Названы "Лучшие предприятия для семьи"

В Украине определены победители национального конкурса "Лучшее предприятие для семьи".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, награждение состоялось 19 марта в Киеве.

Конкурс проводился с сентября по декабрь 2008 года в рамках проекта "Лучше семейно-ориентированное предприятие". Его организовали с целью популяризации лучших практик украинских компаний по внедрению баланса между семейной и рабочей жизнью Словацкий центр развития и коммуникации совместно с организацией "Центр развития корпоративной социальной ответственности" и ГО "Женские перспективы" при поддержке SlovakAid.

Свою поддержку организаторам в проведении конкурса оказали Министерство по делам семьи, молодежи и спорта, Министерство труда и социальной политики, Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

По словам заместителя министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия СИЗЕНКО, в национальном конкурсе приняли участие предприятия из 14 регионов Украины. Больше всего участников представила Ивано-Франковская область. Активно приобщились к конкурсу также предприятия Черновицкой, Закарпатской, Кировоградской, Сумской, Николаевской областей и Крыма. Соревновались предприятия различных форм собственности, филиалы международных компаний и академические учреждения.

Основными критериями, по которым определяли победителей, являются внедрение гибкого графика работы и гибких форм организации труда (надомная, дистанционная работа и тому подобное), возможности профессионального и личностного роста работников, поддержка работников, имеющих детей, поддержка работников в выполнении ими домашних обязанностей, сбалансированное соотношение мужчин и женщин на высших руководящих должностях и предоставление равных возможностей в обучении и повышении квалификации работникам независимо от пола.

В номинации "Забота о сотрудниках и их семьях" (категория "Крупные предприятия") победителем стал Харьковский гуманитарный университет "Народная украинская академия". Второе место получил Иршавский горно-обогатительный комбинат. Третье место члены жюри присудили Государственному предприятию "Новоград-Волынское государственное лесоохотничье хозяйство".

В этой же номинации, в категории "Малые и средние предприятия", первое место занял Благотворительный фонд "К". Второе место – ГП Коломыйский экспериментальный завод "Прут". Третье место и специальную награду "Лучшее предприятие по внедрению гендерной политики" получили "Укрэнергосетьпроект" и Богородчанское тепличное хозяйство.

Еще одна специальная награда в номинации "Забота о сотрудниках и их семьях" в категории "Предприятие, возглавляемое молодым руководителем" была присуждена ЗАО "Дружба народов "Новая".