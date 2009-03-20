ВР сегодня не будет рассматривать кадровые вопросы

Верховная Рада Украина сегодня также не будет рассматривать кадровые вопросы.

Об этом сообщил в интервью УНИАН лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО.

На вопрос, будет ли рассматриваться сегодня вопрос о назначении Олега ШАМШУРА министром иностранных дел Украины, Н.МАРТЫНЕНКО ответил: «Читайте повестку дня».

Как передает корреспондент УНИАН, в повестке дня на сегодня не предусмотрено рассмотрение кадровых вопросов, в том числе и относительно назначения министра иностранных дел Украины.

Как сообщал УНИАН, 17 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на утверждение парламента кандидатуру О.ШАМШУРА на должность министра иностранных дел.

Вопрос относительно его назначения Верховная Рада планировала рассмотреть еще 19 марта.