ГЛАВНОЕ на 20 марта (день)

Финансовые новости

Секретариат Президента Украины получает данные Государственного казначейства о выполнении государственного бюджета, и готов предоставлять их общественности. Об этом заявил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ.

Он, в частности, констатировал, что с 24 февраля Госказначейство прекратило обнародовать на своем официальном сайте справки о выполнении государственного бюджета по доходам.

«Считаем, что информация о реальном состоянии государственных финансов является важной для общественности. Учитывая это, Секретариат Президента Украины, исходя из имеющихся у него данных, информирует о состоянии выполнения Государственного бюджета Украины по доходам по состоянию на 19 марта 2009 года, и готов делать это в дальнейшем», - заявил Р.ЖУКОВСКИЙ.

В сообщении отмечается, что с начала года по состоянию на 19 марта доходная часть общего фонда госбюджета составляла 24,9 млрд. грн., или 68,9% планового показателя. Основные поступления обеспечили Государственная таможенная служба и Государственная налоговая администрация. При этом расходов, с учетом предоставления кредитов, проведено на 33,6 млрд. грн., или на 83,7% плана за январь-март (кассовое выполнение).

За 19 дней марта доходная часть общего фонда государственного бюджета составляла 3349,6 млн. грн., или 24,9% планового показателя.

Валютный курс

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,3300/8,4300, к 11:00 сузился спрэд 8,3400/8,4200, а к 12:00 цены снизились 8,3300/8,3800 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2480/0,2525, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2485/0,2520, и к 12:00 составили 0,2485/0,2505. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 33,4100 (-0,0400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3692/94, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 11,3995/11,5500, к 11:00 цены установились на следующих значениях 11,3995/11,5230, а к 12:00 ушли вниз 11,3920/11,4740.

Средний курс покупки доллара в украинских коммерческих банках сегодня составил 8,27/8,48 грн./долл. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня повысился на 1,8%, по сравнению с 19 марта, и составил 11,07 грн., продажи – остался почти без изменений – 11,60 грн.

Средний курс покупки/продажи российского рубля по Украине почти не изменился, по сравнению с 19 марта, и составил 0,2230/0,2596 грн.

Американскую валюту в коммерческих банках Киева сегодня покупают в среднем по 8,28 грн./долл. (курс незначительно изменился по сравнению с 19 марта), продают – по 8,45 грн./долл. (курс понизился на 0,7%).

Евро в столице покупают в среднем по 11,12 грн. (курс повысился на 1,7% по сравнению с 19 марта), продают – по 11,58 грн. (курс не изменился).

Комбанки столицы сегодня покупают российские рубли в среднем по 0,2207 грн. (дешевле на 1,5% по сравнению с 19 марта), продают – по 0,2665 грн. (курс незначительно повысился).

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,20/8,65 грн., евро – 11,00/11,90 грн., рубль – 0,198/0,28 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,10/8,45 грн., евро – 10,90/11,80 грн., рубль – 0,20/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 8,25/8,45 грн., евро – 11,50/11,55 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня, 20 марта, составляет 7,70, к евро – 10,52667, к российскому рублю – 0,22766.

Энергетический сектор

Верховная Рада Украины прекратила деятельность Временной следственной комиссии по вопросам расследования состояния функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 годах. По результатам отчета председателя ВСК, народного депутата от Партии регионов Инны БОГОСЛОВСКОЙ и альтернативного отчета, представленного народным депутатом от БЮТ Сергеем ПАШИНСКИМ, парламент пытался принять два проекта постановлений.

В частности, за проект постановления внесенный 6-ю народными депутатами, который является альтернативным документом, проголосовали только 215 народных депутатов из 432 зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом постановления предлагалось принять отчет ВСК к сведению, направить его Президенту Украины, Кабинету министров Украины, Совету национальной безопасности и обороны Украины. При этом предусматривалось признать, что Украина выполнила в полном объеме все взятые обязательство по обеспечению транзита российского природного газа по территории Украины и благодаря профессиональным действиям специалистов ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» была организована автономная работа ГТС без последствий, которые могли нести угрозу энергетической, экономической, социальной и техногенной безопасности Украины, ГТС Украины работала и сегодня работает стабильно.

