На сайте ВР обнародован закон о ВСК

На сайте Верховной Рады Украины обнародован Закон Украины «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».

Как сообщал УНИАН, 15 января 2009 года ВР приняла Закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины». Указанным законом предусматривается образование, в частности, временных следственных комиссий ВР для проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес, специальной временной следственной комиссии для проведения расследования обстоятельств о совершении Президентом Украины государственной измены или другого преступления, которые наделяются чрезвычайно широкими полномочиями, в том числе предусмотренными Уголовно-процессуальным кодексом Украины для органов досудебного следствия.

7 февраля Президент возвратил в ВР данный закон со своими предложениями для повторного рассмотрения.

3 марта парламент преодолел вето Президента Украины на закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».

16 марта В.ЛИТВИН на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов обнародовал письмо от Президента Виктора ЮЩЕНКО о том, что глава государства обратится в Конституционный Суд относительно конституционности закона «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины».