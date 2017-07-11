Лукашенко поставил задачу белорусскому бизнесу - "вгрызаться" в европейский рынок

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об открытых возможностях европейского рынка для белорусов. Об этом сообщает "БелТА".

Читайте такжеБеларусь отправила 58 тонн гуманитарного груза для жителей Донбас

Глава Беларуси подчеркнул, что санкции с предприятий сняты, нет больше квот на поставки белорусского текстиля.

"Эти реалии открывают новые возможности сотрудничества с Евросоюзом. Нельзя упустить момент. Надо буквально вгрызаться в европейский рынок, который является наиболее платежеспособным и технологичным. И это задача для всех", - сказал Лукашенко.

Он также добавил, что важно продолжать системное наращивание экономического взаимодействия с Соединенными Штатами.

Ранее сообщалось, что Лукашенко намерен улучшить условия для бизнеса в Беларуси.