В то же время, проект постановления И.БОГОСЛОВСКОЙ поддержали только 174 народных депутата с 433 зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом постановления предлагалось признать, что украинской стороной переговоры по вопросам заключения контрактов на поставку природного газа и его транзит по территории Украины велись непрофессионально из-за отсутствия единой позиции Президента Украины и премьер-министра Украины, было нереализовано стремление украинской стороны к поэтапному переходу на рыночные, экономически обоснованные и взаимосогласованные цены на газ для потребителей Украины и тарифы на транзит газа территорией Украины. Сорваны поставки природного газа в Украину и его транзит по территории Украины в страны Европы. Также предусматривалось признать, что срыв переговоров по вопросам заключения контрактов на поставку газа в Украину и его транзит по территории Украины по вине Президента Украины В.ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО повлек тяжелые последствия для экономических и политических интересов государства, материального положения украинских предприятий и интересов граждан.

В связи с тем, что ни одного решения не было принято, председатель ВР Владимир ЛИТВИН сообщил, что деятельность ВСК прекращается, поскольку срок ее работы был определен на протяжении 2 месяцев. При этом, добавил он, ВСК была создана 13 января.

Министерство внутренних дел рассматривает вопрос о привлечении первого заместителя председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО к ответственности по подозрению в коррупционных действиях, связанных с лоббированием интересов совладельца компании "РосУкрЭнерго" Дмитрия ФИРТАША.

Об этом министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил в интервью журналу "Фокус" (№ 12).

"Я считаю, что есть признаки коррупционных действий со стороны господина ХОРОШКОВСКОГО, который публично, на телеканале «Интер», заявлял о своих бизнес-отношениях с господином ФИРТАШЕМ", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он пояснил, что, по его мнению, "используя полномочия заместителя главы СБУ для защиты своего бизнес-партнёра, он (В.ХОРОШКОВСКИЙ - УНИАН) попадает под действие закона о противодействии коррупции».

«И на сегодняшний день подразделение по борьбе с организованной преступностью МВД рассматривает вопрос о привлечении господина ХОРОШКОВСКОГО к ответственности за коррупционные действия", - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Авиапром

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что в стране должен быть увеличен государственный заказ на производство продукции авиапромышленного комплекса. Об этом она заявила сегодня на совещании, посвященном решению проблем отрасли.

«Мы должны заказать для страны - для Министерства обороны, для Министерства по чрезвычайным ситуациям, если нужно, то для Министерства внутренних дел, если нужно, то для других направлений жизнедеятельности страны, - заказать самолеты и использовать их. Очень странная ситуация, когда мы сами как государство не покупаем свои самолеты, то почему тогда другие страны должны покупать? Задают вопросы – вы купите вначале себе, а мы посмотрим, как вы это сделаете, и после этого купим и для своих стран», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что в этом году должен быть сформирован полноценный госзаказ на покупку продукции авиапромышленной отрасли. Кроме того, премьер подчеркнула, что необходимо продолжать и углублять сотрудничество в направлении авиастроения с Китаем и Японией, а также осваивать новые рынки сбыта отечественной продукции авиапрома.

В этом контексте Ю.ТИМОШЕНКО отметила недостаточную активность работы торговых миссий при посольствах Украины в зарубежных странах.

Транспортный сектор

Фонд государственного имущества Украины начал проверку эффективности управления государственным имуществом, которое осуществляется Министерством транспорта и связи Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда.

Как отметили в ФГИУ, данная проверка начата во исполнение пункта 6 постановления Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2008 г. № 980 "О внесении изменений в приложение к Комплексной программе профилактики правонарушений на 2007-2009 годы" относительно проведения общих проверок операций отчуждения, передачи в аренду государственного имущества, управления которым осуществляет Минтранссвязи, в том числе, имущественных комплексов, воздушных судов.

