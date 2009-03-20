Черновецкий уволил 5 своих заместителей

Сегодня киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ во исполнение указа Президента Украины подписал распоряжение об освобождении пяти своих заместителей с занимаемых должностей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, освобожден первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС, заместители председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ, Владимир ГОЛОВАЧ, Александр ЛУЦКОЙ и заместитель председателя КГГА – руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Бронислав СТИЧИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 6 марта отменил распоряжение председателя Киевской горгосадминистрации Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО о назначении заместителями председателя КГГА Д.БАССА, В.ЖУРАВСКОГО, Б.СТИЧИНСКОГО, В.ГОЛОВАЧА и А.ЛУЦКОГО.

По словам главы государства, эти должностные лица были назначены без согласования с Президентом Украины вопреки статье 16 Закона Украины «О столице Украины - городе-герое Киеве», Указу Президента Украины от 4 августа 2006 года №675 «О подготовке предложений и предварительном рассмотрении кандидатур для назначения на должности и освобождение от должностей руководителей местных государственных администраций».

В руководстве КГГА этот указ назвали “недоразумением”.