ГЛАВНОЕ на 20 марта (вечер)

Анедот в тему:

Экономист решил навестить свой родной институт. Он захотел узнать, какие

вопросы сейчас задают на экзаменах. И экономист удивился, что вопросы такие же, как и десять лет назад.

- Вопросы те же, однако ответы изменились, - объяснил профессор.

***

Хроника дня

Новости ТЭК

Подписание 23 марта на конференции в Брюсселе совместной декларации Европейского Союза, Украины и международных финансовых организаций станет основой предоставления инвестиций на модернизацию украинской газотранспортной системы.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Еврокомиссии в Украине, 23 марта в Брюсселе представители Европейского Союза и Украины встретятся с представителями международных финансовых организаций, а также газовой промышленности для обсуждения шагов, необходимых для модернизации газотранспортной системы Украины.

Ожидается, что на конференцию “ЕС – Украина: партнеры по обеспечению газа в Европу” прибудут более 200 участников, которые обсудят реформы, необходимые для обеспечения стабильности, надежности, эффективности и прозрачности этой инфраструктуры на последующие десятилетия.

Еврокомиссия будет представлена президентом Жозе Мануэлем БАРРОЗУ и комиссарами ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР и по вопросам энергетики Андрисом ПИБАЛГСОМ.

Во время конференции ожидается подписание Совместной декларации ЕС, Украины и международных финансовых организаций, которая будет определять основы предоставления инвестиций.

Накануне конференции Ж.БАРРОЗУ в очередной раз выразил уверенность, что Украина является стратегическим партнером для ЕС, особенно в газовой отрасли, а модернизация ее газотранспортной системы станет неотъемлемым столпом развития стабильной и надежной общей европейской энергетической инфраструктуры.

В свою очередь, А.ПИБАЛГС добавил, что нынешний газовый спор между Украиной и Россией лишь еще раз подтвердил ключевую роль Украины в энергетической безопасности ЕС.

В Еврокомиссии напоминают, что, принимая во внимание важность украинской транзитной системы для роста спроса на импортированный газ в ЕС, программа Еврокомиссии по технической помощи INOGATE в 2003-2007 годах провела ряд исследований, результаты которых показали, что на 2009-2015 годы понадобится 2,5 млрд. евро инвестиций для модернизации системы с целью сохранения ее текущих эксплуатационных мощностей.

«Общая международная инвестиционная конференция по модернизации ГТС Украины даст возможность всем заинтересованным сторонам обсудить контекст, в котором будут осуществляться инвестиции в газотранспортную систему Украины», - отмечают в Представительстве Еврокомиссии в Украине.

В кредитном портфеле "Ощадбанка" сумма кредитов, предоставленных НАК «Нафтогаз Украины», составляет 18 млрд. грн.

Об этом УНИАН заявил сегодня председатель правления ОАО “Ощадбанк” Анатолий ГУЛЕЙ.

«18 млрд. грн. - наш портфель против них (НАК «Нафтогаз Украины» - УНИАН) на сегодня», - сказал А.ГУЛЕЙ.

При этом он отметил, что с начала текущего года общий объем предоставленных "Ощадбанком" кредитов НАК «Нафтогаз Украины» не изменился.

Банкир особо подчеркнул, что НАК является дисциплинированным заемщиком и в срок выполняет свои обязательства перед "Ощадбанком".

НАК «Энергетическая компания Украины» пока не передала Фонду государственного имущества государственный пакет акций энергоснабжающей компании ОАО «Одессаоблэнерго».

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь министра топлива и энергетики Фэнт ДИ.

«Пакет акций пока не передан», - сказал он.

В то же время пресс-секретарь сообщил, что Минтопэнерго уже получило официальный запрос ФГИУ на изъятие акций «Одессаоблэнерго» из уставного фонда НАК «ЭКУ» для выставления на биржевые торги.

Финансовый рынок

Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 17 марта. Данным документом изъяты из закона о госбюджете статьи 84 и 86.

