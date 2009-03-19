Индекс производства базовых отраслей существенно упал

По данным Департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины, в феврале продолжилось существенное падение индекса производства базовых отраслей с незначительным его замедлением - до 29,9% (в годовом исчислении), по сравнению с 32% в январе 2009 года.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

«Дальнейшее ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, существенное сжатие внутреннего спроса выступили основными факторами негативных тенденций развития украинской экономики», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

По данным Департамента, снижение объемов промышленного производства в феврале составляло 31,6% в годовом исчислении, по сравнению с 34,1% в январе, благодаря незначительному замедлению падения производства в ключевых видах промышленной деятельности - металлургическом производстве, машиностроении, пищевой и легкой промышленности. Негативный вклад почти всех видов промышленной деятельности в феврале уменьшился, по сравнению с январем. В то же время, рост негативного вклада производства кокса и продуктов нефтепереработки связан с остановкой Одесского нефтеперерабатывающего завода на плановый ремонт.

В НБУ отмечают, что значительная девальвация национальной валюты, незначительное оживление внешнего спроса в результате принятия антикризисных мероприятий в странах-импортерах украинского металла способствовали стабилизации работы металлургической отрасли - падение в феврале замедлилось к 40,7% в годовом исчислении по сравнению с 46% в январе. Загрузка мощностей металлургического производства в феврале составляло 60-65%, по сравнению с 35% в ноябре 2008 года.

«По нашим оценкам, позитивные явления в металлургии являются временными в результате ожидаемого уменьшения количества контрактов до конца текущего года», - считают в НБУ.

В Нацбанке констатируют незначительное замедление падения производства в машиностроении - до 53,5% в феврале в годовом исчислении, по сравнению с 58,3% в январе. «По нашим оценкам, замедление падения обусловливалось статистическим эффектом большего количества рабочих дней в феврале. Существенное снижение инвестиционного спроса повлекло последующее падение производства продукции именно инвестиционного назначения. Все еще высокие девальвационные и инфляционные ожидания населения, вероятность введения 13-процентной пошлины на импортные товары обусловили незначительный рост спроса на бытовую технику и легковые автомобили», - отмечают в Нацбанке.

Существенное подорожание импортных товаров легкой промышленности в результате девальвации национальной валюты и роста инфляции Еврозоны и России, по мнению аналитиков Департамента, стимулировало переориентацию потребительского спроса на продукцию внутреннего производства. Состоялось замедление падения производства легкой промышленности с 38,4% в январе до 36,9% в феврале в годовом исчислении и пищевой промышленности - с 14,3% до 10,1%, соответственно.

В НБУ считают, что низкий спрос со стороны населения в условиях ожидания последующего падения цен на недвижимость, дефицит оборотных средств строительных компаний и отсутствие любых антикризисных мероприятий со стороны государства выступили основными факторами продолжения негативной динамики в строительстве. Падение за январь-февраль в строительстве составляло 57,3%, по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году, за февраль - 57% в годовом исчислении.

Значительное снижение товарного предложения на внутреннем рынке в результате существенного ухудшения экономической активности и сжатия потребительского спроса по причине снижение доходов населения, роста безработицы определяли динамику розничного товарооборота. «Падение объема оборота розничной торговли в феврале, по нашим оценкам, ускорилось до 11,6% с 7,1% в январе в годовом исчислении», - считают в НБУ.

По данным Нацбанка, единственной отраслью, где продолжился рост производства, остается сельское хозяйство (за январь-февраль прирост составлял 1,1%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в феврале, по собственным расчетам Нацбанка, рост составлял 1,6%).

Как сообщал УНИАН, в начале 2009 года Государственный комитет статистики Украины в связи с переходом на международные стандарты отказался от практики публикации ежемесячных данных по расчету ВВП в пользу подачи ежеквартальных отчетов. В то же время, Госкомстат ежемесячно публикует данные относительно динамики отдельных видов экономической деятельности.