Водители должны оплачивать штрафы только на счет Госказначейства

Водители должны оплачивать штрафы только по тем квитанциям, на которых указан расчетный счет Государственного казначейства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом напомнил вчера на брифинге министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, обращаясь с такой просьбой ко всем водителям.

«Я просил бы граждан, которые получают подобные квитанции (об оплате штрафа – УНИАН), обращать обязательное внимание на реквизиты. Вы можете платить штрафы только на счет Государственного казначейства и больше никуда», - сказал министр.

Он объяснил, что эти деньги «не идут ни на зарплаты, ни на пенсии милиции, они не идут на какое-то поощрение государственных служащих, они должны поступать на счета Государственного казначейства».

В то же время, Ю. ЛУЦЕНКО подчеркнул, что милиция готова оперативно реагировать на факты махинации, связанных с неверным указанием расчетных счетов.

«В случае, если вам пришло письмо иное, дайте, пожалуйста, знать в МВД, мы с удовольствием проверим, кто стоит за фиктивными счетами, - заверил министр. – И, естественно, уголовное дело по фактам финансового мошенничества будет возбуждено».

«Пока у меня таких заявлений, к сожалению, нет, но готов гарантировать на них реакцию в случае поступления жалоб граждан», - заключил Ю.ЛУЦЕНКО.