В государственном бюджете на 2009 год статья 84 определяла: "Государственные облигации Украины подлежат обязательному выкупу Национальным банком Украины по их номинальной стоимости на протяжении трех банковских дней со дня поступления предложения об их выкупе от банков», а статья 86 определяла: "В связи с финансово-экономическим кризисом и с целью урегулирования ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины установить, что рефинансирование коммерческих банков осуществляется в порядке, утвержденном Национальным банком Украины вместе с Кабинетом министров Украины».

"Укрсоцбанк" не продлил договор с рейтинговой компанией Standard & Poor`s, срок которого подошел к концу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, "Укрсоцбанк" продолжает сотрудничество с рейтинговым агентством Fitch, как и материнский холдинг UniCredit Group.

«В связи с вхождением в международную UniCredit Group, необходимость операций "Укрсоцбанка" с международными рынками капитала существенно сократилась, а поскольку рейтинговые агентства – это часть инфраструктуры именно международного рынка, руководство Группы приняло решение временно приостановить сотрудничество "Укрсоцбанка" с Standard & Poor`s, - сообщает пресс-служба со ссылкой на председателя Правления "Укрсоцбанка Бориса ТИМОНЬКИНА. - Сейчас, когда первоочередным является вопрос усиления стабильности банка в неблагоприятной рыночной среде, сотрудничество с тремя рейтинговыми агентствами, дорогостоящее для банка, временно является нецелесообразным».

Кабинет министров Украины уволил Катерину ОТЧЕНАШ с должности члена Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) – директора департамента надзора за финансовыми компаниями «по собственному желанию».

Как сообщается на официальном сайте КМУ, решения приняты на основании постановления №291-р от 18 марта т.г.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,3300/8,4300, к 11:00 сузился спрэд 8,3400/8,4200, а к 12:00 цены снизились до 8,3300/8,3800. К закрытию ценовые уровни достигли низа - 8,2800/8,3300 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:45 Нацбанк вышел на рынок с ценой отсечения по валютной паре USD/UAH – 7,8000; по EUR/UAH – 10,6600.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2480/0,2525, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2485/0,2520, и к 12:00 установились на уровне 0,2485/0,2505. К закрытию торгов цены понизились до 0,2475/0,2500. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,5125 (+0,0625).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3692/94, а к 14:50 упали до 1,3594/96. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,3995/11,5500, к 11:00 цены установились на следующих значениях - 11,3995/11,5230, а к 12:00 ушли вниз - 11,3920/11,4740. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 11,2495/11,3315.

Согласно информации официального сайта НБУ, на 23 марта Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 20 марта – 770.0000)

100 EUR – 1043.2730 (на 20 марта – 1052.6670)

10 RUR – 2.3038 (на 20 марта – 2.2766)

Национальный банк Украины 20 марта 2009 года провел целевой валютный аукцион для удовлетворения потребностей клиентов банков - физических лиц, обусловленных необходимостью погашения задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НБУ.

Всего на целевом валютном аукционе было продано 38 млн. 312 тыс. долларов США. Всем банкам, которые принимали участие в целевом валютном аукционе, доллары США продавались по курсу 7,80 грн. за 1 долл.

Также на целевом валютном аукционе было продано 772 тыс. евро. Всем банкам, которые принимали участие в целевом валютном аукционе, евро продавались по курсу 10.66 грн. за 1 евро.

Лидеры стран Европейского Союза договорились увеличить отчисления в Международный валютный фонд до 75 млрд. евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции после окончания заседания Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) премьер-министр председательствующей в ЕС Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК.

«75 млрд. евро – добровольные кредиты МВФ», - сказал он.

Информация для киевлян

На склоне Владимирской горки в Киеве, прямо перед памятником Святому Владимиру, просел грунт, в результате чего повреждены смотровая площадка и металлическое ограждение.

Как передает корреспондент УНИАН, заасфальтированная часть смотровой площадки справа от памятника (если стоять лицом к Днепру) просела по меньшей мере на 20 сантиметров – асфальт образовал впадину. Площадь проседания – где-то полтора квадратных метра, асфальт начинает проседать уже на расстоянии примерно 1,5 метра от постамента. Левая часть смотровой площадки не пострадала.

Вероятно также в результате сдвига почвы повреждена часть металлического забора напротив памятника – с той стороны, где грунт на склоне сползает вниз, некоторые металлические прутья, соединяющие конструкции ограждения, разорваны и крайняя часть забора также перекошена.