Данная проверка будет проводится с привлечением представителей МВД Украины.

Машиностроение

Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по вопросам расследования обстоятельств о нарушении требований законодательства Украины при отчуждении пакетов акций, находящихся в государственной собственности, акционерных обществ в отрасли сельскохозяйственного машиностроения в связи с деятельностью ОАО «Лизинговая компания «Украгромашинвест», а также выяснение обстоятельств доведения до банкротства ОАО «Херсонские комбайны». За принятие соответствующего постановления проголосовали 357 народных депутатов из 439, зарегистрированных в сессионном зале.

Председателем ВСК избран член фракции БЮТ Юрий ОДАРЧЕНКО а его заместителем - член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Александр БОНДАРЬ.

Срок деятельности комиссии будет составлять один год. Отчет Временной следственной комиссии о выполненной работе должен быть заслушан не позже шестимесячного срока.

Столичные новости

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ получил письмо от Министерства здравоохранения Украины с предложением пройти психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил сам Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Украине Виктором ЧЕРНОМЫРДИНЫМ сегодня в мэрии.

Как передает корреспондент УНИАН, мэр Киева обратился к В.ЧЕРНОМЫРДИНУ как дуайену с просьбой дать оценку решению временной следственной комиссии парламента провести психиатрическую экспертизу Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

«Ужас в том, что вчера мы получили письмо от Минздрава, которое тоже подключилось к преследованию Киевского мера, чтобы я прошел психиатрическую экспертизу», - сообщил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он высказал надежду, что у посла нет сомнений по поводу того, что он здоров.

«Я абсолютно здоров, я не боюсь экспертиз, но ужас состоит в том, что наше законодательство предусматривает насильное отстранение меня от должности, если экспертиза признает меня невменяемым», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

При этом он отметил, что не пойдет ни на какую экспертизу. «Конечно, я никогда ни на какую экспертизу не пойду – это мое принципиальное решение, потому что люди способные всегда имеют странности. Это свойство людей великих», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, приведя в пример Достоевского, Эйнштейна и Ломоносова. По словам мэра, гениальность всегда граничит с безумием. «Это чистая правда, нет в мире ни одного выдающего политика, бизнесмена, который не был бы странным, потому что очень много дел», - добавил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также отметил, что по рейтингам он входит в десятку самых влиятельных людей в Украине и его роль в политической и экономической деятельности будет повышаться.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что в понедельник В.ЧЕРНОМЫРДИН получит его официальное обращение с просьбой дать оценку решениям парламентской комиссии о проведении психиатрической экспертизы Киевского градоначальника.

«Я бы хотел, чтобы вы дали оценку этим жутким событиям, потому что это ведь только начало. Если репрессии в отношении меня получат дальнейшую реализацию – это грозит и другим людям, которые рубят сук, на котором сидят», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. При этом он добавил, что обращается к В.ЧЕРНОМЫРДИНУ как дуайену и очень влиятельной фигуре среди других дипломатов.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также отметил, что у нас через тюрьму проходят почти все выдающиеся политики, но «психушка страшна тем, что меня на всю жизнь могут посадить за решетку с психически ненормальными людьми. Так что сделать из меня сумасшедшего для нынешней власти в Украине - не проблема».

В свою очередь В.ЧЕРНОМЫРДИН пообещал отреагировать на просьбу мера, но отметил, что это - внутреннее дело Украины. «Но вопрос демократии, это серьезный вопрос. Демократии мы все учимся сегодня и нужно осторожно обращаться с этим словом, а особенно с действиями, которые стоят за этим словом. Я думаю, что мы выскажем свою позицию», -сказал посол России.

Напомним, 12 марта с. г. на заседании временной следственной комиссии Верзховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции и законов Украины, принятия противоправных решений должностными лицами Киевсовета и КГГА единогласно было принято решение о проведении психиатрической экспертизы председателя КГГА Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. Об этом сообщил депутат от БЮТ Владимир ЯВОРИВСКИЙ.

(УНИАН)