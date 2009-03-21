Шамшур: “сбоев” во внешней политике не будет

Кандидат на должность министра иностранных дел Олег ШАМШУР заверяет, что в случае назначения на эту должность приложит все усилия, чтобы не допустить “сбоев” во внешней политике.

Об этом он сказал в программе «Свобода на «Интере» в пятницу поздно вечером.

«Если я буду утвержден, я попробую сделать максимально возможное за этот год, по крайней мере, сделать так, чтобы сохранить систему зарубежных дипучреждений, не допустить сбоев в процессе осуществления внешнеполитического курса, даже в этих чрезвычайно сложных условиях», - сказал О.ШАМШУР.

Отвечая на вопрос о том, насколько в нынешних условиях министр иностранных дел может быть самостоятельным, О.ШАМШУР отметил, что будет пытаться выстроить систему взаимодействия таким образом, чтобы МИД наиболее последовательно осуществляло политику, отвечающую национальным интересам Украины.

По словам О.ШАМШУРА, он осознает, что в случае назначения главой внешнеполитического ведомства может проработать на этом посту только до президентских выборов.

«Я абсолютно сознаю то, что, вполне вероятно, моя работа, если я буду утвержден на этом посту, будет продолжаться приблизительно год», - сказал он, добавив, что осознает все вызовы, в частности, сложную финансовую ситуацию в МИД, которая осложняет выполнение задач, возложенных на министерство.

Он также отметил, что не предлагал себя на эту должность, но принял предложение от Президента, внешнеполитические взгляды которого разделяет.