Также повреждена часть тротуара и ограждения, который отделяет от края склонов дорожки Владимирской горки справа от памятника. Бетонное основание металлического забора “отъехало” от края тротуара, образовав трещину шириной где-то 20-40 сантиметров, забор наклонился в сторону склона Днепра. Глубина трещины – до полуметра, длина – около трех метров (она начинается аккурат посередине напротив памятника, идет параллельно ему, расширяясь в правую сторону). К металлическому ограждению даже не везде можно подойти - опасно. Трещина фактически "отрезает" смотровую площадку от тротуара.

Мощенная дорожка, спускающаяся с правой стороны от памятника Владимиру к Владимирскому спуску, также подверглась влиянию оползня – в самом ее начале ступеньки перекосились, камни мощения вздыбились.

В целом площадь возле памятника, которую так или иначе зацепил сдвиг грунта, составляет 8-10 кв.метров. Когда просел грунт – неизвестно, однако еще несколько недель назад такого не наблюдалось.

На вечер пятницы никаких ограждений вокруг опасного места установлено не было.

Новые, повышенные тарифы на коммунальные услуги для бюджетных учреждений и других потребителей в Киеве будут введены с 1 апреля 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время расширенной коллегии КГГА первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, сегодня на заседании трехсторонней комиссии – работодателей, профсоюзов и КГГА – было принято окончательное решение по этому вопросу. Участники встречи согласились с тем, что тарифы будут приведены к экономически обоснованному уровню и подтвержденному выводами Государственной инспекции по ценам.

«Распоряжение выпускается в марте, начинает действовать с 1 апреля, и первая оплата придет в мае», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он отметил, что при этом все плательщики заключат с предоставителями услуг договоры о пересчете средств, внесенных ими за полученные услуги по повышенных с 1 декабря прошлого года тарифах. Сумма переплат будет учтена, по объяснению А.ГОЛУБЧЕНКО, при последующих расчетах.

А.ГОЛУБЧЕНКО отметил также, что тарифы, которые предусмотрено ввести с 1 апреля для бюджетных учреждений и других потребителей, в действительности не учитывают действующую на сегодня цену на газ.

По его словам, при разработке новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве уже не будет много групп потребителей, для которых рассчитаны отдельные тарифы. Это, по его словам, будут тарифы только для населения и других потребителей (к которым относятся в том числе бюджетные учреждения).

Что касается новых тарифов для населения, то, по словам А.ГОЛУБЧЕНКО, предусматривается, что они будут введены с 1 мая только на 50% от их экономически обоснованного уровня, то есть это будет первый этап повышения.

После этого должна быть проведена работа с Министерством жилищно-коммунального хозяйства по поводу внесения изменений в постановление правительства №560 с тем, чтобы уменьшить количество обязательных услуг населению, которых сейчас утверждено 26.

Планируется также провести по каждому дому отдельно общественные слушания, на которых жители могут выразить свое мнение относительно формирования в их домах перечня обязательных платных услуг. Только после этого, отметил А.ГОЛУБЧЕНКО, можно будет начать работу над реализацией второго этапа повышения тарифов для населения.

Сейчас, по его словам, трудно сказать, когда этот второй этап может состояться, но, заверил А.ГОЛУБЧЕНКО, пока не начнут расти доходы населения, в условиях экономического кризиса его не будет.

Сегодня киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ во исполнение указа Президента Украины подписал распоряжение об освобождении пяти своих заместителей с занимаемых должностей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, освобожден первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС, заместители председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ, Владимир ГОЛОВАЧ, Александр ЛУЦКОЙ и заместитель председателя КГГА – руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Бронислав СТИЧИНСКИЙ.

НА САЙТЕ УНИАН-ЭКОНОМИКА ЧИТАЙТЕ НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ:

Виктор Пинзеник: не вижу причин, почему кризис должен остановиться

http://economics.unian.net/rus/detail/7511

Шторм на валютном рынке на руку украинским экспортерам

http://economics.unian.net/rus/detail/7481

Спецаукционы НБУ: ажиотаж сняли, но проблемных кредитов не убавилось

http://economics.unian.net/rus/detail/7418

(УНИАН)