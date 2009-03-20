В Крыму объявлено штормовое предупреждение, 20-21 марта в районе горы Ай-Петри существует опасность схождения снежных лавин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

Сегодня на территории автономии ожидаются сильный дождь, снег, налипание мокрого снега, а также усиление юго-западного ветра до 25-30 м/с, сказано в штормовом предупреждении министерства.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в городе Севастополе, Севастопольской Гидрометеорологической обсерваторией зафиксированы опасные гидрометеорологические явления: ветер 25-30 м/с, дождь, временами сильный. Видимость в дожде 1-2 км. Высота волн - 40-50 дм, во 2-й половине дня 20 марта – 60 дм.

Во избежание чрезвычайных ситуаций, служба спасения напоминает всем жителям и гостям города: выход в море, нахождение в горах при опасных погодных условиях чреваты необратимыми последствиями. При шквальном ветре также необходимо свести до минимума нахождение на улице, в том числе за рулем автомобиля. Оказавшимся в эпицентре непогоды, лучше находиться вблизи капитальных сооружений, где можно спрятаться. Необходимо помнить, что наиболее опасны обвалы проводов, деревьев, заборов, металлических конструкций.

Так как ветер скоростью выше 25 м/с считается критическими, то вероятность возникновения ЧС при таких условиях возрастает. В связи с этим все службы города находятся в режиме боевой готовности.