На склоне возле памятника Святому Владимиру в Киеве просел грунт (добавлено ФОТО)

На склоне Владимирской горки в Киеве, прямо перед памятником Святому Владимиру, просел грунт, в результате чего повреждены смотровая площадка и металлическое ограждение.

Как передает корреспондент УНИАН, заасфальтированная часть смотровой площадки справа от памятника (если стоять лицом к Днепру) просела по меньшей мере на 20 сантиметров – асфальт образовал впадину. Площадь проседания – где-то полтора квадратных метра, асфальт начинает проседать уже на расстоянии примерно 1,5 метра от постамента. Левая часть смотровой площадки не пострадала.

Вероятно также в результате сдвига почвы повреждена часть металлического забора напротив памятника – с той стороны, где грунт на склоне сползает вниз, некоторые металлические прутья, соединяющие конструкции ограждения, разорваны и крайняя часть забора также перекошена.

Также повреждена часть тротуара и ограждения, который отделяет от края склонов дорожки Владимирской горки справа от памятника. Бетонное основание металлического забора “отъехало” от края тротуара, образовав трещину шириной где-то 20-40 сантиметров, забор наклонился в сторону склона Днепра. Глубина трещины – до полуметра, длина – около трех метров (она начинается аккурат посередине напротив памятника, идет параллельно ему, расширяясь в правую сторону). К металлическому ограждению даже не везде можно подойти - опасно. Трещина фактически "отрезает" смотровую площадку от тротуара.

Мощенная дорожка, спускающаяся с правой стороны от памятника Владимиру к Владимирскому спуску, также подверглась влиянию оползня – в самом ее начале ступеньки перекосились, камни мощения вздыбились.

В целом площадь возле памятника, которую так или иначе зацепил сдвиг грунта, составляет 8-10 кв.метров. Когда просел грунт – неизвестно, однако еще несколько недель назад такого не наблюдалось.

На вечер пятницы никаких ограждений вокруг опасного места установлено не было.

Справка УНИАН. Памятник Святому Владимиру, Крестителю Руси, был торжественно открыт в Киеве 28 сентября (10 октября) 1853 года.