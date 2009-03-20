Яценюк: Украина и ЕС могут сначала договориться об ассоциации

Народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК не исключает, что Украина и Европейский Союз могут сначала подписать соглашение об ассоциации, а затем – о зоне свободной торговли.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Это может состояться», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что на сегодняшний день две части соглашения об ассоциации – политическая и часть в области свободы безопасности и юстиции – практически готовы к подписанию.

В то же время, по его словам, соглашение о зоне свободной торговли является наиболее сложной, но и наиболее важной частью будущего соглашения об ассоциации.

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2007 года Украина и Евросоюз начали переговоры о новом усиленном соглашении, которое на саммите Украина-ЕС 9 сентября 2008 года получило название соглашения об ассоциации.

В конце декабря 2008 года министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО заявил, что МИД планирует в 2009 году завершить работу над соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.

С начала переговоров украинская сторона не исключала возможности разделения политической и экономической частей нового базового соглашения, и отдельного их подписания. В то же время европейская сторона считает необходимым иметь единый целостный документ. Украина и ЕС планируют завершить переговоры относительно соглашения об ассоциации до конца этого года.

В то же время Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 19 марта в Брюсселе заявил, что переговоры о зоне свободной торговли с ЕС могут продолжаться еще 10-12 месяцев.