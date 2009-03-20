АНОНС на 20 марта 2009 г

Под председательством Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко состоится правительственное совещание по вопросам поддержки отечественного авиастроения.

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Под председательством Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко состоится совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли.

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Состоится "Бельгийский зеленый день" - мероприятие, посвященное энергосбережению и энергоэффективности, которое совместно организуют Посольство Королевства Бельгия в Украине и Европейская Бизнес Ассоциация.

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Брифинг председателя парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Н.Королевской по предварительному согласованию перспектив принятия законопроекта № 3535 «О государственном регулировании деятельности в сфере игорного бизнеса».

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Состоится Всеукраинская конференция Федерации работодателей Украины, во время которой состоится презентация Программы общегосударственных антикризисных мероприятий. Участники: председатель Совета ФРУ Юрий Бойко, ген.директор ФРУ Владимир Грищенко, члены Совета ФРУ, директор Национального исследовательского центра индустриальных проблем развития НАНУ Николай Кизим и другие.

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Cостоится пресс-конференция, посвященная второму траншу кредита МВФ. Участники: директор центра экономических и социальных исследований «Диаматик» Юрий Гребенчук; ген.директор аналитического отдела Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий. Вопросы: Получит ли Украина второй транш кредита? Будут ли выполнены все условия? Станет ли кредит панацеей для экономики страны?

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Пресс-конференция главы Львовской облгосадминистрации Николая Кмитя о подготовке области к финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

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Брифинг главы Временной следственной комиссии по вопросам расследования состояния функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах И.Богословской.

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Круглый стол на тему: "Кризис как катализатор роста е-ритейла в Украине ". Участники: Дмитрий Лысюк, исполнительный директор Gemius Ukraine, Сергей Петренко, директор компании “Яндекс-Украина”, Владимир Столяренко, руководитель проекта Международный Форум "Интернет-Украина 2009 и др..

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Селекторное совещание под председательством министра труда и социальной политики Украины Людмилы Денисовой, на котором будет рассмотрен вопрос об организации работы по выполнению распоряжения Кабинета Министров от 18 февраля 2009 года № 175-р о погашении задолженности и обеспечении своевременных выплат пенсий.

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