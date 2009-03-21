Президентом Мадагаскара стал бывший ди-джей

Бывший мэр столицы Мадагаскара Эндрю Раджоелина в субботу принял присягу президента этого островного африканского государства, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс. Торжественная церемония проходит в столице Мадагаскара - Антананариву. Конституционный суд (КС) страны утвердил в минувшую среду лидера оппозиции - 34-летнего Раджоелину в должности президента, признав законным передачу ему накануне полномочий главы государства военным командованием, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на документ КС.

По словам Раджоелины, новое правительство, которое вскоре будет сформировано, в течение двух лет проведет в стране президентские выборы, на которых он надеется получить поддержку народа. Раджоелина, выигравший в 2007 году выборы на пост мэра Антанариву, ранее работал ди-джеем. За его способность говорить со скоростью пулемета и общую харизматичность почитатели прозвали его TGV в честь высокоскоростного поезда во Франции. Политический кризис на Мадагаскаре перешел в активную фазу в январе, когда сторонники Эндрю Раджоелина, обвинявшего Марка Раваломанану в диктатуре, провели на центральной площади Антананариву митинг, переросший в беспорядки. Жертвами волнений, продолжавшихся несколько дней, стали около 70 человек. Всего же с начала кризиса в столкновениях оппозиции и сил безопасности погибли свыше 135 человек.