спроса по причине снижение доходов населения, роста безработицы определяли динамику розничного товарооборота. «Падение объема оборота розничной торговли в феврале, по нашим оценкам, ускорилось до 11,6% с 7,1% в январе в годовом исчислении», - считают в НБУ.

По данным Нацбанка, единственной отраслью, где продолжился рост производства, остается сельское хозяйство (за январь-февраль прирост составлял 1,1%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в феврале, по собственным расчетам Нацбанка, рост составлял 1,6%).

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА на встречах с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО 18 и 19 марта призвал их действовать "решительно и быстро по выполнению условий Соглашения о стабилизационной ссуде от Международного валютного фонда".

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Европейской Комиссии в Украине.

На обеих встречах стороны обсудили ситуацию в Украине и отношения Украины с ЕС.

По информации Представительства ЕК, Х.СОЛАНА выразил серьезную обеспокоенность ситуацией в Украине, которая стала следствием сильного влияния глобального финансового кризиса и длительных осложнений на внутриполитической арене. Финансовый кризис – проблема не только одной Украины, ведь кризис имеет более широкие последствия, в том числе и для ЕС.

Высокий представитель призвал как Президента, так и премьер-министра Украины действовать решительно и быстро по выполнению условий Соглашения о стабилизационной ссуде от Международного валютного фонда, согласованного в 2008 году, а также работать совместно для спасения страны от финансового кризиса.

Х.СОЛАНА повторил, что ЕС остается благосклонным к Украине. Он отметил, что выполнение условий МВФ очень важно для того, чтобы ЕС был в состоянии в дальнейшем помогать Украине двигаться в правильном направлении.

Новости для киевлян

Киевский городской совет принял решение о привлечении кредита в размере 1,2 млрд. грн. сроком на два года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали 92 из 113 присутствующих в зале депутатов Киевсовета. 14 депутатов проголосовали «против».

Кредит берется с целью возмещения разницы в тарифах на тепловую энергию АЭК «Киевэнерго» и решения других неотложных нужд города.

Депутаты поручили Главному финансовому управлению КГГА привлечь этот кредит у ОАО «Коммерческий банк «Хрещатик». Кроме того, в решении отмечается, что КГГА должна осуществить необходимые юридические процедуры с займом и его обслуживанием.

Депутаты также утвердили перечень объектов права коммунальной собственности территориальной общины Киева, которые могут быть предоставлены в залог для обеспечения займа.

Киевсовет поручил Главному управлению коммунальной собственности Киева заключить договор залога объектов территориальной общины в размере, достаточном для обеспечения займа, исходя из оценочной стоимости имущества. Договор залога уполномочили подписать начальника Главного управления коммунальной собственности КГГА.

Контроль за выполнением этого решения возложен на постоянную комиссию Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Как отмечается в пояснительной записке, "принятие этого решения позволит избежать значительных трудностей в достижении запланированного уровня основных показателей развития столицы и позволит осуществить возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию компании «Киевэнерго».

На сессии депутаты также приняли соответствующие изменения в бюджет столицы на текущий год. Эти изменения поддержали 93 из 101 присутствующего в зале депутата Киевсовета.

Столичные власти предлагают установить единые тарифы на жилищно-коммунальные услуги для предприятий и физических лиц.

Как пишет сегодня газета “Хрещатик”, об этом на встрече с представителями Ассоциации работодателей Киева сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Он предложил руководителям крупнейших киевских предприятий антикризисный план спасения столицы от коммунального коллапса. По его словам, городские власти рассматривают возможность установления одинаковых тарифов и для предприятий, и для жителей столицы, и этим самым хотят поддержать людей, которые дают рабочие места киевлянам и исправно платят налоги.

"Почему мы решили пойти на этот шаг? Потому что прекрасно понимаем, что предприятия дают людям работу, а это главное. Ведь преодолеть кризис мы сможем лишь вместе, поэтому увеличивать груз разнообразных выплат на те хозяйства, которые еще работают, нельзя", - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Первый заместитель председателя КГГА также убежден, что тарифы обязательно должны быть экономически обоснованными и по ним следует своевременно платить.

Для реализации программы, уверен А.ГОЛУБЧЕНКО, нужно провести открытую дискуссию со всеми участниками тарифного процесса, чтобы каждый понял меру своей ответственности.

Он также отметил, что проплаты за коммунальные услуги в городе на самом низком уровне — менее 15%, между тем долги коммунальщиков перед НАК "Нафтогаз" за потребленный газ увеличиваются ежедневно.

В Шевченковском районе Киева 17 мая состоится местный референдум, на который будут вынесены три вопроса. Среди прочего жители определятся по поводу недоверия Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

Как сообщили УНИАН в Отделе информационной политики Шевченковской РГА, данное решение было принято Шевченковским райсоветом 19 марта на очередном пленарном заседании.

В бюллетени для голосования будут внесены три вопроса: „Поддерживаете ли Вы инициативы столичной власти по введению платной медицины?”, „Поддерживаете ли Вы повышение стоимости коммунальных услуг для населения без предоставления гарантий повышения их качества?”, „Поддерживаете ли Вы проведение Киевского городского референдума по высказыванию недоверия мэру Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ?”.

„Этот вопрос мы вынуждены были поставить в ответ на неадекватные действия городского председателя и его команды", - отметил председатель района Виктор ПИЛИПИШИН.

По его словам, после совещания у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО у него и у других председателей районов была надежда, что мэр прислушается к мнению руководителей в районах и учтет их предложения в новом городском бюджете.

“Но бюджет, утвержденный 6 марта, стал средством ограбления районов, особенно тех, руководители которых критиковали бессмысленную политику Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. В результате может возникнуть ситуация, что уже с сентября нам нечем будет платить людям зарплаты. Поэтому я буду инициировать повторное совещание у Президента, встречу с премьер-министром страны с целью обсуждения вопроса дальнейшего развития Киева. Параллельно райгосадминистрация готовит иск в суд о признании городского бюджета недействительным в части Шевченковского района”, - заявил В.ПИЛИПИШИН.

Он отметил, что если все районные общины поддержат эту инициативу, тогда Киевсовету не останется ничего другого, как объявить проведение городского референдума о недоверии мэру.

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(УНИАН)