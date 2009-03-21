Лицензия на "Боржоми" продана той же компании

Лицензия на право использования знаменитого грузинского месторождения минеральной воды "Боржоми" осталась у компании Georgian Glass & Mineral Waters Co. N.V., которая и раньше имела эксклюзивное право производства минеральной воды, сообщает ВВС в пятницу.

Министерство экономического развития Грузии объявило о проведении тендера в феврале нынешнего года, однако заявка на участие в тендере была получена лишь от Georgian Glass & Mineral Waters Co. N.V.

В интервью BBCRussian.сom замминистра экономического развития Леван Патеишвили выразил сожаление по поводу количества участников тендера. По его словам, было бы лучше, если бы претендентов было больше, тем более, что ограничений на участие в тендере практически не было.

Единственным условием, по его словам, была регистрация компании на территории Грузии. Учредителями же этой компании, по словам замминистра, "могли бы быть и россияне, и американцы, и англичане, и африканцы".

Патеишвили склонен видеть причину отсутствия конкуренции на торгах в мировом финансовом кризисе.

"Что касается Georgian Glass & Mineral Waters Co. N.V., то надо учесть, что у нее уже есть три завода на месте и она уже вложила в этот бизнес около 100 миллионов долларов. Я думаю, компания ни за что никому не уступила бы эту лицензию", - сказал замминистра.

По словам учредителя-акционера Georgian Glass & Mineral Waters Бадри Джапаридзе, компания намеревается расширять и осваивать существующий рынок сбыта. В настоящее время "Боржоми" экспортируется в страны СНГ, Балтии, в Восточную Европу, США, Израиль и Японию.

По словам Бадри Джапаридзе, "Боржоми" с удовольствием вновь вернулся бы на российский рынок. Однако и в противном случае это уже вряд ли повлияет на имидж минеральной воды.

Джапаридзе уверен, что "Боржоми" - брэнд, который соответствует мировым стандартам, так что для минеральной воды завоевать прочное место на зарубежном рынке - дело недалекого будущего.