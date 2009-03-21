Китай поддерживает Россию в вопросах мирового обустройства

Китай солидарен с Россией по поводу неприемлемости американской стратегии лидерства, заявил директор Китайского института международных стратегических исследований генерал-полковник Сюн Гуанкай, передает РИА Новости. "И в Пекине, и в Москве считают стратегию США "глобальное лидерство"неприемлемой", - заявил он в ходе проходящего в Подмосковье двустороннего семинара "Россия и Китай в новой международной среде".

Российские власти и экспертное сообщество неоднократно заявляли о том, что мировому сообществу необходимо "распрощаться с иллюзиями однополярного мира". В частности, в октябре на форуме во французском Эвиане президент РФ Дмитрий Медведев подверг резкой критике политику США в области безопасности и экономики. По словам Гуанкая, выступившего с докладом по концепции безопасности Китая, многополярность и глобализация - это общая тенденция развития международной политики и экономики, поэтому на данном фоне треугольника "Китай-Россия-США", для которого характерен союз или конфронтация, больше не существует. "Уровень отношений между каждыми двумя из них разный, между ними существуют в той или иной степени разные разногласия", - считает эксперт. Он отметил, что в национально-государственных интересах находится развитие здорового взаимодействия в рамках "тройственных отношений", к которым пришли Китай, Россия и США, которые "в свое время строили козни друг против друга". Говоря о стратегической цели концепции национальной безопасности Китая, Гуанкай подчеркнул, что она направлена на "взаимное доверие, взаимовыгоду, равноправие, взаимодействие", что идентично основным целям и принципам и Шанхайской организации сотрудничества".

В ходе семинара "Россия и Китай в новой международной среде" специалисты также обсуждают обстановку и тенденции развития мировой экономики и политики, ситуацию в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, проблемы развития Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие организовано Советом по внешней и оборонной политике (СВОП), Российским агентством международной информации РИА Новости и Китайским Институтом международных стратегических исследований (КИМСИ).