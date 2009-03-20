Визит Тимошенко в Москву перенесен по техническим причинам

Перенос визита премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Москву с 27 марта на 8 апреля произошел по техническим причинам.

Об этом УНИАН сообщила заместитель министра экономики Наталья БОЙЦУН.

Она отметила, что важные встречи намечены в ходе визита Ю.ТИМОШЕНКО в Японию как 25-го, так и 26-го марта. Учитывая этот факт, достаточно проблематично будет проводить 27 марта в Москве заседание межправительственного экономического комитета Украинско-российской комиссии в Москве, сказала Н.БОЙЦУН.

«На 26 марта в Токио намечено много важных встреч, в том числе и Форум политической и деловой элиты. Рабочий день делегации начнется в 7.30 и продолжится до 21.00, поэтому технически будет просто невозможно на следующий день в Москве проводить заседание экономического комитета», - сказала Н.БОЙЦУН.

Вместе с тем, заместитель министра экономики отметила, что подготовка к заседанию украинско-российского межправительственного комитета идет успешно. «Уже согласована в целом повестка дня. Мы планируем утвердить ее в начале апреля, когда в Киев приедут представители российского правительства и секретариата комитета. Российская сторона настроена на продуктивную работу», - заявила Н.БОЙЦУН.

Она также сообщила, что 2 апреля в Киеве пройдет украинско-российский бизнес-форум, в работе которого примет участие заместитель министра экономического развития России Андрей КЛЕПАЧ.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник в МИД Украины, заседание экономического комитета Украинско-российской комиссии в Москве с участием премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и премьер-министра России Владимира ПУТИНА перенесено с 27 марта на 8 апреля

20 марта Ю.ТИМОШЕНКО подтвердила факт переноса визита.

На 25-26 марта запланирован визит Ю.ТИМОШЕНКО в Японию.