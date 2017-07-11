Кубива могут включить в состав набсовета Офиса бизнес-омбудсмена - Минэкономразвития

Министерство экономического развития и торговли предложит Кабинету министров Украины включить министра Степана Кубива в наблюдательный совет Офиса бизнес-омбудсмена, призванного защищать интересы бизнеса в рамках его взаимодействия с органами государственной власти.

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Соответствующий проект распоряжения опубликован на сайте Минэкономразвития.

Согласно документу, изменения в составе набсовета необходимы для его актуализации, поскольку на данный момент в него входит экс-глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус. Распоряжение предусматривает исключение из набсовета Абромавичуса и включение в него Кубива.

Как сообщал УНИАН, Офис бизнес-омбудсмена за два года своей работы в Украине сэкономил бизнесу 10 миллиардов гривень за счет обеспечения возмещения налога на добавленную стоимость и решения других спорных вопросов.

Министерство экономического развития и торговли Украины подготовило законопроект об Офисе бизнес-омбудсмена, предоставляющий ему полномочия доступа к информации и регулирующий его взаимодействие с государственными органами.

В случае принятия парламентом документ на законодательном уровне создаст в Украине институт бизнес-омбудсмена в качестве независимой организации, которая будет помогать бизнесу в защите прав на предпринимательскую деятельность.